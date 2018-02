Taková normální muslimská rodinka v Německu: Táta nepracuje, dvě mámy se starají o šest děcek a další dvě mámy prý ještě přibudou. Vše za peníze německých daňových poplatníků

Problém bigamie či vynucené sňatky s nezletilými představují pro úřady v západoevropských zemích velkou výzvu. Oficiálně sice představitelé vlád evropských států tvrdí, že pro každého migranta platí zákony platné v dané zemi, ale praxe hovoří o něčem jiném. Muslimům úřady tiše tolerují záležitosti, které by domácímu obyvatelstvu v žádném případě neprošly. Jedním takovým konkrétním případem uznané bigamie se zabýval Spiegel TV Magazin televize RTL.

Jeho ústřední postavou byl syrský migrant Ahmad, který reportérům televize vyprávěl, jaké to je žít v jedné domácnosti se dvěma ženami. Dvaatřicetiletý negramotný Syřan přišel do Německa v rámci aktuální migrační vlny společně se svojí první manželkou Betool, se kterou se oženil, když jí bylo pouhých čtrnáct let. Šest let po prvním sňatku si vzal svoji druhou manželku Linu, která tehdy byla ještě o rok mladší.

A právě jeho druhá manželka za ním nedávno přijela do Německa. Nyní žije s oběma v Pinnebergu pod jednou střechou. Úřady mu poskytly k bezplatnému užívání prostorný dům, ve kterém má každá manželka svoji vlastní ložnici, což platí i pro samotného Ahmada. Po třech letech v Německu byl netradiční rodině se šesti dětmi přiznán status uprchlíků. Ahmad si ani po takové době nesehnal práci a stále nehovoří německy.

O živobytí se Ahmad příliš starat nemusí, protože dům je sice skromně, ale přesto zařízen. „Dostáváme sociální dávky a můžeme bydlet v tomto domě. Ani nevím, kolik peněz vlastně dostáváme. Vždy jdu jen do banky a vyzvednu si je,“ říká Ahmad s neskrývaným uspokojením. Když hovoří o svých budoucích plánech, nezmiňuje snahu získat práci či se naučit německy. Jeho hlavním zájmem je dále rozšiřovat svoji rodinu.

„Chtěl bych mít v budoucnu ještě další dvě manželky a s nimi čtyři děti. K tomu bych ale potřeboval ještě větší dům,“ říká se smíchem viditelně dobře naložený Ahmad. Dosavadní vztah se dvěma manželkami podle jeho názoru funguje velmi dobře. Obě mladé ženy na sebe údajně navzájem nežárlí a dle svých slov jsou připraveny na to, že jim v příštích letech pravděpodobně přibude další „konkurence“.

autor: Josef Provazník