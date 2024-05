Táňa Pauhofová, Vica Kerekes a Magda Vášáryová posílají vzkaz do Česka. Vlivným lidem

Herečka, bývalá politička a diplomatka Magda Vášáryová, herečka Vica Kerekes i Táňa Pauhofová patří mezi signatáře otevřeného dopisu, který je zasílán rodině Kellnerových. Autoři listu vyzývají k zastavení normalizace slovenské televize Markíza. „Právě nyní se rozhoduje o tom, jak se jméno kellnerovců zapíše do moderních slovenských i českých dějin. Možná se za pár procent zisku navíc rozhodnete zarazit rozhodující klín do mediální svobody na Slovensku. Nebo se, naopak, vzepřete a vaše televize zůstane u nás součástí první linie obrany svobody a demokracie,“ poznamenávají mimo jiné signatáři.

„Nová vládní moc na Slovensku směřuje naši zemi k maďarskému a donedávna i polskému scénáři. Dělá kroky s cílem zničit svobodu médií a dostat je pod svou kontrolu. Takzvaná ‚alternativně‘ konspirační a dezinformační média jsou s novou vládou v dokonalém souzvuku, dokonce jí přímo slouží. A naopak vládní moc neskrývaně přebrala jejich rétoriku. Prakticky celá bulvární mediální scéna je pod kontrolou oligarchů podporujících současnou vládu. Platí to pro většinu tištěných i elektronických médií,“ píší autoři petice.

„Ministerstvo kultury aktuálně představilo návrh zákona, který znamená likvidaci veřejnoprávní televize a rozhlasu a vytvoření vládní mocí úplně kontrolovaných státních médií. Televizi Markíza vlastní skupina PPF, jejímž vlastníkem je vaše rodina,“ adresují otevřený dopis rodině Kellnerových. Renátě, Anně, Laře, Marii i Petrovi.

„Slovenská veřejnost a Markíza mají historicky speciální vztah. Právě Markíza totiž vybudovala silné zpravodajství a publicistiku, která dokázala na Slovensku suplovat i veřejnoprávní média, když v minulosti neplnila svoji úlohu. Markíza nikdy nebyla jen komerční ‚rodinnou televizí‘, politické dění v jejím zpravodajství vždy sehrávalo významnou úlohu. Fungovalo to – Televizní noviny Markízy jsou dlouhodobě nejsledovanější zpravodajskou relací, často dokonce nejsledovanější relací na trhu celkově. A platí to i naopak – když v dobách vrcholícího mečiarismu hrozilo její ovládnutí prostřednictvím mafie, lidé Markízu bránili doslova vlastními těly. Markíza i v těch nejtěžších chvílích vždy stála na straně demokracie a sehrávala mimořádně důležitou společenskou úlohu,“ dodávají.

„V nedávné době však začaly ve zpravodajství Markízy personální změny, jejichž cílem je zjevně oslabit právě tuto její společenskou úlohu a učinit z ní bezpohlavní bulvární televizi, která, naopak, bude neutralizovat zájem veřejnosti o politiku. Tento proces začal v prosinci 2023 odchodem dlouholetého šéfa zpravodajstvív Makríze Henricha Krejči a dosazením Michala Kratochvíla, který přišel z TV Nova. Ten začal zasahovat do činnosti zpravodajství způsobem, který je podle většíny redakce ‚neslučitelný s vnitřními redakčními směrnicemi CME a televize Markíza‘. Pokud se tento proces ‚podaří‘, tak s výjimkou několika deníků se prakticky celá mediální scéna na Slovensku dostane pod kontrolu vládní moci. Není těžké si domyslet, co je za tím – obchody skupiny PPF se státem. Vláda vyhrožuje, že Markíze zastaví reklamu ze státních zdrojů. Je zjevné, že vzniká nějaká dohoda, podle níž stát bude dále dělat obchody s PPF – pokud PPF ‚znormalizuje‘ Markízu. Obchody se státem tvoří přitom jen část zisků skupiny PPF na Slovensku a v globálním měřítku jsou tyto zisky pro PPF jen ‚drobnými‘,“ píší autoři petice.

„My, níže podepsaní signatáři a signatářky a občané a občanky Slovenské republiky a České republiky, kterým záleží na demokracii a evropské budoucnosti Slovenska, vás chceme vyzvat, abyste tento proces zastavili, a naopak obnovili nezastupitelnou úlohu, kterou Markíza na Slovensku má. S vlastnictvím médiíí se váže i obrovská společenská zodpovědnost a ve zlomových časech to platí dvojnásobně. Právě nyní se rozhoduje o tom, jak se jméno kellnerovců zapíše do moderních slovenských i českých dějin. Možná se za pár procent zisku navíc rozhodnete zarazit rozhodující klín do mediální svobody na Slovensku. Nebo se, naopak, vzepřete a vaše televize zůstane u nás součástí první linie obrany svobody a demokracie. V Evropě neexistují dva národy, které by k sobě měly tak blízko jako ty naše. To, aby Slovensko bylo i nadále spolehlivým partnerem, je i v zájmu České republiky. Spolu jsme mnohem silnější. A právě vaše rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní vývoj na Slovensku do budoucnosti. Není to jen rozhodnutí obchodní, ale zejména morální. Vezměte to, prosím, v úvahu,“ zakončují autoři petice. Vedle slovenských jmen mezi nimi jsou i bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb, režisér Jan Hřebejk či spisovatel a vydavatel Jiří Padevět.

A o co vlastně jde? Tři dny po převzetí Novinářské ceny za pořad Na tělo, vysílaný v soukromé televizi Markíza, moderátor Michal Kovačič v přímém přenosu zkritizoval vlastní televizi. Vedení Markízy totiž oznámilo, že relaci po eurovolbách stahuje z vysílání. Moderátor Michal Kovačič si servítky nebral.

„Boj o podobu televizního zpravodajství televize Markíza probíhá už celé měsíce,“ řekl v závěru pořadu Na tělo jeho moderátor Michal Kovačič. A pokračoval: „Čelíme tlaku nejen od politiků, ale i od vlastního vedení. Pokusy o zavedení cenzury v diskusích začaly hned začátkem roku a dennodenním tlakům krátce poté čelily i Televizní noviny. Díky tomu, že se naše redakce nelekla, semkla se a společně se jim postavila, dodnes má jinou podobu, než do jaké ji vedení televize tlačí. Pořad Na tělo se za šest let stal nejcitovanější a nejsledovanější diskusí na Slovensku, a nic na tom nezměnil ani několikatýdenní bojkot koaličními politiky. Naopak, pořad vítězil v diváckém zájmu i bez těchto politiků – proto by bylo logické, aby vedení televize relaci podpořilo, ale ono se rozhodlo škrtat jeho epizody. Paradoxně v tentýž týden, kdy pořad získal novinářskou cenu. Slovensko právě zažívá boj o orbánizaci našich televizí, na veřejnosti se debatuje o budoucnosti RTVS, ale tento boj se ve skutečnosti odehrává všude. Když to nezastavíme, bude to mít zničující následky pro slovenskou demokracii,“ dodal Kovačič.

