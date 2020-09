Tchaj-wan: Dusno v ČT. Kobza z SPD mluvil, Pospíšil se neudržel. Chystá se velká věc

reklama

Předseda Senátu Miloš Vstrčil (ODS) promluvil na půdě tchajwanského parlamentu. Předstoupil před tamní zákonodárce, znovu zdůraznil, že je třeba hájit principy svobody a zvolal: „Já jsem Tchajwanec“. Navázal tak na amerického prezidenta J. F. Kennedyho, který na počátku 60. let minulého století přijel do západního Berlína a sdělil lidem, že i on je Berlíňanem a stojí při nich. Tchajwanští zákonodárci ho odměnili dlouhým a hlasitým potleskem.

Z Číny zaznělo, že Vystrčil svým vystupováním na Tchaj-wanu překročil červenou linii.

„Opakovaně nazval Tchaj-wan státem. A teď vyzývá další evropské země, aby udělaly to samé. Nemyslíte, že je to otevřená provokace? Proto musíme českému předsedovi Senátu říct: Překročil jste červenou čáru. Zaznělo z úst čínského ministra zahraničí Wang I při návštěvě Berlína.

Z Německa, Francie i ze Slovenska se naopak Vystrčil dočkal zastání a ujištění, že jako demokraticky zvolený politik svobodné země může na politickém poli činit, co uzná za vhodné.

V pořadu Události, komentáře České televize se o Vystrčilovu cestu přeli poslanec Jiří Kobza (SPD) a europoslanec Jiří Pospíšil.

Psali jsme: Tohle provedou důchodcům. Profesor Keller má strach. A vzkaz Pekarové Žumpa! Je to jinak, řekl Okamura ke kauze „řidič, který odmítl řídit s SPD” Útoky na Orbána. ,,Východ je nad Západem,” usmál se. Další útoky. A pak si vzal slovo Babiš Popravíme ti rodinu, psali Zdechovskému. Dohra? Šokující. I Kalousek se zapojil

Kobza konstatoval, že kolem cesty českého předsedy Senátu na Tchaj-wan už zaznělo hodně silných slov, která on jako někdejší diplomat nerad slyší. To ale nemění nic na tom, že s Vystrčilovou cestou na ostrov, který Čína považuje za svou provincii, nesouhlasí. Dovolával se zahraniční politiky EU, která stanovisko Číny respektuje a vnímá Tchaj-wan jako jednu z čínských provincií.

„Je známo, že já jsem velký oponent této cesty, protože si myslím, že solidní stát dělá především dlouhodobě konzistentní stálá politika toho státu jako takového a u nás jako u členského státu EU v souladu s politikou EU. A to, že se pan předseda Vystrčil takhle utrhl a vyrazil si na Tchaj-wan, to samozřejmě vyvolá spoustu emocí. Bohužel negativních. A já se obávám, že i ty důsledky budou negativní,“ pravil Kobza.

Vyjádření čínského ministra zahraničí však považuje za nešťastné, protože celá řada zemí rozvíjí ekonomické vztahy s Tchaj-wanem a takovéto tenze to nevyvolává.

Pospíšil konstatoval, že Miloš Vystrčil navazuje na politiku prvního českého prezidenta Václava Havla.

„Symbolika je zde jasná. Vystrčil navazuje na politiku Václava Havla, na prosazování demokracie a lidských práv v zahraniční politice. Je to tradice této země a já jsem hrozně rád, že Vystrčil pokračuje v tom, kde skončil Václav Havel, kde bohužel současná hlava státu a současný premiér nepokračují. Lidská práva a demokracie je to, co nás charakterizuje. My máme zkušenosti s komunismem stejně jako Tchaj-wan s komunisty z Číny. A to jsou společné historické paralely, proč je dobré s Tchaj-wanem mít nadstandardní vztahy,“ konstatoval Pospíšil.

Upozornil také na to, že prezident Miloš Zeman často volá po ekonomické diplomacii a předseda Senátu na Tchaj-wanu rozvíjí i ji, takže činí jen dobře. „Pan Vystrčil nezpochybnil teorii jedné Číny. Proto ta reakce čínských komunistů ke naprosto neuvážená a neadekvátní, skandální a je dobře, že se proti tomu Česká republika ohrazuje. Já bych osobně vypověděl čínského ambasadora,“ řekl také Pospíšil.

Ke slovu se dostal také senátor Tomáš Goláň, který je součástí Vystrčilovy tchajwanské delegace a k divákům české veřejnoprávní televize promluvil přímo z ostrova. Prozradil, že si dal za úkol zjistit, jak dostat do Česka více tchajwanských investic.

Sešel se se zástupci TEEMA – Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association (TEEMA), výrobce elektrických a elektronických zařízení. Má 3 tisíce svých členů a produkuje 50 procent tchajwanského hrubého domácího produktu. I toto sdružení však poškozuje obchodní válka mezi USA a Čínou. Proto se uvažuje o založení pobočky v Evropě. A volba by mohla padnout právě na Česko.

„Oni nechtějí, aby Česko bylo jen montovnou, oni chtějí, celý ten výrobní proces alokovat do České republiky. Je to logické, protože oni ty součástky z Tchaj-wanu vozit nebudou, to by bylo logisticky velmi náročné. Samozřejmě k tomu patří i výzkum a vývoj a reklama,“ uvedl Goláň. Výzkum a vývoj by mohl být alokován do Prahy, reklama do Brna.

Tchajwanci prý delegaci rádi vidí.

„Já si myslím, že pro Tchajwance je to obrovská příležitost být sami sebou, být hrdým národem. A my máme stejný pocit, protože najednou jsme byli opět Čechy, které někdo někde vítá,“ uvedl Goláň s tím, že česká delegace se dá chápat jako průkopnická a že jí delegace dalších evropských zemí budou následovat.

Když znovu dostal slovo Kobza, upozornil, že čínské úřady teď mohou českým podnikatelům velmi komplikovat život. Až bude český podnikatel potřebovat nějaké konkrétní povolení, zjistí, že nemůže zastihnout příslušného úředníka a když už ho zastihne, může velmi dlouho čekat na razítko, které bude potřebovat pro své podnikání.

„To je mnichovanství!“ reagoval rozčíleně Pospíšil. „Pokud někdo obchoduje s čínskými komunisty, musí počítat s tím, že o svůj obchod kdykoliv může přijít, protože nejedná s partnerem, který by jednal na základě logiky trhu, ale jedná na základě stranických rozhodnutí. Podnikání v Číně je vždy ohroženo a je na rozmaru čínské komunistické strany. Takže my přece kvůli obchodu s čínskou komunistickou stranou a s Číňany nebudeme zakazovat ústavnímu činiteli, který se rozhodl jet na Tchaj-wan a rozvíjet tam ekonomické, vědecké a kulturní vztahy. On tam nejel vyhlašovat nezávislost Tchaj-wanu,“ zdůraznil Pospíšil.

Ani trochu se mu nelíbí, že Wang I Vystrčilovi vyhrožuje. Čína by jeho slova měla vysvětlit nebo se omluvit.

Kobza si však trval na tom, že Vystrčil poškodil české ekonomické zájmy, protože na místo pravděpodobně blokovaných českých firem nastoupí firmy německé, rakouské a další.

