Teď se mu tak bude říkat… Fialu si vzali na paškál odborníci. A pak Babiš

Premiér Petr Fiala se vydal do Německa zkoumat dvojí kvalitu potravin, video s Nutellou se k Fialově škodě okamžitě stalo hitem internetu a premiér čelí jak posměšným reakcím, tak zdrcující kritice. Podle politologů je sice chvályhodné, že se Fiala snaží oslovit lidi na sociálních sítích, zatím v tom ale vůbec není dobrý. „Každý by si spíš měl hledat to, co mu samotnému sedí,“ říká politický komentátor Petr Kolář.

Fiala před pár dny zboural internet svým videem, na kterém nakupoval v Německu a v Česku, aby porovnal ceny a kvalitu potravin. Zavítal do německého Waldsassenu, kde udělal malý kontrolní nákup. Nakoupil běžné potraviny, mléko, máslo, chléb – ale i Nutellu, čokoládu a kečup. „První nákup mám za sebou. Nakoupil jsem devět takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude kolem pěti set korun,“ zkonstatoval premiér a vydal se do Česka, nakoupil stejný nákup v chebském supermarketu.

„Mám tady stejných devět druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů a od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ dodal premiér s tím, že s výsledky nákupu se obrátí na výrobce, zejména mezinárodní firmy, a bude po nich chtít vysvětlení.

dnes k vám přicházím se speciálním dílem Otázek & odpovědí. Tentokrát budeme mluvit o cenách potravin. A podíváme se i za hranice. pic.twitter.com/PL0ZgaaaDb — Petr Fiala (@P_Fiala) November 5, 2023

Za zmíněné video Fiala čelí posměchu a kritice, a to jak z řad opozice i vlastních voličů, tak i z řad politologů a politických komentátorů. Jeho výlet do Německa se prostě nepovedl. Komentátor Petr Kolář upozornil, že Fiala není vhodným typem pro politické působení na sociálních sítích. „Kdyby chtěl jeho tým natočit video, jak opéká buřty někde v přírodě, měl by u toho na sobě oblek a kravatu,“ glosoval komentátor ve vysílání CNN Prima News.

Fialům PR tým si je vědom, že politické body se dnes získávají na sociálních sítích, a tak se snaží premiéra trochu polidštit a změnit jeho strnulou image. „Proti takovému marketingovému vedení politiky vystupoval a tvářil se, že se nejedná o jeho šálek čaje. Nedávno mě ale pobavil příspěvek na jeho Instagramu, kde byla umístěna fotka s jeho kocourem. Každý by si spíš měl na poli internetu hledat, co mu osobnostně sedne,“ poradil Kolář s tím, že videem se baví nejen v Česku, ale dokonce i v Německu.

„Vidělo to sice velké množství lidí, ale víceméně všichni se tomu vysmívají. Problém je v tom, že Fiala působí neautenticky a koženě. Navíc si z něj utahují i v německých médiích. Teď bude mít přezdívku Profesor Nutella... Nutellu možná měli v hlavě členové jeho týmu, kteří něco takového vymysleli. A poté, co to odvysílali a viděli ty reakce, tak ji možná mají v trenkách “ shrnul Kolář.

Podle odborníka na politický marketing Petrose Michopulose se Fiala aspoň pokusil získat body způsobem, jakým to už léta dělá Andrej Babiš. „Napodobil tím Andreje Babiše, přičemž tato rovina mu vůbec nesedí. Premiér je zcela jiný typ politika, který se odlišně prezentuje, a nyní přijde s takovým kouskem. Kdyby se jeho tým zamyslel a celou věc by pojal kreativněji, mohl být výsledek mnohem lepší,“ uvedl Michopulos.

K žertům na Fialův účet se přidal i expremiér Andrej Babiš, který přitom tento typ sdělení voličům pro Česko objevil ve svém letitém nedělním programu Čau, lidi.

„Děkuji premiéru Fialovi, že byl nakupovat v Německu a Nutella ovládla naše sítě,“ řekl Babiš na úvod svého videa. „Proslavil naši zemi,“ chválil dál bývalý premiér toho současného s trochou ironie a s tím, že 18 milionů čtenářů německého deníku Bild už ví, že český premiér nakupuje v Německu.

Dále Babiš ukázal sklenici domácí Nutelly vyrobené přímo v Itálii, kde krém vzniknul. A dal se do vyjmenovávání přínosu lískových oříšků, ze kterých je krém vyroben, pro lidské zdraví, přičemž si málem zlomil jazyk, když popisoval technologii výroby a jako přísadu chtěl zmínit „třtinový cukr“.

Že se z Andreje Babiše stal opravdu velký fanda tohoto krému, osvědčil vzápětí, když divákům ukázal sazenice stromků zmíněných oříšků, které si z Itálie přivezl a hodlá je zasadit a následně pěstovat. „Takže tady mám maminku a tatínka, nebo muže a ženu – dvě pohlaví,“ narážel možná na aktuální genderové spory, které hýbou veřejností, a upřesnil, že stromky musí zasadit 5 metrů od sebe a že začnou plodit zhruba za 10 let.

Video končí Babišovým zvoláním: „Ať žije Nutella, ať žije premiér Fiala,“ k čemuž ještě bývalý premiér dodává, že 5. února budeme slavit mezinárodní den tohoto krému.

Babiš ale možná zapomněl, že jako premiér také zkoumal dvojí kvalitu potravin, když se v roce 2019 před volbami do Evropského parlamentu vydal na srovnávací nákup do českých a německých supermarketů.

Psali jsme: VIDEO Lentilky! Špatné lentilky! Babiš vtrhl do prodejny a začal nadávat. Bylo proč

„Sledujte náš test dvojí kvality potravin. Jo, fakt jsme tam vyrazili,“ začínal tehdejší premiér své předvolební video na stránkách hnutí ANO. V rychlém střihu postupně navštíví několik obchodních řetězců v Česku i v Německu. „Jdeme na ty vaše lentilky,“ hrozil například.

Pak si čtyři zvolené výrobky vyrovnal před sebe na stůl a začal rozebírat jejich složení. „Čau, lidi,“ pokračoval svým tradičním pozdravem nad stolem s potravinami. „Určitě čtete v novinách a všude v médiích o dvojí kvalitě potravin. My nechceme, aby naše země byla popelnice Evropy,“ ujistil diváky Babiš.

Následoval samotný test nakoupených potravin. Jako první přišel na řadu tuňák stejné značky. „V Německu, kolik má kalorií? Kilokalorií? 195. Kolik tuku? 11 gramů. A u nás? 403 kilokalorie a 37 gramů tuku. Proč nemáme stejnou kvalitu?“

Následovaly lentilky, Babiš zachrastil dvěma tubami bonbónů. „U nás se dělají už od roku 1912, mnoho generací. Sice se vyrábějí u nás, ale mají jenom 53 procent čokolády. V Německu se stejným obalem mají 65 procent čokolády. Proč nemáme stejný obsah čokolády pro naše lentilky, měli bychom se ptát výrobců,“ řekl Babiš a postupně se dostal i k méně kvalitní coca-cole nebo k rybím prstům.

Psali jsme: Proč ze sebe Fiala udělal bl*ce? Ekonom tuší. I to, co premiér ještě neví Fiala nakupuje. Co nechtěně zachytila kamera: Za zády ruské logo. A v českém supermarketu také nebyl! Video, za které se smáli Fialovi: „Jen začátek,“ slíbil jeho poradce. A udeřil na potravináře To muselo přijít: I Babiš přivezl Nutellu. Jinou

