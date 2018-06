Temná předpověď ekonoma Pikory: Bude zle

Mnoho lidí si pochvaluje, jak skvěle šlape česká ekonomika. Nezaměstnanost je tak nízká, že máme mnohem víc volných pracovních míst než volných pracovníků. Na první pohled to zní opravdu pěkně, ale podle ekonoma Vladimíra Pikory to také znamená, že teď už může být v podstatě jen hůř. Otázkou jen je, jak hrozné to bude.

České ekonomice se daří tak dobře, jak už se jí dlouho nedařilo. Už v této větě je ovšem skryto poselství, že teď už může být jen hůř. Vždyť se říká, že žádný strom neroste do nebe. A platí to i o ekonomikách. Pokud někdo nevěří tomu, že za pár týdnů či měsíců může být jen hůř, má se podle Pikory podívat na to, jak se přehřívají trhy s nemovitostmi a s hypotékami, jak těžké je dnes koupit byt či domek.

„A teď je otázka, jestli dojde ‚jen‘ ke zhoršení na trhu práce, trochu vzroste nezaměstnanost, trochu se zbrzdí růst mezd a pojede se dál, ekonomika dál poroste. To by byla ta mnohem lepší varianta. Anebo zda nastane varianta druhá. Totiž že zhoršování na trhu práce bude větší a větší a větší… až pomalu přejde v recesi. To by byla varianta stojící za pendrek,“ varoval Pikora v komentáři pro server Reflex.cz.

Ekonom jedním dechem dodal, že je normální, když se střídají období hojnosti s obdobími obtížnějšími. Jenže podle Pikory dnes čelíme ještě jednomu problému. Mnoho lidí si prý dnes nedokáže představit, že zase bude hůř, že zase narostou fronty na úřadech práce, že zaměstnání nepůjde vyměnit tak snadno jako letní košili. Pro všechny by bylo lepší, kdyby tito lidé rychle vystřízlivěli.

„Ekonomické ochlazení je normální a čas od času i žádoucí. Ale bezbřehý optimismus hraničící s naivitou žádoucí není, protože v některých případech může způsobit i osobní tragédii,“ uzavřel Pikora.

autor: mp