Ten ksicht! Husák byl alespoň vzdělaný, Lukašenko je křupan. John Bok fandí revoluci. Překvapí slovy o Trumpovi, naštve fanoušky Zemana

Husák, Havel, Klaus. Navážel jsem se do všech. To řekl ještě v době, kdy nevěděl, jak moc se bude navážet do Zemana. Řeč je o zakladateli Spolku Šalamoun, disidentovi Johnu Bokovi. Proslul divokými historkami a prchlivostí. Rady si s ním nevěděli nejen komunisté, ale i úředníci polistopadové státní správy. A nyní byl hostem pořadu Osobnost Plus moderátorky Barbory Tachecí na Českém rozhlasu.

Zajímavé pak Bokovi přijde to, že protikandidátka Alexandra Lukašenka Svjatlana Cichanouská vyzvala armádu a bezpečnostní složky, ať se přidají k lidu. „To je síla. Tím, že se nechala vypudit z exilu, rozhodně neskončila,“ poznamenal Bok. A jak vnímá Bok připravované sankce vybraných vysokých představitelů v politice? „To je póza, je to jenom tajtrlíkování. Když se podíváte i na ty sankce na Rusko, tak co si z nich vlastně Vladimir Putin dělá? Nic. Ty záležitosti by měly být například brané přes OSN, což oni nedělají. Mohlo by to mít větší dopad a sílu,“ podotkl Bok.

Ve chvíli, kdy by došlo k ruské invazi do Běloruska, tak bychom se na to měli jenom dívat – podle mezinárodního práva? „Ano, a mám obavy, že Evropská unie bude, pokud by k tomu došlo, tak bude velmi opatrná, tak jako je v mnoha jiných věcech,“ zmínil například Izrael a fandění Palestincům. „To je všechno, co mě u Evropské unie tedy jako celku jaksi vadí,“ dodal.

Své pak řekl i k tomu, jak prožil koronavirovou dobu. „Nadšeně. Kristýnka čeká třetího potomka a mají malou holčičku, která se jmenuje Sofinka, úžasná, chytrá, něžná a krásná – a syna z prvního manželství Šimona. Tak jsme odjeli na chalupu, protože i manžel Kristýnky nemohl točit filmy. Je filmový rekvizitář. Uchýlili jsme se tam, bylo to jednodušší. Místní na nás neprskali, že jim tam taháme koronavirus," podotkl. „Koronavirus nám dopřál, že jsem mohl 2,5 měsíce chodit se psy ven, nepotkal jsem ani místní, nemusel jsem nosit roušky, zdravili jsme se sousedy. Ráj na zemi," dodal.

„Z krizového řízení naší země jsem ale neměl pocit, že jde vše, jak má. Ale úžasné bylo, že se – to je úžasné na české společnosti, ale pak jí to dlouho nevydrží... to bylo stejné v tom roce 1989, když lidé zaplavili náměstí a byl cítit ten stejný duch a entuziasmus a pak to opadlo. Teď bylo vidět, jak tím koronavirem začali lidé šít roušky a dávali to zadarmo. Stát selhal, tohle neorganizoval. Lidé se vzedmuli. A můžeme si o Češích myslet, co chceme, ale tohle je pro mě důležité. Nevěřím tomu, že Češi jsou švejkovský národ, to je blábol,“ řekl rázně John Bok.

Následně Bok hovořil o české justici. „Nemyslím, že česká justice je zatížena nějakým záměrem. Totalitní justice byla monokratická. Přišel listopad a chvála bohu přestala být monokratická. Jenže ti soudci, když nad sebou necítili boží bič, který ani teď necítí, tak se utrhli mnozí z nich z řetězu. A děje se to, že vykonávají právo způsobem podle svých pocitů a přesvědčení. Ale vy nemůžete dělat právo a výkon práva na základě svého přesvědčení a svědomí. Svědomí si nechte v kuchyni a přesvědčení jsme zažili 40 let, co to je. Takže měli by se držet zákona a toho, co jim zákon dovoluje,“ sdělil. Těch soudců, kterým by říkal Vaše ctihodnosti, je podle něj pomálu.

A ještě k USA a k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Musím říct, než ho budu kategorizovat, že se v něm moc nevyznám. Chová se jako utržený kovboj, to je pravda. Ale na druhou stranu, a myslím, že to má rys reaganovství, že není podle mě nacionalista ani není člověk, který chce držet USA v izolaci. Já si myslím, že si přesně uvědomuje, komu vlastně nejvíc vyhovuje globalizace. Firmy, nejen americké, se nahrnuly do Číny, teď to vypadá, že začínají z Číny utíkat do Indie, což by bylo dobré,“ řekl Bok, který se netají tím, že si cení Ronalda Reagana. Jaké pak vnímá Bok Trumpovy šance na znovuzvolení? „Nevím, kolik má Trump trumpistů, jako má tady Babiš babišovců. To nikdy nevíte. To procento nezjistíme. A i to, že ti, kteří za ním stojí, kteří za něj rozhodují, nejenom ti běžní voliči, kteří jsou lehce manipulovatelní. Mohlo by to dopadnout tak, že by mohl zkrachovat. Netroufám si hádat z koule, nejsem politolog,“ řekl.

Bok také hovořil o britském premiérovi Borisi Johnsonovi. „Johnsona bych nepodceňoval. Když také onemocněl koronavirem, nesl to frajersky a pořád zůstal premiérem. To, že otočil koronavirovou politiku, je v pořádku,“ řekl Bok. K prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že pro něj to není prezident. „To je pan inženýr Zeman,“ nechal se slyšet Bok. „Jediným prezidentem po Masarykovi byl Václav Havel,“ zdůraznil Bok.

