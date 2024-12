Teror v Magdeburku. Může přijít další útok. Šílenství, reaguje AfD

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16390 lidí popisuje, že pachatel najel ve vysoké rychlosti do skupiny lidí na vánočních trzích v Magdeburku podle očitých svědků ve směru k tamní radnici, jež se nachází nedaleko Labe. Podle policejního mluvčího pachatel ujel skrze vánoční trhy naplněné lidmi až 400 metrů.



Předseda vlády spolkové země Sasko-Anhaltsko Erich Haseloff dosud potvrdil dvě úmrtí, přičemž jednou z obětí podle něj má být malé dítě.



Die Welt hovoří s odkazem na informace z bezpečnostních kruhů o tom, že pachatelem, který byl policií po činu zadržen, byl muž ze Saúdské Arábie, narozený v roce 1974.

Podle informací deníku si útočník před činem auto značky BMW půjčil a pak s ním odjel přímo na vánoční trh. Na sedadle spolujezdce též mělo být nalezeno zavazadlo a není dosud jasné, zda by uvnitř mohlo být výbušné zařízení. „Úřady tento scénář zatím nevyloučily. Policie také prověřuje, zda řidič jednal sám,“ informuje deník.

Údajné záběry útoku:

Islamist car-ramming terror attack against Christmas market in Magdeburg, Germany kills at least 11 people and wounds more than 60.



