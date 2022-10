Terorismus. Po projevu Piráta v ČT zavládla hrůza

reklama

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 71% Nechci 21% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4662 lidí

V Událostech ČT předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek uvedl, že o podobě windfall tax se diskutovalo na koaličním jednání předsedů stran a i v neoficiálním bloku na vládě. „Tam jsme se dohodli, že i na legislativní radě vlády se zhodnotí možnost, jestli je možné zavést daň už tento rok, když ty zisky vznikají. Protože stejným způsobem to reguluje Evropská unie a bojíme se, že když nebude ta daň zavedena už pro tento rok, tak ty společnosti budou optimalizovat, budou tam daňové úniky a stát ve výsledku nevybere téměř žádné peníze,“ uvedl poslanec.

A pokračoval: „Takže chceme nastavit tu daň takovým způsobem, aby fungovala a aby přinesla do státního rozpočtu ty peníze, které jsme nakreslili v rozpočtu na příští rok a které jsou potřeba, abychom mohli efektivně pomáhat domácnostem a firmám s drahými energiemi. A aby ty peníze, které platí, nezůstaly u bank, u energetických firem, ale vrátily se tam, odkud byly vybrány.“

U letošní daně by ovšem přirážka měla být „jen“ 40 % a Michálek uvedl, že vycházejí z Lafferovy křivky, tedy konceptu ekonoma Arthura Laffera, který argumentuje, že při vyšších sazbách daní začne jejich výnos klesat.

Lafferova křivka

Psali jsme: USA a Čína musí zůstat partnery. Daníte lidi, co pracují, platíte lidi, co nepracují, a spousta lidí pak nepracuje. Elitní ekonom z USA hovoří

„Tedy daně nesmí být stanoveny tak vysoko, a tady hovoříme o dani skoro ve výši 80 %, aby to daňové poplatníky nebo firmy motivovalo k tomu se té dani vyhýbat. My chceme, abychom jako stát dosáhli maximálního výnosu z té daně a podle toho je potřeba zvolit vhodnou výši té sazby,“ vysvětlil koncept Michálek a doplnil, že se sazbou kolem 60 % nebudou mít firmy motivaci se jí vyhýbat.

A že se daň bude vybírat více let je dle Michálka nutné, protože jinak by se firmy ziskům vyhnuly a odložily je na příští roky. „A tím pádem my jako Česká republika bychom nevybrali téměř nic,“ podotkl.

Pokud jde o to, jak diskuze o retroaktivním zavádění daně ovlivnila akciový trh, tak se Michálek vyjádřil, že na burze se čísla „pořád mění“ a že se jedná o virtuální čísla. „Takže není možné říkat, že pokud dojde ke změně nějakého kurzu, že tím automaticky někomu vzniká škoda, to samozřejmě není pravda,“ prohlásil Michálek.

„Otočka na vládě“ ovšem podle něho byla nešťastná. „To skutečně ten kurz může rozkolísat, nicméně my jako vláda vycházíme z toho, že musíme činit odpovědné kroky vůči občanům, a snažíme se komunikovat bez zbytečného odkladu potom, co ta rozhodnutí byla učiněna. Tak, aby se na to všichni mohli připravit,“ řekl Michálek a do budoucna chce, aby komunikace byla rychlá, transparentní a také pevná, aby již k otočkám nedocházelo.

Fotogalerie: - Nebudeme mlčet

Na pirátské pokusy daň zavést již za rok 2022 reagoval senátor a advokát Zdeněk Hraba, který tento návrh označil za „pirátský daňový terorismus“. „Celý rok víte, že budete své příjmy danit patnácti procenty. Ke konci roku se ale někteří probudí a řeknou: ‚Je mimořádná situace, tak místo patnácti procent odevzdáte státu 79 % toho, co jste vydělali.‘ A něco podobného je nápad Pirátů zavést ‚daň z mimořádných zisků‘ se zpětnou platností - tedy zpětně zdanit ‚mimořádné zisky‘ už za letošní rok, ne až za rok příští, jak navrhuje ministr financí,“ popsal snahu zavést retroaktivní výběr daně s vyšší sazbou.

Daň z mimořádných zisků Hraba nepovažuje za špatný nápad, protože uznává, že zisky energetických firem nejsou jejich zásluhou. „Ale říct na konci roku, že se zisky za daný rok budou zpětně danit vyšší sazbou, je naprosto nebezpečná šílenost, kterou snad ani nikdo nemůže myslet vážně. Kdyby takový návrh prošel, pohřbí to důvěru v Česko jako právní stát a navíc se staneme nebezpečnou zemí pro investory. A na tom budeme tratit všichni. Krom toho by tím došlo k posvěcení zavádění zpětných daní, a tak by v budoucnu opravdu mohla nastat situace, kterou popisuji výše s daní z příjmů obyvatel. S argumentem, že ‚už to přece v tom roce 2022 šlo…‘,“ varuje senátor.

A něco podobného je nápad Pirátů zavést „daň z mimořádných zisků“ se zpětnou platností - tedy zpětně zdanit „mimořádné zisky“ už za letošní rok, ne až za rok příští, jak navrhuje ministr financí.



?? 2/6 — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 25, 2022

Ale říct na konci roku, že se zisky za daný rok budou zpětně danit vyšší sazbou, je naprosto nebezpečná šílenost, kterou snad ani nikdo nemůže myslet vážně.

??4/6 — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 25, 2022

Krom toho by tím došlo k posvěcení zavádění zpětných daní, a tak by v budoucnu opravdu mohla nastat situace, kterou popisuji výše s daní z příjmů obyvatel. S argumentem, že „už to přeci v tom roce 2022 šlo…“



??6/6 — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 25, 2022

Kromě Hraby se ozval volič Pirátů a sázkař Michal Sirový, který tzv. demobloku vyčítá, že za 8 let nebyl schopen přijít s kompetentním ministrem financí a udržitelnou a smysluplnou ekonomickou politikou. „Ekonomické ‚prázdno‘ je ve všech stranách, od Pirátů až po ODS. Máte se za co stydět…“ vyčinil současné pětikoalici.

„Nejvíc to vyčítám Pirátům, protože je volím. Když vidím, co teď pouští na veřejnost Richterová nebo Michálek, to bych se propadl hanbou. Je to i důsledek toho, že demoblok chtěl Babiše uvařit na hodnotách, ale ne na kompetenci. Hodnoty ve vládě máme, kompetence opět chybí,“ kritizoval stranu, jíž je příznivcem.

Nejvíc to vyčítám Pirátům, protože je volím.



Když vidím, co teď pouští na veřejnost Richterová nebo Michálek, to bych se propad hanbou. ??



Je to i důsledek toho, že demoblok chtěl Babiše uvařit na hodnotách, ale ne na kompetenci.



Hodnoty ve vládě máme, kompetence opět chybí. — Michal Sirový (@sssirda) October 25, 2022

Přímo na Michálkova slova o tom, jak jsou burzovní kurzy „virtuální“, reagoval finanční právník Ondřej Koběrský. „Podle pana poslance Michálka jsou moje ztráty na akciích ČEZu a českých bankách kvůli jejich nekompetentnosti pouze ‚virtuální‘. Poprosil bych pana poslance o informace, kam mu můžu poslat stejně virtuální fakturu. Děkuji,“ poznamenal jízlivě.

Podle pana poslance @JakubMichalek19 jsou moje ztráty na akciích ČEZu a českých bankách kvůli jejich nekompetentnosti pouze "virtuální".

Poprosil bych pana poslance o informace kam mu můžu poslat stejně virtuální fakturu. Děkuji. — Ondřej Koběrský (@kobeon_) October 24, 2022

Psali jsme: Odfláknutá kampaň! Naštval Fialu podporou ANO s SPD. Z ODS je pryč a vzkazuje „pánům z Prahy“ Uhlí na příděl, hlásí uhelné sklady. Zdraží i svíčky na hřbitov Richterová (Piráti): Velkým tématem byla nechuť do politiky vstupovat Svobodní: Sváděním viny za inflaci na válku nikomu nepomůžeme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.