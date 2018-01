Ti, kteří prý četli celou zprávu z OLAF: Autoři se o Babišovi příliš nezmiňují. Padají jiná jména

05.01.2018 9:31

České ministerstvo financí zveřejnilo z takřka padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) jen tři malé odstavečky, ale páteční Lidové noviny tvrdí, že měly možnost nahlédnou do zprávy. Politicky to prý pro premiéra Andreje Babiše (ANO), jehož holding Agrofert a tím i firma Čapí hnízdo je toho času uložen ve svěřenském fondu, stejně jako vydavatelství Lidových novin, nebude nic příjemného. A to i přesto, že kolem předsedy vlády pracovníci OLAFu našlapují jen opatrně.