Úvodem, prosím, shrňme operační situaci v Kurské oblasti Ruské federace. Postupují Ukrajinci dále, nebo už se Rusové zmátořili? Informace se různí.

Naše skupina již v pátek po „poradě“ vyhodnotila, že tempo postupu ukrajinských jednotek se zpomalí, popřípadě zastaví, zhruba do konce týdne, maximálně začátkem týdne.

V Kursku se začínají dislokovat posily, na místa bojů se přesouvají wagnerovci z Běloruska a bývalí členové Wagnera, kteří přešli do řad armády RF. Nesmíme zapomenout na „kadyrovce“, kteří na místa bojů míří také + zálohy regulérní armády RF. Chvíli to bude trvat, jelikož byli „nepochopitelně“ daleko.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7330 lidí

Aktuálně se vedou hlavní boje na úseku Sudži, kde se VSU (Ozbrojené síly Ukrajiny, pozn. red.) snaží opět získat kontrolu nad Martynivkou. Další boje se vedou v oblasti Russkoe-Porečnoje, kde se opět VSU snaží získat kontrolu nad obcemi. V prvním i druhém případě bez úspěchu.

Dnes ráno VSU zaútočily na obce Tjotkino a Gordejevka. Snaží se je ovládnout a nebude to pro ukrajinské síly příliš obtížné, vzhledem k aktuální situaci v místě.

Na rylském směru VSU zahájily aktivní operace a o této hrozbě jsem již psal ve čtvrtek. Hromadění sil na ukrajinské straně nebylo možné přehlédnout. Jedinou otázkou je, jestli se jedná pouze o DRG (Diverzní jednotky, pozn. red.),nebo ne.

Fotogalerie: - Duhový průvod 2024

Přes všechny negativní zprávy můžeme říct, že je vesměs linie průlomu stabilní a začne se co nevidět lámat chleba. Je nutno dodat, že v neprospěch Ukrajiny.

Do jaké míry jsou do ukrajinské akce spolehlivě zapojeny prostředky, které Ukrajině dodaly západní státy?

Co se týče vozového parku, soudě podle záběrů z terénu, jde o vozidla Bradley, Stryker, Marder 1A3 BMP, M113 APC, HMMWV z dovezených dodávek.

Domácí výrobu zastupoval např. Kozak-2 TBM.

U tanků je identifikace obtížnější, protože jsou méně osvětlené, ale soudě podle toho, co víme o pravidelných jednotkách ve službě u útvarů VSU, jsou pásová vozidla, kromě polského RT-91 (a to je přestavěný T-72), všechna domácí: T-72AMT, T-72EA, T-64BV.

Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3688 lidí

Z letectva jsou zapojeny stejně staré vrtulníky Mi-8, které přepravují doplňování personálu a munice jedním směrem a raněné směrem opačným.

Musím se zeptat: Jak se mohlo Rusům přihodit takové selhání pozornosti, po němž Ukrajinci vtrhnou desítky kilometrů do nitra RF? Je to nedostatečnost rozvědky, naivita či co?

Začal bych tím, že si dejme tomu někde nějaký vysoký hodnostář řekl: „Pojďme zopakovat bitvu u Kursku. Třeba v ní Rusové tentokrát nezvítězí.“

A Rusovi na základě zpravodajských informací hned vytanulo na mysl: „Od Kurska je to přece necelé dva roky do konce války…“

Teď vážně. Nepsal bych o selhání ve smyslu, že nevěděli, ale spíše o selhání ve smyslu, podcenili. Což je pro ruskou armádu typické.

Když se ohlédneme přes rameno a psal jsem o tom, tak v době, kdy ruská armáda začala tvořit nárazníkové pásmo u Charkova, tak se začala dislokovat stejně velká skupina v oblasti Sumy u hranic s Ukrajinou. Psalo se o tom, že Rusové chystají podobnou operaci i na tomto úseku. A kde nic, tu nic.

Fotogalerie: - V Pride Village

1. Kam se celé uskupení najednou podělo?

2. Proč Ukrajina obětuje elitu na úseku, kde nelze čekat žádný zázračný úspěch, a už vůbec ne donutit ruskou stranu, aby přehodnotila své operační plány?

O tom, že se VSU připravují, hromadí síly, techniku jsme věděli my a nepochybujme, že i rozvědka RF.

Ale jak v životě, tak i ve válce mimo jiné platí, že když chcete vyhrát, nesmíte u druhých zničit představu o vás. Musíte vytvářet takovou, která je v danou chvíli třeba, díky níž dosáhnete svého cíle a musíte ji živit.

Co se vlastně stalo? Ukrajina zavedla to nejlepší, co jí zbylo do oblasti, která je pro vojenské operace nevhodná. Zavedla je cca do hloubky 35 km za 5 dní za podpory nejlepší techniky (my špatnou totiž nemáme). Já osobně ujdu – uběhnu cca za 10 hodin 74 km i bez podpory, to na okraj. Proti VSU stáli pouze pohraničníci. Je to úspěch?

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

Zpět k představě.

Rusové věděli, uskupení stáhli, vytvořili představu – pro VSU to bude snadný oříšek.

Dostaneme se až k jaderné elektrárně, vyjednáme si lepší podmínky pro mírová jednání, zaplníme opět titulní stránky novin, kdy nás z nich vytlačila alžírská žena v mužských rukavicích Chalíf bez přechýlení. Zablokujeme plynovou stanici v Sudži. Budeme si klást podmínky.

Nebudou!

Ruská armáda vytvořila pouze pytel, kde bude postupně decimovat to nejlepší, co Ukrajina vyslala na zteč. Pytel je větší, protože byť se něco plánovalo, tak ruský šlendrián je všudypřítomný a teď se holt musí hasit to, co hořet nemělo. Zejména poloviční ztráta města Sudža je problém. Pytlovat se bude po vzoru Krynek.

Fotogalerie: - Demonstrace proti Azovákům

V minulých týdnech jsme viděli zatýkání na ruském ministerstvu obrany a v ruské armádě. Bude podobný trend pokračovat?

Nový ministr obrany RF byl na toto místo dosazen právě kvůli tomu, aby udělal pořádek. Při veřejných zakázkách se zpronevěřovaly peníze, až se hory zelenaly. Stejný cifršpion by byl potřeba i na našem Ministerstvu obrany. Škoda.

Jen pro zajímavost a pro čtenáře PL

K dnešnímu dni:

1. Ministr obrany, armádní generál Sergej Šojgu – odvolán z funkce.

2. První náměstek ministra obrany Ruslan Cjalikov – odvolán z funkce.

3. Náměstek ministra obrany Timur Ivanov (stavebnictví) – zatčen.

4. Náměstek ministra obrany, generálplukovník Jurij Sadovenko (aparát MO) – odvolán z funkce.

5. Náměstkyně ministra obrany Taťjana Ševcovová (finanční podpora) – odvolána z funkce.

6. Náměstek ministra obrany, armádní generál v záloze Nikolaj Pankov (státní tajemník) – odvolán z funkce.

7. Náměstek ministra obrany, armádní generál Pavel Popov (výzkum inovací) – odvolán.

8. Bývalý náměstek ministra obrany, armádní generál Dmitrij Bulgakov (logistika) – zatčen.

9. Byl zatčen generálporučík Jurij Kuzněcov, vedoucí hlavního personálního oddělení.

10. Generálporučík Vadim Šamarin, vedoucí hlavního komunikačního oddělení, byl zatčen.

11. Vladimir Verteletskij, vedoucí oddělení pro zajištění obrany státu, byl zatčen.

12. Mluvčí ministerstva obrany Rossiana Markovská – odvolána z funkce.

13. Generálporučík Alexandr Buračenok, asistent ministra obrany – odvolán ze své funkce.

14. Generální ředitel Vojenské stavební společnosti Andrej Belkov – zatčen.

15. Ředitel odboru majetkových vztahů Michail Sapunov – odvolán.

16. Generální ředitel Voentorg Vladimir Pavlov – zatčen.

17. Ředitel parku Patriot Vjačeslav Achmedov – zatčen.

18. Zástupce vedoucího hlavního oddělení inovačního rozvoje, generálmajor Vladimir Šestěrov – zatčen.

Fotogalerie: - Dotace zemědělcům

Jak ovlivňuje vpád do Kurské oblasti ruské operace na Donbase? Bude muset dojít k přeskupení vojsk, projeví se zde nějak ukrajinský postup kolem Sudžy?

Neprojeví se vůbec. Ruská armáda má dostatečné rezervy, zálohy, které jsou připraveny na přesun do zón bojových operací + neustálý přísun dobrovolníků, který činí cca 1000 dobrovolníků denně.

Na Západě skoro vypukly oslavy z toho, že Putin se v očích mnohých projevil jako „papírový drak“, když nedodržel své výklady o „červených čarách“ a neodpálil taktickou jadernou zbraň. Co říci k této radosti?

Na západě v první řadě byli všichni strašně překvapený a poté se tato skupina rozdělila na dvě části. Jedna si stále ťuká na čelo, druhá stále hýká nadšením.

Červená čára v souvislosti s ohrožením RF a následným odpálením taktických jaderných zbraní.

Ona je snad RF ohrožená? Existenčně? Není. Jen Rus vsadil víc, než s čím počítal Ukrajinec.

Fotogalerie: - Na ruské železnici II.

Co můžeme čekat v nejbližších dnech a týdnech?

VSU se možná pokusí otevřít ještě nějaký úsek, např. na Rylsk, a tím ztížit jednotkám RF obranu. Roztáhnout a rozmělnit. Tahle logika ale platí na obě strany.

Na kurském úseku očekávejme zklidnění situace a postupné ničení elity, vytlačování z území RF. Je dost pravděpodobné, že Putin této nesmyslné akce ze strany Ukrajiny využije k vytvoření dalších nárazníkových pásem. Argumenty pro ně teď má, Ukrajina představu snědla i s navijákem.