Tlak na očkování je příliš velký, zlobí se Nacher

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher odpověděl na několik dotazů čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Popsal mimo jiné, jak se cítí jako jediný stranický lídr muž mezi tolika ženami. V Praze v předvolebním souboji změří síly Olga Richterová (Piráti), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či Jana Maláčová (ČSSD). A Patrik Nacher. Ten to bere jako výhodu.

„Od té doby, co jsem se dozvěděl, že budu jediný lídr jako muž, si myslím, že je to výhoda. Když je někdo sám v menšině, tak si to může zkazit jenom on sám. Beru to jako výhodu. Doufám, že kampaň nebude tak vyhrocená a osobní. Budu se snažit být taktní, jak píšete, a i souboj bude džentlmenský,“ pravil Nacher.

A jak je v Praze relativním optimistou, co se týče vedení kampaně, ve vztahu k Evropské unii je velkým skeptikem. Evropské společenství musí podle něj projít velkou revizí a Nacher volá po tom, aby se zúžila oblast věcí, do kterých zasahuje.

„Od začátku jsem euroskeptik. Když se podíváte na všechny moje články a rozhovory deset let zpět, tak jsem se neposunul ani o centimetr. Mám pocit, že se právě EU posunula o kilometr někam jinam, než byla. Sám za sebe bych určitě byl pro referendum, zdali máme přijmout euro. V tuto chvíli nejsem zastáncem vystoupení z EU. Jsem zastáncem velké revize toho, co by měla EU dělat,“ napsal Nacher.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani proticovidová opatření. Některá z nich jsou podle Nachera nesmyslná. Zdůraznil také, že tlak na očkování se mu zdá přehnaný.

„Některá opatření mi přijdou, že jsou přehnaná. Je to boj mezi těmi, kteří by nás rádi zavřeli i přes léto, a na straně druhé mezi popírači, kteří říkají, že se neděje vůbec nic. V tomto souboji se ztrácejí lidé, kteří používají zdravý selský rozum. Tlak na očkování mi přijde neadekvátní dané situaci,“ konstatoval poslanec s tím, že tlak na očkování mnoho lidí z jeho okolí vlastně od očkování odradil. Kdyby byl menší, prý by se možná očkovat nechali.

„Dnes už není doba, kdy se za zdravého člověka považuje ten, který se tak cítí a nemá žádné potíže. V dnešní době je nemocný ten, kdo má pozitivní test. V tomto případě je nutné podotknout, že v tomto nejsme jako stát jediní. Děje se to na celém světě. Pravděpodobně si to musíme odžít a po čase se vrátíme zpět do normálu. Toto si myslím jako člověk a poslanec, který nemá odpovědnost. Možná bych mluvil jinak, kdybych byl ministr zdravotnictví a měl jsem informace, které má on. To nevím,“ rozvinul svou myšlenku Nacher.

