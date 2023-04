Tlaky na ředitele, aby na školách pracovali zaměstnanci neziskovek... Přední pedagog odhaluje

reklama

„Nejvíc by na školy mělo dopad vodné a stočné, což jsou obrovské náklady navíc a zřizovatelé na to peníze nemají,“ vyjádřil pedagog a publicista Radek Sárközi v rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou svůj nesouhlas s tím, že pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) hodlá zvednout DPH například u vodného, stočného, ubytovacích služeb a knih.

Vše pramení z rodiny, děti nejsou vedené k samostatnosti. Tak si Sárközi vysvětluje stále stoupající počet předškolních dětí majících odklad před nástupem na základní školu. „Situace se postupně zhoršuje. Kdy skutečně v první třídě si žáci nedokážou zavázat tkaničku u boty. To je jemná motorika, která vlastně souvisí s tím, jestli i dobře pak drží pero,“ říká a dodává, že je možné, že se zbytečně moc rozvíjejí intelektuální a abstraktní vlastnosti dětí, zatímco praktické věci jsou opomíjené. „Velkou roli v tom mají tablety, chytré telefony, a že ty děti stráví hodně času klikáním na různé zábavné programy a postupem času tak doma nedělají nic rukama,“ myslí si pedagog.

Pro děti z rodin uprchlých z Ukrajiny probíhaly minulý rok zvláštní zápisy na základní školy, letos už se dělají společné zápisy s dětmi z České republiky. Podle Sárköziho nastává problém v tom, že do Česka přišlo zhruba o 5 procent žáků navíc, kteří představují pro učitele zátěž už jen tím, že neumí pořádně český jazyk. „Třídy jsou ještě více přeplněné, než kdy byly, a pro učitele je to velmi náročné – třeba i učit se ukrajinsky, překládat z ukrajinštiny do češtiny a zpátky…“ říká Sárközi.

„Učitelé dělají po nocích a po víkendech všechno pro to, aby nedocházelo ke snížení kvality výuky. Nevím vlastně ale, jestli to vůbec je v jejich silách,“ přemítá Sárközi a uvádí také, že práci navíc učitelům pravděpodobně ani nikdo neproplatí. Školství je dle Sárköziho dlouhodobě podfinancováno, což lze vidět i na nedostatku financí na pomůcky a učebnice pro žáky. I z tohoto důvodu mnoho učitelů přemýšlí o změně profese.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš (za STAN) je na straně vlády a převládá u něj „stranická discplína“, říká Sárközi. To, jak bude Balaš i jako poslanec hlasovat při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, která má rozhodnout o tom, kolik dostanou pedagogičtí pracovníci přidáno, ukáže, zda se dokáže zastat kvalitního školství. Sám Sárközi proti vládnímu návrhu protestuje. Pokud by se ministr školství pracovníků svého resortu zastal, domnívá se Sárközi, že by Balaš mohl být premiérem na svém postu vyměněn. Vláda své sliby ohledně zvýšení platů učitelů nerealizuje, Sárközi připomíná, že nejvíc dostávali učitelé v roce 2021 – přes 126 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 116 %. „Učitelé se platově vrátili do roku 2019 a já se obávám, že to bude ještě klesat,“ říká .

Učitelé na školách učí podle školních vzdělávacích programů, které škola vytváří na základě státního rámcového vzdělávacího programu. Ředitel má však pravomoc ve škole zaměstnat koho chce, klidně i pracovníky neziskových organizací či politiky, dle vlastních preferencí. „Nemělo by to nastávat, politika do škol nepatří. Politici nepatří do výuky,“ tvrdí Sárközi. Do obsahu vzdělávání tak dnes mohou zasahovat jak neziskové organizace, tak politici.

Dnes na ředitele škol existují velké tlaky od politiků, aby určití politici nebo pracovníci neziskovek na školách působili. Je to dáno tím, že samotní ředitelé jsou jmenováni do funkcí zřizovateli škol, jimiž jsou povětšinou obce či kraj. „Co mi třeba vadí, je to, že neziskové organizace mají velký vliv i na ministerstvo školství a ovlivňují legislativu. To už je problém. Pak už se ty věci dostávají i do těch rámcových vzdělávacích programů a pak už to školy musí povinně učit,“ vysvětluje Sárközi, jak mohou neziskové organizace ovlivňovat nejen podobu inkluze.

