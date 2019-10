To bude šok: Karel Gott a rok 1968. Odhaleny dokumenty

V souvislosti s úmrtím Karla Gotta se začalo řešit, jaké měl názory na komunisty a co dělal v době vlády komunistické strany. Odpověď na tuto otázku alespoň částečně mohou zodpovědět záznamy ze svazků Státní bezpečnosti, o kterých informoval iRozhlas.cz. V archivu jsou prý k nalezení především dokumenty z období konce 60. a začátku 70. let, které nabízejí vhled do Gottova vztahu k událostem roku 1968. Z nich je možné se dočíst, že Gott údajně propašoval na Západ dokumenty a nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy.

Gott podle všeho pomohl propašovat do západního Německa filmy, které v Praze pořídila novinářka Marion Heimannová. „Zaměřila se na fotodokumentaci studentských a chuligánských akcí a na podchycení diskusí v prostoru Václavského náměstí,“ stojí v dokumentu pražské správy Státní bezpečnosti dle iRozhlasu. Novinářka však byla sledována a zde vstoupil do příběhu Karel Gott. „Vrátila se do haly a vešla ve styk s československým občanem Karlem Gottem. (…) Dodatečně bylo zjištěno, že Gott použil leteckého spoje Lufthansy k cestě do Frankfurtu nad Mohanem. Gott do letadla nastoupil na poslední chvíli,“ píše se prý ve stejném dokumentu. Ve Frankfurtu dokumenty údajně předal prostředníkovi. Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2067 lidí

Podle Gotta šlo o druhé setkání s novinářkou v jeho životě. „Připravoval jsem se k odletu do Frankfurtu. Všiml jsem si, že Heimannová je v hale a na někoho čeká. Těsně před odletem přišla za mnou a žádala mne, zda bych jí nevzal do Frankfurtu pro známé balík,“ vypověděl při výslechu. „Nezbývá mi než dodat, že pro příště budu opatrnější,“ zakončil Gott svou výpověď. Obsah balíčku nekontroloval, protože podle svých slov po prvním setkání s Heimannovou k ní choval přátelský vztah. Gott měl převézt přes hranice balík, s „osobními věcmi“ i Petru Vilémovi už v roce 1964, jenž pak emigroval do Venezuely. Fotogalerie: - Svíčkové pole smutku

Dle záznamů se Gott dostal do konfliktu i s pracovníkem pasové kontroly. Prý se ho ptal na odznak s Leninovou podobiznou. „Odpověděl jsem, že učitele dělnické třídy a proletariátu celého světa. On zakroutil hlavou a povídal: Co by tomu řekl,“ nadiktoval náčelník oddělení pasových kontrol František Rezek do spisu o Gottově chování. Když Rezek žádal vysvětlení, z Gotta vylezlo: „No tomu srpnu 1968 a těm tankům v ulicích Prahy a co všechno zničily.“ „Dále pokračoval v diskusi, co tady ti okupanti mají co dělat, ať si jdou domů a s tanky, ať odjedou, zde nemají co dělat, a jiné urážky na SSSR,“ dodal Rezek. Pro Gotta pak údajně přišla stevardka, aby nastoupil do letadla do Frankfurtu. „Jak je možné, aby takový člověk jako Gott jezdil do SSSR? Takovíto lidé působí a ovlivňují mládež – kam to asi vede,“ zakončil Rezek svou výpověď.

Gott také měl posílat peníze herci Pavlu Landovskému, režiséru Janu Němcovi a v soukromí se prý zastával Marty Kubišové. „V záznamech Státní bezpečnosti lze jen dohledat, že se Gott v roce 1972 zajímal například o finanční pomoc manželce Alexandra Dubčeka,“ píše iRozhlas. „Agenti o Gottovi také opakovaně zapsali, že se stýká s ‚pravicovými exponenty‘ a v soukromém okruhu projevuje protisovětské názory,“ píše iRozhlas.

Nicméně připomíná, že známější je Gottovo vyjednávání s Gustávem Husákem o návratu do republiky a také jeho projev proti signatářům Charty 77.

Celý rozbor archivu bezpečnostních složek ZDE

