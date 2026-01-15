Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Hodinové setkání mezi USA, Dánskem a Grónskem nepřineslo zásadní průlom, ačkoli se všechny strany dohodly na zřízení pracovní skupiny na vysoké úrovni, která by projednala budoucnost autonomního dánského území. Podle informací britské BBC jsou Dánsko a Grónsko otevřené možnosti, že USA na ostrově otevře další vojenské základny. Podle stávajících dohod s Dánskem mají USA pravomoc přivést do Grónska tolik vojáků, kolik chtějí.
„Skupina by se podle našeho názoru měla zaměřit na to, jak řešit obavy o americkou bezpečnost a zároveň respektovat hranice Dánského království,“ řekl novinářům dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen poté, co se na jednáních připojil ke grónské ministryni zahraničí Vivian Motzfeldtové. Dánského ministra citoval server France24.
Na letišti nedaleko Nuuku prý přistály dánské letouny celkem dva. Letěly do Grónska s vypnutými identifikačními a sledovacími systémy.
„Očekává se, že tento čtvrtek dorazí také prvních 13 vojáků průzkumného týmu z Německa. Dále jsou údajně na cestě do Grónska vojáci z Nizozemska, Kanady, Švédska, Velké Británie a Norska,“ upozornil server deníku Bild.
„Cílem je prozkoumat rámec pro možné vojenské příspěvky na podporu Dánska při zajišťování bezpečnosti v regionu, například pro kapacity námořního dohledu,“ doplnila k tématu německá strana.
Oficiálně to jsou země NATO z Evropy a Kanady, které rozšiřují svou přítomnost v Grónsku. Podle informací deníku Bild je však nasazení koordinováno z Kodaně – a ne prostřednictvím struktur NATO v Brunssumu v Nizozemí. Severské státy NATO – včetně Grónska a Kanady – spadají pod velení velitelství NATO v Norfolku v USA. Ale nasazení má probíhat bez účasti USA. V Německu se celé operace účastní ministerstvo obrany a hlavní roli údajně hraje Úřad spolkového kancléře Friedricha Merze.
Po středečních jednáních ministryně zahraničí Grónska Vivian Motzfeldtová uvedla, že území je otevřené větší spolupráci s USA, ale zároveň se postavila proti jeho převzetí. „Ukázali jsme, kde jsou naše limity,“ řekla Motzfeldtová.
Podle nového průzkumu agentur Reuters/Ipsos se 17 procent Američanů domnívá, že je dobrý nápad získat kontrolu nad Grónskem, zatímco 47 procent je proti.
Donald Trump opakovaně prohlásil, že převzetí Grónska by mělo Číně a Rusku zabránit v přístupu na ostrov. Zároveň opakovaně tvrdil, že vody kolem Grónska se hemží čínskými a ruskými loděmi. Dánský ministr zahraničí bok po boku s grónskou ministryní zahraničí tuto tezi odmítli.
