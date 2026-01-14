To nám to hezky začíná. Ve sněmovně začala mluvit opozice

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes od 9 hodin ráno pokračovala v 5. schůzi, jejímž hlavním bodem je vyslovení důvěry nové vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Kabinet, který tvoří koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, má v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, což předznamenává úspěšné hlasování.

Foto: Repro Dominik Stein, X
Popisek: Jednání Poslanecké sněmovny

Vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše se na jednání Poslanecké sněmovny očekává až spíše večer, protože do rozpravy bylo přihlášeno přes 60 poslanců. Jednání, které začalo již včera, se dokonce může protáhnout až do pozdních hodin.

Schůze navázala na včerejší den, kdy premiér Babiš představil programové prohlášení vlády. V něm zdůraznil ambiciózní cíle, jako je snížení daní, podpora ekonomiky a řešení energetické krize. Ministři vlády, včetně ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), vystoupili s prioritami svých resortů.

„Máme pro Česko ambiciózní program, protože v dnešním světě platí, že vítěz bere vše. Pevně věřím, že naše plány dostanou od Poslanecké sněmovny zelenou a budeme moci udělat z Česka opět zemi pro budoucnost,“ napsala na síti X Schillerová.

 

 

Vondráček: Tak nám to dnes vesele začíná

Ráno zahájila rozpravu předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová, která kabinet ostře kritizovala. „Tak nám to dnes vesele začíná: ‚Tato vláda znamená zpětný chod pro Českou republiku, přinese zakrývání korupce a lhaní, a může být dokonce horší než azbest,‘ prohlásila poslankyně Richterová (Piráti),“ publikoval na síti X Libor Vondráček, poslanec za SPD a předseda Svobodných.

 

 

Piráti v úterý demonstrovali svůj nesouhlas tím, že chodili po sněmovně pozpátku, což mělo symbolizovat návrat do minulosti. Dnes však od této formy protestu upustili. Reakce na jejich projevy na sociálních sítích nejsou příliš příznivé.

„Evidentně mají pomatení Piráti ještě co dohánět. Dnes jsem si téměř hodinovou středeční chvilku poezie Olgy Richterové nesmírně užil,“ vyjádřil se na síti X Vladimír Hájek.

 

 

„Co je na Motoristech špatné, proč trolling, zatím jsem slyšela jen realistické pragmatické názory, spíš by mne zajímalo, čemu jsou prospěšní třeba Piráti, sami v praxi víme, co zpackali a chodit pozpátku ve sněmovně či přednes Hřiba my víme, že víme je otřes,“ okomentovala jednání sněmovny Renata.

 

 

Opoziční poslanci hovoří o spacácích, Macinka mává dětem

Novinář Dominik Stein informuje: „Pátá schůze sněmovny v tomto období, den druhý. Včera večer před 21.00 končil proslovem předseda Pirátů Zdeněk Hřib, středu započala po 9.00 šéfka klubu Olga Richterová. Piráti už nechodí pozpátku, jak tomu bylo včera, kdy chtěli ukázat, že nás vláda Andreje Babiše táhne nazpět. Hlasování o důvěře zatím v nedohlednu, do běžné rozpravy je přihlášeno hned 64 řečníků. Někteří opoziční poslanci hovoří o spacácích – tedy že by se potvrzování legitimity kabinetu mohlo protáhnout až do čtvrtka. Poslanecké lavice jsou momentálně poloprázdné, zato v předsálí je čilý ruch. Ministr zahraničí Petr Macinka mává dětem na návštěvnické galerii.“

 

 

Poslanec Radim Fiala (SPD) vysvětlil, proč sněmovna nehlasovala o odvolání svého předsedy Tomia Okamury (SPD). „Nová vláda nemá povinnost se chovat, vyjadřovat nebo rozhodovat tak, aby se líbila té předchozí. Vláda není pokračování firemního večírku, je to výsledek voleb a změna mandátu. Veřejnost má právo i na jasná sdělení, ne jen fráze, které se nikoho nedotknou, ale také nic neobjasní,“ zdůraznil poslanec.

 

 

„Dobrý den milá opozice, namísto toho žvatlání k ničemu, neboť indícii dal zatím jenom Pirát Ivan Bartoš, o posílení pravomocí předsedy sněmovny, by bylo nejlepší, kdybyste se sebrali a šli domů. Ať to celej svět vidí – díky. A prostě tam nechoďte,“ vzkázal opozici na síti X Jiří Hetfleisch.

 

 

