To nebylo hezké. Bartošovi v Senátu umyli hlavu. Narazil několikrát

Digitální informační agentura. Projekt ministra Ivana Bartoše, kde mají najít místo dvě stovky IT expertů a do kterého se má centralizovat veškerý vývoj digitalizace v České republice, zamíří ze Senátu k prezidentovi. I přes jasnou vládní většinu ale jeho schvalování rozhodně neprobíhalo hladce. Ministr Bartoš si musel během dvou hodin na plénu vyslechnout i poznámky, že si snad dělá dobrý den.

V pondělí 12. 12. ministr Ivan Bartoš pořádal v Hrzánském paláci neformální setkání s novináři, kde prezentoval své letošní úspěchy na poli digitalizace.

Prosazení agentury DIA bylo jednou z věcí, které zmiňoval nejčastěji. Její schválení bral jako hotovou věc a vykládal, jak tím „přemaluje české IT“.

Vychází z poznatku, že digitalizace musí být koordinována v nějakém centrálním orgánu, který nebude na nikom závislý. Něco jako NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti. „Všechny státy, kde digitalizace frčí, tak to mají řízené nadresortně,“ vysvětloval.

V agentuře DIA podle něj budou moct pracovat „lidé nadšení pro obor, bez ohledu na služební zákon“. Již jsme psali, že podle představ ministra Bartoše by odborníci v DIA měli brát až 140 tisíc korun měsíčně, plus příplatky.

O práci v agentuře je prý zájem, zaznamenal ho i ve svém okolí.

Bartoš mimo jiné na neformální tiskovce novinářům rozdával barevnou brožurku DIA. Nová česká digitální agentura. V příběhu zákona ještě sehraje svou roli. „DIA je místem, kde má digitalizace prioritu,“ psalo se v ní vedle výkladu o moderní organizaci 21. století, inspirované u skutečných digitálních lídrů.

„Přitáhneme experty z celé oblasti IT a budeme jejich talentu nejen využívat, ale dál ho rozvíjet,“ vysvětlovalo ministerstvo.

Kdo chce sklízet, musí zasít...

Pokud ministr Bartoš předpokládal (a jeho sebevědomí na tiskové konferenci tomu nasvědčovalo), že jednání v Senátu, kde má koalice ještě jasnější většinu, než v Poslanecké sněmovně, bude jen formalitou, musel být ve středu odpoledne ve Valdštejnském paláci velmi nepříjemně překvapen. Senátní plénum, kde projednávání předloh ze Sněmovny obvykle odsýpá, se u toho zdrželo skoro dvě hodiny.

Ledacos naznačovalo už projednávání ve výborech. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jej schválil i přes námitky pozvaného zástupce ICT Unie. Na jednání jej velmi podporoval senátor Krsek z klubu SENATOR 21 (nováček z Ústí nad Labem) a Piráti a předseda výboru senátor Linhart, který vyprávěl zážitky ze své pracovní cesty do Estonska.

Pro hlasovalo šest senátorů, dva se zdrželi, tři senátoři chyběli (Jana Zwyrtek Hamplová, Petr Vícha a Tomáš Třetina).

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ale vyjádřil údiv nad plány ministra Bartoše s financováním nového úřadu. Vyzval, aby se ctily zásady hospodárnosti a aby byly důsledně dodržovány zákony.

Ještě ostřeji se ohradil ústavně-právní výbor. Ten přijal usnesení, kterým vyzývá ministra Bartoše, aby zrušil výběrové řízení na ředitele agentury vypsané na jeho osobním profilu na sociální síti a aby vypsal výběrové řízení transparentní, které bude splňovat standardy obvyklé ve státní správě.

Středeční projednávání zahájilo dlouhé expozé ministra Bartoše, ve kterém hovořil převážně o významu digitalizace pro moderní budoucnost země.

Senátor Miroslav Plevný, zpravodaj hospodářského výboru, hned na úvod natvrdo sdělil: „Pokud je problém digitalizace skutečně potřebné řešit vznikem nového ústředního orgánu státní správy, bylo by záhodno takový krok připravit koncepčně a systémově. Důvodová zpráva v návrhu postrádá řadu systémových a legislativních aspektů budování takového úřadu. Zarážející byla např. absence jednoduché realistické analýzy úspor a nákladů zvoleného řešení.“

Senátor Michael Canov, zpravodaj ústavně-právního výboru, rovnou řekl, že zákon není zpracován příliš ideálně. Šum v sále vyvolalo jeho líčení, jak ministr Bartoš začal hledat pro chystaný úřad ředitele v situaci, kdy návrh ještě ani neschválila Poslanecká sněmovna.

„Vyhlášení výběrových řízení je na osobních stránkách, na sociálních sítích, a to před termínem existence příslušného zákona, zcela netransparentní a diskriminační, neboť omezuje potenciální uchazeče, je naopak z kamarádů a známých Ivana Bartoše,“ sdělil Canov.

Fakt, že řízení bylo vypsáno, aniž parlament vůbec zákon schválil, je podle senátora pohrdáním poslanci i senátory.

I další senátoři projevovali velký údiv. Petr Vícha, senátor ČSSD a dlouholetý starosta Bohumína, uvedl svou životní zkušenost, že zřízení nového úřadu obvykle není nejlepší cestou nastartování modernizace. Později na něj zaútočí lidovecký kolega Jozef Bazala, že tu pořád vykládá historky, jak to dělal před třiceti lety v Bohumíně, ale doba se posunula. „On je takový trošičku, že ‚tak to bylo lépe‘. A já se snažím, že to, co sem přichází, že je moderní. A jde s trendem doby,“ vytkl kolegovi.

Daniela Kolářová připomněla, že celá země šetří – a tady si pan ministr zakládá nový úřad. „Proto pro tento tisk nemohu hlasovat, může pro něj hlasovat v mých očích jenom někdo, kdo miluje byrokracii a buzeraci,“ zvýšila hlas za Bartošových grimas. Ty ministr následně od pultíku doplní vzkazem, že „kdo chce sklízet, musí zasít“ a že investice do odborníků je ta nejlepší.

Michael Canov si přinesl do řečniště brožurku, kterou ministr Bartoš digitalitaci propaguje a hlásí v ní „startujeme 1. ledna 2023“. „Pánové, tady si někdo dělá ze Senátu úplnou legraci. Tady někdo zesměšňuje Senát jako onuci, která je povinna jako automat odmávat to, co si pan ministr usmyslel, že bude. Doteď Senát ještě nic neschválil. Pan prezident také ne,“ upozornil.

Bartoš po nějakém čase replikoval, že on Senátem rozhodně nepohrdá, chodí tam poctivě a doplácí na to i jeho osobní život, takže za rok na ministerstvu měl jen třikrát čas jít sportovat.

Výběrové řízení omezené na svůj soukromý profil pak ministr Bartoš vysvětloval: „Když se podívám na historii této vlády, ale i vlád minulých, tak pokud se obsazují nějaké takovéto pozice a ta pozice není pod služebním zákonem, tak přijde ten zodpovědný ministr, představí třeba dvě tři jména svým koaličním partnerům, někdy probíhá i nějaké vnitřní výběrové řízení, když jsou to bezpečnostní služby, řekne, kterého doporučuje a vláda na základě toho potom zvolí nebo potvrdí nějakého vhodného kandidáta.“

Nejde tedy prý o nějaký formální tendr, ale o jeho soukromý průzkum k nalezení dvou tří jmen, která pak navrhne vládě.

Flexibilní a kreativní úřad

Senátor Krsek, který návrh vehementně hájil už na výboru, nyní vykládal, že úřad bude flexibilní a kreativní. Naopak ostře proti se postavili senátoři ODS Červíček a Oberfalzer. Hynek Hanza z téže strany se podivoval, že máme prosinec a agentura má fungovat od ledna. Celkově prý byl zákon psán velmi překotně.

Bartošovi přišel k pultíku na pomoc Lukáš Wagenknecht, další zástupce klubu SENATOR 21, ve kterém sedí i pirátská senátorka Adéla Šípová. On sám by prý agenturu zastřešující státní digitalizaci pojal ještě ambiciózněji než ministr Bartoš a integroval by pod ni úplně vše.

Následovalo hlasování řízené prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem. Z 67 přítomných senátorů bylo třeba 34 hlasů, našlo se jich však pouze 29. Kolektivně pro hlasoval klub SENATOR 21 a Piráti, větší část Starostů a nezávislých a 5 z 12 lidovců. Proti kromě klubu ANO a ČSSD také 13 senátorů z klubu ODS a TOP 09. Pro návrh z této frakce hlasovalo pouze 8 členů.

Ve výsledku tedy 29 hlasů nestačilo. Následně ale nebylo schváleno ani zamítnutí. Lehce zmatenému nováčkovi Jiřímu Drahošovi senátor Bazala následně vysvětlil, že Senát je v tzv. „marné lhůtě“, tedy že nedal vyjádření. Uplynutím měsíční marné lhůty návrh postupuje k prezidentovi, jako kdyby jej Senát schválil.

K tomu byla přijata výzva, aby se při zavádění agentury postupovalo hospodárně a aby se dodržovaly zákony. Naopak konkrétní požadavek ústavně-právního výboru na zrušení výběrového řízení, vydávaného ministrem Bartošem za „hledání dvou tří jmen“, přijat nebyl.

Až uplyne třicetidenní marná lhůta, bude konečný osud úřadu na prezidentu Zemanovi.

