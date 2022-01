To někdo vymyslel! Hejma ukázal silnou věc o Farském

Do hledáčku Ondřeje Hejmy v dalším díle Hejma show spadlo hnutí STAN. Komentátor odtušil, že Vít Rakušan má sice šéfovat policistům a detektivům, ale „neuhlídá ani vlastního účetního“. Zaujal ho také Jan Farský, který v Oregonu řeší „budoucnost Evropy“. Podle Hejmy na to starosta Semil opravdu nemá mandát. „Z nuly se stane snad nejdůležitější postava České republiky a bude se jmenovat Jan Farský,“ řekl. A opřel se i do Markéty Pekarové Adamové, která prý zapomněla, že už není pouhá aktivistka nebo šéfka malé opoziční strany. „Pitomost,“ označil její slova vůči Viktoru Orbánovi.

Doplnil, že v Česku samozřejmě byly pochybnosti o suverenitě už od sametové revoluce. „Protože jsme tak nějak realisticky museli čekat, že to místo toho sovětského protektora musí někdo zaplnit. Že si nás takzvaně někdo vezme na starost. A bylo jasné, kdo to je. Bylo jasné, že po stránce bezpečnosti a věcí vojenských se o nás stará Amerika,“ řekl Hejma a dodal, že v otázkách ekonomických tato role připadla Německu, tedy že je dobré dávat pozor, co bude říkat ředitel Volkswagenu.

„Ale moc se o tom nemluvilo, moc se to nepřiznávalo a my jsme tak v duchu doufali a věřili, že jsou ještě věci, které si děláme sami. Jako třeba zdravotnitcví. Ale teď se ukazuje, že ani tohle už není naše,“ shledává.

Krátce se vyjádřil i k tomu, že Petr Fiala měl v dosahu mikrofonů říct, že už ho dlouhý pobyt ve Sněmovně a poslouchání opozičních poslanců s*re. Hejma dodal, že nic takového na záznamu neslyšel a s nadsázkou řekl, že má pocit, že tuto „kauzu“ novináři vypustili, aby bylo alespoň o čem mluvit a premiér byl zlidštěn. „Dokud Petr Fiala nezazpívá tu Schmitzerovu písničku ‚Řekněte prdel, řekněte prdel, prdel, prdel řekněte‘, tak já mu tohleto věřit nebudu,“ prohlásil.

Ve volbách v rámci koalice Pirátů a STAN zvítězili drtivě starostové a zdáli se jako ta schopnější strana plná dobrých lidí. Tato představa se dle Hejmy také bortí. První indicií bylo odvolání Věslava Michalika. „Bylo to velice překvapivé, protože tohle přesně musel Vítek Rakušan a všichni stanaři vědět, kdo je pan Věslav Michalik a kde dělá převážně svoje obchody. A přesto ho nominovali a nakonec si uřízli ostudu,“ komentoval. Nejdřív to bylo bráno jako jednorázový omyl, ovšem pak přišla kauza s dary z Kypru.“ Rýpl si do Víta Rakušana, ministra vnitra. „Neuhlídá ani vlastního účetního,“ řekl s tím, že Rakušan bude šéfovat i policejním detektivům. STAN ovšem oznámil, že dary hodlá vrátit.

A dobře nevypadá ani to, když se dosavadní předseda poslaneckého klubu rozhodne odletět do USA na 8 měsíců. Jan Farský se podle něho řídí klasickou Plzákovskou poučkou: Zatloukat, zatloukat, zatloukat, protože se jedná o politickou nevěru. Hejma si ovšem všiml i toho, že Farského projekt má řešit „budoucnost Evropy“. „Já žasnu nad sebevědomím takových lidí. Nic proti tomu, že je někdo starosta v Semilech, že vystuduje právo na Masarykově univerzitě. Ale že by měl tenhle člověk kvalifikaci řešit budoucnost Evropy a že by měl nějaký mandát tohle s někým řešit, tak to bych si dovolil nesouhlasit,“ opřel se lehce do distančního poslance.

Farský předvídá, že jednoho dne bude ČR přispívat do unijního rozpočtu více, než z něj bude dostávat. Hejma poznamenal, že to je „blbej kšeft“ a i Farský předpokládá, že s tím budou obyvatelé ČR nespokojeni. A jeho řešením této nespokojenosti je pak dle Hejmy Evropská federace, což jede zkoumat do USA. „On si představuje, asi aby ta federace nějak slušně fungovala, tak to chce nějakej klacek. Takže on by chtěl evropskou armádu. Což je šílenství,“ míní komentátor.

Fotogalerie: - Vydejte Bureše!

Poslanec také do Ameriky odjíždí, aby se pocvičil v angličtině a mohl lépe reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni. A Hejma poznamenal, že se uvidí, zda bude Farský kandidovat na prezidenta nebo bude mít rovnou funkci v Bruselu. „Tady vidíme, jak se rodí politická hvězda, politický homunkulus (uměle vytvořená bytost – viz Císařův pekař, pekařův císař – pozn. red.), uplácaný ze svitu Jupitera, v konjukci s Marsem, kdy z nuly se stane snad nejdůležitější postava České republiky a bude se jmenovat Jan Farský. Je to neuvěřitelné, člověk by si řekl, že si to někdo vymýšlí, ale je to realita,“ poznamenal.

Jan Farský by podle něho měl posílat pravidelné reporty, co se všechno v USA naučil a jak daleko je se svým projektem a také kdo ho učí. „Ale když už tam bude, mně tady scházet nebude a čím později se vrátí, tím líp,“ zakončil toto téma.

Opřel se i do Markéty Pekarové Adamové, která přála Maďarům, ať se zbaví Viktora Orbána. Podle Hejmy zapomněla, že už není aktivistka nebo šéfka malé opoziční strany, ale předsedkyně Sněmovny. Když Orbán přijel do Čech, vyjadřoval dle komentátora pozitivní podporu. „Ale říkat někomu, koho se mají zbavit, koho mají vyhodit, vykopnout a podobně, to si prostě člověk v této pozici nemůže v žádném případě dovolit,“ mínil.

A ještě Orbána nařkla, že podporuje střílení do lidí v Kazachstánu. „Absolutní demagogie, šílenství, to je jako kdyby nevěděla, že se za první republiky říkalo, že Masaryk nechal střílet do dělníků, že v Katalánsku se dějí strašné věci, nemluvím ani o bombardování Bělehradu. Bohužel, tyhle věci se dějí. Ale nařknout maďarského premiéra, že podporuje obecně střílení do lidí, to je prostě strašná pitomost,“ reagoval Ondřej Hejma na tato slova.

Psali jsme: Mlčeli jste, Fialo. Kývali jste Babišovi! Hejma sečetl minulost To Fiala zatajil. Bál se. Ondřej Hejma ukázal Jo, Lipavský. Tohle vám uniklo. Vážné. Hejma a „Fialovo zahraničí“ A proboha. Hejma sejmul Langšádlovou přirovnáním. Nemohl jinak

