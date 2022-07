To se vydařilo. Vztek na Orbána odražen. Nový vzkaz

reklama

Vzhledem k tomu, že přišel covid a hned po něm válka, tak dle Orbána je důležité při výhledu do budoucna si udržet střízlivost a pokoru. Poznamenal také, že co se týká dat, světu se daří lépe, ale pocitově naopak hůře. „Všeobecná nálada je, že na světě je hůř a hůř. Zprávy jsou čím dál temnější a očekávání konce světa roste,“ řekl Orbán a položil otázku, zda si miliony lidí mohou neuvědomovat, co se s nimi děje. „Síla, moc, autorita a schopnost jednat západní civilizace se zmenšuje,“ diagnostikoval a podotkl, že naopak ostatní civilizace, jako čínská, indická, rusko-ortodoxní, dokonce i islámská se modernizují.

„Konkurenční civilizace přijaly západní technologie a západní finančnictví. Ale nepřijaly západní hodnoty a nemají vůbec v úmyslu něco takového udělat. Západ se stejně snaží šířit své hodnoty. Rozumíme odporu zbytku světa vůči tomuto exportu demokracie ze Západu. Zbytek světa si uvědomil, že se musí zmodernizovat, aby mohl nadále vzdorovat exportu západních hodnot,“ prohlásil premiér.

Konstatoval, že Západ ztratil kontrolu nad svými zdroji energie. Jako příklad dal například to, že v roce 1980 dominovaly v těžbě vzácných kovů Spojené státy a SSSR. A nyní Čína těží pětkrát více než USA a šedesátkrát více než Rusko. „Západ prohrává bitvu o zdroje,“ míní Orbán. Poznamenal také, že většina zdrojů energie je mimo západní civilizaci, zvláště Evropa je v tomto ohledu ve skutečně prekérní situaci na rozdíl od Spojených států, které na cizích zdrojích energie závislé nejsou a tak mohou vyvíjet tlak.

Rýpl si také do plánů Evropské komise, která chce po členských státech patnáctiprocentní úspory. „Pokud to nezafunguje a někdo nebude mít dost plynu, tak ho vezmou tomu, kdo ho má,“ pravil a dodal, že EU Němcům nepřikáže, aby nezavírali jaderné elektrárny. „Vezmou energii těm, kdo ji mají, od nás, kdo máme zásoby,“ varoval. Podle Orbána vyplývají spory na Západě z toho, že zdroje a energie nutné pro ekonomický rozvoj nejsou v rukou Západu.

Orbán hovořil o řadě problémů, například porodnosti, ale i migraci. Podle něho tam, kde žijí pohromadě evropské a neevropské populace, se už nedá hovořit o národech a nejedná se o západní země, ale post-západní. Myšlenkově se podle něho Západ posunul do střední Evropy. Varoval také před islamizací před níž se Maďarsko v budoucnu prý bude muset bránit nejen z jihu a východu, ale také ze západu.

Došlo i na téma genderu: „Nechceme jim rozkazovat, jak mají žít, jen chceme, aby uznali, že v naší zemi je matka žena, otec muž a že mají nechat děti na pokoji.“ Podotkl, že i na východě je krize, ekonomická a inflační, ale hlavní bude demografie, migrace a gender.

Samostatné téma byla pak válka. „Jakožto sousedící země má Maďarsko právo říci, že mír je jediná cesta, jak zachraňovat životy, jediný lék na válečnou inflaci a ekonomickou krizi,“ uvedl Orbán a dodal, že i nadále Maďarsko trvá na tom, že se nejedná o jeho válku. EU a NATO sice nejsou přímými účastníky bojů, ale poskytují zbraně a uvalily sankce. „Nezapojily se de jure, ale de facto ano. Musí pomáhat tak, aby v očích Moskvy nebyly účastníky konfliktu,“ konstatoval.

Komentoval také původ konfliktu, tedy že Rusové dali NATO a USA velmi jasné požadavky. „Požadovali, aby Ukrajina nikdy nebyla členem NATO, aby to Ukrajina řekla a NATO se za to zaručilo. Západ tuto nabídku odmítl. Řekli, že dveře NATO jsou otevřené a my se rozhodneme, zda je přijmeme, nebo ne. To Rusy přimělo, aby si své požadavky vynutili silou, když se jich předtím snažili dosáhnout vyjednáváním,“ pokračoval a řekl ještě: „Kdyby byl prezidentem USA Donald Trump a německou kancléřkou Angela Merkelová, tato válka by nikdy nevypukla.“

Orbán pak zmínil čtyři předpoklady západní strategie, tedy že Ukrajina k vítězství potřebuje zbraně NATO, že sankce destabilizují a oslabují ruský režim, že je možné sankce nastavit tak, aby Rusy poškodily více než nás, a že svět půjde za námi, protože máme pravdu.

„Jsme v autě, které má prázdné všechny čtyři gumy, takhle se válka nevyhrává,“ glosoval tato tvrzení. „Ukrajinci nevyhrávají válku s Ruskem. Sankce rovnováhu v Rusku nezvrátí. Evropa je v politické a ekonomické krizi, řada vlád už padla a kde je podzim? Svět nejde s námi, naopak s námi demonstrativně nejde,“ namítl. „Schopnost Američanů oslovit lidi, aby podpořili dobrou věc, ta je pryč,“ mínil a dodal, že Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika, arabský svět a většina Afriky se nehodlá války zúčastnit, ne protože by Západ neměl pravdu, ale protože mají své vlastní starosti. Takže se rýsuje multipolární svět.

Co s tím? „Můžeme mít jasnou vizi, strategické návrhy, ale ve válce je to málo platné – slovo silnějšího je konečné,“ pravil Orbán a doplnil, že se nemají klamat, že mohou strategii Západu ovlivnit. Nicméně i tak je prý nutné Západ dotlačit k tomu, aby zaujal strategii novou, která se nebude soustředit na výhru, ale na dobrou nabídku míru. „Úkolem Západu není podporovat Ukrajinu, ale stát mezi Ruskem a Ukrajinou,“ prohlásil s tím, že kdo čeká na uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou, čeká marně.

Válku dle něho může ukončit jedině jednání USA a Ruska, protože Rusko chce záruky. Bez tohoto jednání mír nebude. „Stejně jako po druhé světové válce, Evropa se nalézá v situaci, kdy nebude mít poslední slovo u těch nejdůležitějších otázek bezpečnosti, ale budou to Američané a Rusové,“ uvedl maďarský premiér a poznamenal, že Evropa nebude nikdy světovým hráčem, protože si nedokáže ani udržet pořádek u sebe na dvorku.

Kdo na válce podle Orbána vydělává? Například Rusové, kteří za mnohem méně utrží mnohem více. Ale také třeba Číňané, kteří předtím byli závislí na arabských zdrojích. A také velké americké těžební společnosti jako Exxon nebo Chevron. A prohrává naopak EU.

V Česku na Orbánova slova reagovalo hned několik aktivních i bývalých politiků. „Viktor Orbán mluví o ‚čistotě‘ maďarské rasy a užívá slovník, jako kdyby mu to psali rovnou v Moskvě. Fantasmagorie jeho politických vizí jsou dnes nebezpečné pro celý region,“ komentoval senátor Pavel Fischer slova maďarského premiéra.

Viktor Orbán mluví o „čistotě“ maďarské rasy a užívá slovník, jako kdyby mu to psali rovnou v Moskvě.



Fantasmagorie jeho politických vizí jsou dnes nebezpečné pro celý region.



Zde můj kritický text k panu premiérovi Maďarska z 11. listopadu 2018. https://t.co/HffeBRSKP8 — Pavel Fischer (@PavelFischer) July 24, 2022

„Západ nechce V4 zničit. Jen někteří její členové už nechceme, aby to byla vstupní brána ruských mocenských ambicí v Evropě. Že se tomu ruský šváb Orbán brání, mě neudivuje,“ přidal se senátor TOP 09 Tomáš Czernin.

Západ nechce V4 zničit. Jen někteří její členové už nechceme, aby to byla vstupní brána ruských mocenských ambicí v Evropě. Že se tomu ruský šváb Orbán brání, mě neudivuje.https://t.co/M7s9b4e38g — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) July 23, 2022

„Orbán je mimořádný hajz. Málokdy používám podobná hodnocení, ale pokud politik prohlásí, že ,ti, kdo jsou silnější, rozhodují', měl by z klubu demokratických států hledat alianci spíš třeba s Turkmenistánem a jeho Turkmenbašim. Jsem opravdu rád, že alespoň EPP už Fidesz vyhodila,“ přidal se bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip.

Orbán je mimořádný hajz. Málokdy používám podobná hodnocení, ale pokud politik prohlásí, že "ti, kdo jsou silnější, rozhodují", měl by z klubu demokratických států hledat alianci spíš třeba s Turkmenistánem a jeho Turkmenbašim. Jsem opravdu rád, že alespoň EPP už Fidesz vyhodila. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) July 23, 2022

Výroky podobného rázu v médiích komentoval již zmíněný tajemník Zoltán Kovács: „Při čtení článků psaných našimi liberálními přáteli v domácím i zahraničním tisku docházím k názoru, že se letošní Tusványos neobyčejně vydařil.“

Reading the articles written by our liberal friends in the domestic and international press, I think we can say that this year's Tusványos was also a great success. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 23, 2022

