To tam nedávejte... Xaver pustil minutu z rozhovoru s Jakešem. Přiznání největší chyby v životě. A další zjištění o slavném projevu

„Pozoroval jsem teď cvrkot, když zemřel Miloš Jakeš. Až mě to překvapilo, kolik nenávisti vytrysklo na sociálních sítích vůči 97letému, promiňte to slovo, dědkovi. Nebo starému pánovi, jak chcete. Mně to přišlo zcela zbytečné; mnohdy je to tak, že se tam projeví vlastní mindrák každého. Já jsem o tom přemýšlel mnohokrát, a když už jsme neměli tu vůli s komunisty a s komunismem jako takovým naložit po roce 1989 nějakým řekněme ostřejším nebo ráznějším způsobem, tak nevím, jestli je teď dobré jít a ty věci znovu vytahovat,“ poznamenal Xaver Veselý.

„Tak si říkám, jestli to třeba nebylo tak, že pan Havel potřeboval hlasy komunistů k tomu, aby ho zvolili prezidentem, protože bylo zřetelné, že jím chce být. Tu touhu v sobě má, a pro mě to bylo velké zklamání. Já jsem si říkal mnohokrát, jak to bude hezké, když ta výkonná, prostě pro mě ta obrovská osobnost a ten člověk velkých morálních hodnot jako Václav Havel přivede naši zemi ke svobodným volbám a odjede na Hrádeček. A nakonec bylo zřetelné, že mu ta moc zachutnala stejně jako každému,“ dodal k prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi.

A vrátil se zpět k Miloši Jakešovi. „Myslím si, že všechny výkřiky byly zbytečné. Já se ho vůbec nezastávám, prostě byl u toho. Pustil jsem si znovu ten celý jeho projev na Červeném Hrádku, který samozřejmě na konci totáče vyběhl ven. Někdo to velmi účelově postříhal, aby vypadal jako úplný idiot, ten Miloš Jakeš. Ale on úplný idiot, si myslím, nebyl. Samozřejmě, že to žádná jako ostrá tužka v penále, nebo ne ta nejostřejší, ale jako úplný trouba to taky nebyl. Byť chvilkami ten projev působí velmi směšně. Ale když to posloucháte pozorně, tak bohužel musíte říct několik věcí, v kterých jsem mu dal za pravdu. Je to hrůza, ale je to tak,“ sdělil Veselý.

„Když se snažíte odhodit na pár minut všechny předsudky, tak přijdete na to, že v některých místech toho projevu slavného, ono to trvá asi hodinu deset, je to projev klasického pravicového politika. Prostě on tam říká něco, co bylo od těch komunistů nemožné slyšet. On tam normálně říká: „Tak proč bychom měli doplácet na hospodu 4000, ať tam podniká. Ať si tu hospodu tam někdo zřídí! A proč by někdo nemohl mít pekařství, a proč by nemohla být v tom městě dvě, a vlastně když někomu nebude chutnat chleba od jednoho, půjde k tomu druhému. On mluví normálně... Jsou tam věci, které v tom střihu samozřejmě nebyly, ale řeknete si, že ten chlap má celkem rozumné názory. Některé,“ zdůraznil.

„Jako ve chvíli, kdy se tam pouští do opravdu hloupoučkých úvah – Hanka Zagorová, Jandové a jiní, to je samozřejmě směšné. A vedoucí úloha strany, tyhle všechny věci jsou blbé. Ale myslím si, že je potřeba ocenit alespoň, nebo uznat – ocenit asi ne... Byl to komunista, byl tady prostě, když se tady děly nehezké věci. Ale je potřeba uznat, že jako jeden z mála prostě zůstal komunistou a tu svoji ideologii si prostě držel. Mně je ta ideologie odporná, nelíbí se mi, nemůžu s tím souhlasit ani na vteřinu, ale jako musím říct, že je mně to daleko sympatičtější než ti, kteří všichni z KSČ byli najednou v Občanském fóru, nebo v ODS později, a já nevím co všechno, a vrhli se na privatizace. A ti lidé, kteří prostě do té doby museli být třeba v KSČ, protože chtěli být ředitelé něčeho... nemít nějaký kariérní postup, mějte to někomu za zlé... Jedině na tom je na poblití to, že dneska vykřikuje pravý opak – tak to jsem se u toho Jakeše nedočkal,“ dodal Veselý, že za to je potřeba si říct: Jako dobré.

„Samozřejmě, že to historie jednoho dne zhodnotí, jaká byla jeho úloha. Já jsem četl některé ty věci, které psal pan Macháček o prezidentu Husákovi, tak leccos tam je vysvětlené. Ale úplně z toho nevyplývá, že Jakeš by byl tím hlavním sekerníkem, který posílal lidi na gulag. O to víc mě překvapuje, že prostě každý, kdo o tom ví s prominutím houby, tak má potřebu se k tomu ve zlém vyzvracet na Facebook a na Twitter a všude,“ řekl Veselý.

Xaver Veselý pak vzpomíná na to, jak byl u Jakeše doma a natáčel s ním v minulosti rozhovor. Z něj pak byla vystřižena zhruba minuta, která směla být zveřejněna až po jeho smrti. Nyní ji právě Xaver pustil.

Jakeš hovoří o své největší chybě, kterou za svůj život udělal. „Největší chybu, to bych vám řekl, ale to tam nedávejte... bylo to, že jsem svýho vnuka neochránil před zvěrstvy, které se děly po převratu u nás. To znamená, že na něj se útočilo ve škole, honili ho za účasti učitelů uličkou hanby, kopali do něj, onemocněl depresemi. A dostal se do takové situace, že si vzal v 28 letech život. Byl všude zesměšňován, pronásledován, řvali na něj tak, jak kdysi na mě: Jakeše do koše, a tak dál a tak dál. To mnou tedy otřáslo. Takové byly poměry v této zemi,“ řekl Jakeš.

„Já si myslím, že ať je to kdokoliv, když má někdo pykat za svoje rodiče, nebo rodič za svoje děcka, je to vždycky blbě. To je potřeba si říct. A jestliže to dopadlo tak, že to skončilo sebevraždou, tak potom si říkám: Co teda jako? Co je správně? A jsou tady dvě věci. Buď jsme se my jako společnost s tím měli vypořádat v roce 1989 a v roce 1990 a já v tomto k Václavu Havlovi budu vždycky kritický, protože mám pocit, že se chtěl postavit do čela, tak se postavil. Určitě si nemyslím, zdaleka ne, že by byl Václav Havel za sebevraždu vnuka komunistického papaláše zodpovědný, to určitě ne... ale za ten systém, za nastavení systému určitě. A jak říkám: Já mám Havla ve velké úctě, byl to pro mě mimořádný člověk, určitě, a jenom jsem čekal, že to bude trošku jinak,“ míní Veselý.

Závěrem pak řekl, že neobhajuje komunisty, ale jen se snaží věci vidět tak, jak jsou.

