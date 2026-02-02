To ti nepomůže. Mikuláš Minář naráží s bojem za povinné poplatky ČT

Na nedělní demonstraci Milionu chvilek se řešila i média, konkrétně ta veřejnoprávní. Například moderátor Aleš Cibulka prohlašoval, že ČT a ČRo jsou „tradiční pilíř naší demokracie“ a jejím hlídacím psem. „Oproti soukromým médiím necílí na zisk, a tak se mohou a také mají věnovat odlišným tématům než ta privátní, pro která jsou logicky důležitější čísla poslechovosti a sledovanosti,“ prohlásil Cibulka s tím, že veřejnoprávní média poskytují kromě zpravodajství i kulturu, sportovní vysílání nebo vychovávají děti. Nebo také pomáhají v době krizí a živelných pohrom.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Moderátor Cibulka pak připomínal pohnutou historii Českého rozhlasu a jeho klíčovou roli v letech 1945 a 1968. „Teď je načase, abychom za něj, za jeho svobodu a nezávislost bojovali na oplátku zase my,“ burcoval.
Mediální osobnosti Aleš Cibulka a Michal Jagelka
Zdroj: FB
Pak se opět ozval pořadatel demonstrace Mikuláš Minář. „Přátelé, víte, proč je tak důležité, abychom sebrali milion podpisů a ukázali tu sílu? Protože tady jde do tuhého. Jak jednou přijdeme o veřejnoprávní média, už není cesty zpět. Ukazuje se to v jiných zemích. A já vás prosím, buďte připraveni. A od nás máte slovo, že jak se sáhne na veřejnoprávní poplatky, nedáme se. Vyzýváme pana Klempíře, stávající vládu, neničte nezávislost médií, nezestátňujte je, ani pod žádnými záminkami, že lidé ušetří, není to pravda, vždycky to zaplatí daňoví poplatníci. A s úroky. Jenom vy na to budete mít vliv. Upusťte od toho a nežeňte nás protestovat. Prosím,“ vyzýval.
Svolavatel demonstrace Mikuláš Minář
Zdroj:FB
S veřejnoprávními médii, konkrétně s Českou televizí však začíná panovat nespokojenost i z řad těch, kdo s demonstranty jinak souzní. Například u filmového režiséra Jana Hřebejka. „Dneska ty desetitisíce lidí demonstrovali mimo jiné také za nezávislost a záchranu veřejnoprávních médií. A co udělala ČT? Pozvala si Ševčíka nadávat těmto lidem do milionu chvilek pro debilitu? Jste fakt už blázni? Naivky? A nebo svině?“ ptal se vedoucího redaktora zahraničního zpravodajství Michala Kubala a redaktora z Reportérů ČT Jana Moláčka.
Ten mu odvětil: „ČT nemůže za výsledek voleb, pane režisére, troufnu si tvrdit, že bez ní by byl mnohem horší. Musí ale reflektovat realitu a k té patří i fakt, že Ševčík je vládní poslanec. Chápu vztek, ale vybíjet si ho po nocích na nás je k ničemu. Jen to zbytečně oslabí odpor, který vzniká.“
ČT nemůže za výsledek voleb, pane režisére, troufnu si tvrdit, že bez ní by byl mnohem horší. Musí ale reflektovat realitu a k té patří i fakt, že Ševčík je vládní poslanec. Chápu vztek, ale vybíjet si ho po nocích na nás je k ničemu. Jen to zbytečně oslabí odpor, který vzniká.— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) February 2, 2026
Na Kubala si stěžuje i bývalá moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová. „Považuju za naprosto nehorázné, aby lidi k demonstracím na obranu ČT – byť nepřímo – vyzýval někdo jako Michal Kubal. Právě on spolu s Petrem Mrzenou dovedli zpravodajství a publicistiku veřejnoprávní televize do dnešního stavu, a to nejen plněním zadání Matochovy a Xaverovy většiny v Radě ČT. Kubal, Mrzena a spol. nejsou obránci veřejné služby, nýbrž architekti jejího současného marasmu. A ani teď nebojují za ČT, ale za sebe, bojí se, že nové pořádky nepřežijí ani oni. Paradoxně právě tyhle kádry umetly cestu politikům dovnitř televize. A teď se tváří, že ji zachraňují před politickým vlivem,“ prohlásila ještě před demonstrací.
Prohlášení Mikuláše Mináře a dalších komentoval pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec. „Je to klasické kouzlo nechtěného, když svou akcí způsobíte opačný efekt. Podvodná parta s kasičkou navezla do Prahy jménem podpory prezidenta Petra Pavla a jeho údajného ‚respektu k ústavě‘ tisíce lidí, kteří ve skutečnosti přijeli demonstrovat za Pavlův ústavní puč, který spáchal nejmenováním Filipa Turka ministrem,“ uvedl.
„Expremiér Petr Fiala a jeho pražská média by řekli, že se do Prahy sjeli antisystémáci a nepřátelé demokracie, kteří se neumějí smířit se svou porážkou v demokratických volbách. A úplně stejné je to s jejich bojem za ‚poplatky‘ ČT a ČRo, což jsou ve skutečnosti daně za propagandu Pavla a poraženého režimu FIaly. Když šéf kasičkářů Mikuláš Minář na demonstraci vykřikoval, že budou daně za obě státní média bránit, tak nevymydlené části národa přiznal, že obě média považují za své a mají o nich rozhodovat. Což je vlastně jediná pravda, která na demonstraci zazněla, takže si v jistém ohledu zaslouží i pochvalu,“ vyjádřil se pak k Minářovi.
„Jinak ale vidíme, že si ČT i ČRo kasičkáři zprivatizovali úplně stejně jako národní umělecká fronta, politické neziskovky, voliči opozice a pražská média, kterým oddaně slouží. A že jim slouží stále oddaněji, to jsme viděli právě ‚správným‘ pokrytím demonstrace ústavních pučistů, kdy ČT vlastně byla jedním z demonstrantů. A teď si dejte do kontrastu pokrytí ČT demonstrací proti tehdejšímu cenzurnímu režimu Fialy z roku 2022, kdy ČT směšně neuvěřitelně podhodnocovala počet lidí a dělala z nich antisystémáky. Přitom skuteční antisystémáci se sjeli do Prahy až teď. Jen oni totiž veřejně a upřímně demonstrovali proti našemu ústavnímu systému,“ doplnil ještě.
K veřejnoprávním médiíím a jejich obhajobě z řad Milionu chvilek měla co říci také bývalá poslankyně a publicistka Kateřina Dostálová. „Záměr udělat z Petra Pavla lídra opozice se Petru Kolářovi podařil. Nahnal všechny opoziční strany do jedné tuby a udělal z nich amarouny. Ale vlak je rozjetý a pro změnu je 108 poslanců všech tří koaličních stran. To není žádný kapric, ale pud sebezáchovy politiků. Opírají se o nespokojenou veřejnost napříč Evropou. Skandál BBC, který přesáhl její hranice je dobrý příklad. Transakční politika střídá prázdné hodnoty. Do prezidentských voleb zbývají dva roky, a pokud se Andreji Babišovi bude dařit, Petr Kolář skončí. Mikuláš Minář reprezentuje aktivisty, má média a opoziční politiky. To je málo. Chytřejší pochopili změnu a odhodili berle. Lucie Výborná, hvězda ČRo, je té změny výkladní skříň. Chce mít v novém řádu vlastní nohy. Odchází,“ říká s narážkou na moderátorku, která nedávno ČRo opustila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.