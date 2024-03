To už v TV nebylo. Poté, co Konečná „vyhnala“ Piráta ze studia

reklama

Šéfka komunistů v nedělní Partii na CNN Prima News tvrdila, že i v Rusku je demokracie, protože lidé se mohli svobodně rozhodnout vhodit do urny bílý hlasovací lístek a neodevzdat tak hlas Vladimiru Putinovi.

A pirátský europoslanec Marcel Kolaja, který též seděl ve studiu, se v jednu chvíli neudržel.

„Nazývat to demokracií je úplně mimo. Dokonce bych to nenazval ani volbami. Nevěděli jsme jen, jaké procento si Putin zvolí, jak hodně drtivé vítězství by to mělo být. Nevyhrál ale ve volbě, on si určil, jak to dopadne. Chápu, že komunistce Konečné je jedno, že má Putin skoro 90 procent. Jestli režim funguje tak, že pokud má někdo šanci ohrozit hlavní pozici – tak buď nemůže kandidovat, nebo se mu stane ‚nehoda‘. Vypadne z okna, spadne s ním letadlo nebo umře ve vězení. Ten režim je odporný. Paní kolegyně to bagatelizuje a z toho jsem zhnusen,“ řekl Kolaja.

A po dalších projevech Konečné opustil studio.

Konečná to však nenechala být a teď přidala k nedělnímu příběhu další kapitolu a upozornila, že stávající předseda Pirátů, jinak také ministr pro místní rozvoj, se ještě v roce 2011 vyjadřoval o NATO velmi kriticky.

„Pirátská strana je jeden velký, smutný příběh, kdy za peníze a koryta pošlapete a poplivete všechny své ideály … dneska pan europoslanec Kolaja nervově nevydržel debatu, kde jsem si dovolila mít jiný názor, a jako správný demokrat odešel… Mimochodem, co by asi řekl svému předsedovi, který ještě v roce 2011 prohlašoval toto: ‚Já osobně odmítám politiku NATO. Nesouhlasím s naším členstvím. Neexistují mírové bomby‘,“ ptala se Konečná na sociální síti Facebook.

Nakonec Kolajovi otloukla o hlavu slova starosty Řeporyjí z řad ODS Pavla Novotného.

ODS je v pětikoalici nejsilnější vládní stranou.

„Je zajímavé, že zásadoví Piráti neodešli z vlády např. po těchto slovech představitele ODS – jejich koaličního partnera: ‚Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák‘.“ Takto se vyjádřil již zmíněný starosta Řeporyjí Pavel Novotný na jaře 2023. Čelil kvůli tomu trestnímu oznámení, ale policie věc odložila.“

Novotný takto ostře promluvil k těm, kteří mají tendence hájit Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina i poté, co už přes dva roky nechává na Ukrajině zabíjet, ženy, děti i muže v rámci vpádu ruských agresorů do sousední země.

Není to přitom poprvé, co se Konečná pustila do křížku s politikem z řad koalice. V minulosti se podobně hádala i s Alexandrem Vondrou, lídrem koalice SPOLU pro jarní evropské volby. Už vloni v dubnu Vondra Konečnou nabádal, že by měla „konečně přestat lhát“.

Ze lži ji obvinil ve chvíli, kdy Konečná kritizovala obrannou smlouvu mezi Českem a USA. Konečná tvrdila, že Češi nebudou mít kontrolu nad americkými vojáky pohybujícími se po naší vlasti. A nakonec prohlásila, že uzavření smlouvy je naplněním Vondrových dávných snů.

A Vondra už to nevydržel.

„Kateřina Konečná by měla konečně přestat lhát. Není pravda, že vláda nad tím nebude mít kontrolu. Navíc, není to žádné naplňování mých dávných snů. Je to standardní smlouva. Kateřina Konečná přestane lhát českému národu a bude lépe,“ reagoval.

A zdá se, že části voličů se ostré hádky s koaličními politiky zamlouvají. Kupříkladu podzimní průzkum společnosti STEM z listopadu 2023 ukázal, že levicová koalice Stačilo!, kde Konečná hraje zásadní roli, překročila 5 procent hlasů a Konečná tak má šanci obhájit post europoslankyně. Na průzkum upozornil např. server iPortal24.cz.

