Tohle se podobá náboženským fanatikům... Jakl a Cílek u jednoho stolu. Téma? Klima a Green Deal

Aktuální teploty v Česku neodpovídají klasickému zimnímu počasí. Cílek to ale vysvětluje na jiném základě, než jsou důsledky globálního oteplování. „Otepluje se sever, kde je určitý prstenec větru, který na severu drží chlad. Další prstenec pod ním však začal oslabovat. Posouváme se do období, kdy je počasí stále více chaotické a hůře předvídatelné,“ vysvětluje geolog.

Moderátorku zajímá, čeho je to důsledek. „Na povrch planety dopadá v průměru na metr čtvereční o 2,5 wattu více tepla, které se následně kumuluje v oceánech, asi 90 procent. Tepelný základ planety je tak vyšší než kdykoliv předtím,“ uvedl a zdráhal se odpovědět, nakolik je to vina člověka. „Vždycky, když se začneme bavit o vině, tak to končí nějakým konfliktem. A to nemám rád,“ dodal s tím, že skleníkové plyny k tomu přispívají.

„Klimatická změna je reálná a je nutné s ní něco dělat, ale mnohem měkčím, pozvolnějším a opatrnějším způsobem, než jsme toho nyní svědky,“ sdělil. Pro boj s klimatickou změnou Evropa přijímá řadu tvrdých opatření, například Green Deal. Jakl je toho názoru, že právě tato „zelená dohoda“ a další plánované změny jsou naprosto zbytečné. To je podle Jakla ale ještě slabé slovo. „Je to nezodpovědné, šílené, člověku velmi nebezpečné a škodící. Děláme kroky, jež se podobají náboženským fanatikům, kteří v každé době vykřikovali něco o konci světa. Snažíme se něco obětovat bohům, obětujeme však člověka,“ podotkl. Kvůli těmto „zeleným dohodám“ podle něj obětujeme normální život, budoucnost a prosperitu za chiméru.

Jakl dále uvedl, že klima by se nemělo chránit. „Opatření, která se dělají na desítky let, naprosto zničí desítky až stovky milionů lidských životů. Klima se nijak chránit nemá. Nejen nesmí, ale nemá,“ zdůraznil Jakl s tím, že debata o klimatu je statistická věda. Klimatické rekordy jsou sto let staré. „Počasí bylo vždy složité. Ale byly doby, kdy lidi zažili sníh v červenci a tak dále,“ dodal s tím, že zvláštní jevy se dějí od nepaměti. „Copak my víme, kolik tornád zde bylo v roce 1526? Takové věci se děly a měly drtivější dopad na život lidí, kteří byli více závislí na přírodě,“ řekl s odkazem na tornádo na jižní Moravě. Cílek s tím souhlasil a přitakával, že v kronikách takové věci byly zaznamenány. Je to doopravdy neobvyklý jev, ale probíhají i v jiných koutech světa. Zmínil například USA. „Žijeme ale v jiném světě, který bude pokračovat,“ zdůraznil. A zopakoval, že na vině je teplejší oceán, který přirovnal k hrnku s kávou. „Hrníček kávy vám vychladne za dvacet minut, oceán do hloubky kilometru chladne desítky nebo stovky let. Posunuli jsme se do sféry nového počasí,“ dodal.

Podle koronavirové epidemie by pak dále řekl, že nás čeká období nové doby. Aktuální počasí jsou podle něj dopady minulých generací. Podobné to bude i do příštích generací. „I kdybychom předpokládali, že nyní omezíme veškeré emise, že to něco udělá s počasím, situaci to nezhorší, ale zřejmě ani nezlepší. Je to adaptace na změnu. Pokusit se omezit emise je nezbytné, ale trvá to dlouho. Proto se posouváme do nějakého nového pole přírodních podmínek,“ doplnil. Podle Jakla jsou emise s vyšším podílem kysličníku uhličitého v atmosféře prospěšné. „Obrovsky narůstá biomasa. Začínají se zelenat okrajová místa velkých pouští, protože biomasa má co jíst. Ona se živí kysličníkem uhličitým,“ uvedl a připustil, že některé ledovce současně přibývají, některé ubývají. Hladina oceánů se hýbala po staletí a tisíciletí. Zásahy člověka měnily krajinu významně, souhlasil. Člověk ovlivňuje život krajiny, ale dělá to proto, aby život svým dětem a potomkům zlepšil, což neznamená, že v mnohých ohledech těžko může domýšlet dlouhodobé důsledky,“ dodal s tím, že bychom měli řešit problémy, na které máme sílu, ale neřešme problémy, které budou za dvě stě let, apeloval.

EU se v tomto kontextu snaží dělat nejrůznější kroky ve smyslu ochrany klimatu, otázka je, zda nejsou přehnané. Masivní snižování skleníkových plynů či uhlíková neutralita za každou cenu není podle Cílka správné. „Oběti být musejí, ale jsou ty únosné a pak ty, které únosné nejsou. Pokud jsme zmeškali období pomalého nástupu a proměny, opatření nyní přicházejí jako drastická vlna, která má možnost a schopnost rozhodit EU,“ uzavřel geolog. Jakl z Institutu Václava Klause dodal, že bychom se měli chovat rozumně. Vždy to bývá něco za něco. K některým věcem je potřeba přistupovat jinak než k náboženství.

