Tohle těm lidem provedli. Hrobové ticho. Konec. Olbert o „nečisté hře“ kolem covidu

Jakub Olbert se v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným rozpovídal nejen o svém život. Prozradil, že si prošel povinnou vojenskou službou.

„Pro mě a pro spoustu jiných to přineslo jednu úžasnou věc a to je pokora. Já jsem přijížděl do kasáren tak, že jsem tam měl být ve 12 hodin v poledne, ale vzhledem ke své nátuře jsem tam přijel ve 12 hodin v noci, protože jsem si myslel, že svět patří nám. Ty lidi, kteří mě přijali, a hlavně lidi, kteří se mnou byli celou noc na ubikaci, tak mi vysvětlili a to i fyzicky, že svět nepatří nám, ale že má nějaká pravidla. Já jsem za to moc rád, protože jsem si uvědomil, že jsem opravdu na startovní čáře, že nic neumím, nic nejsem a přivedlo mě to k tomu, že si to svoje místo musím ve vojenském světě vybudovat. A to jsem si odnesl i do života. A když se mě dneska někdo ptá, jestli bych si to zopakoval, tak bych to zopakoval klidně znovu, protože si myslím, že by deska mladým klukům pomohlo, a nechci se dotknout mladých lidí, kdyby nastoupili nějakou půlroční, nebo aspoň tříměsíční službu, nemusela by být zrovna vojenská, kde by se naučili, co je to řád," prohlásil Olbert.

Další velkou zkušenost udělal v česko-rakouské firmě na vázání květin, kde pracoval 6 let a kde se naučil, že si všechno musí tvrdě odpracovat a že nic nepřijde shůry. „Tak, jak se to bohužel dneska děje,“ posteskl si Olbert.

V roce 1989, v sedmnácti letech, kdy byl na gymnáziu, viděl onen rok jako přelomovou dobu, ve které si může užít života a něco vydělat. „Naše generace má už 32 let možnost žít v demokracii a v blahobytu, ale bohužel teď to končí,“ přidal další povzdech.

Po práci na umělých květinách si spolu se dvěma kamarády založil firmu, ve které dělal vánoční dekorace a to i pro firmy. Nějakou dobu dělal vánoční dekorace i pro nevěstinec. Ale také pro prodejnu IKEA, posléze pro Tesco a nakonec rozšířili svou společnost na Slovensko a objevili se i na veletrhu ve Frankfurtu, kde se jim otevřely dveře na španělský a na francouzský trh. Nakonec zkusil proniknout i na ruský trh.

„Ten obchod, když porovnám Rusko s tím západním světem, tak ten obchod v Rusku je naprosto průhledný. Ale je třeba říct, že ta bariéra, která tu je, je oboustranná. Rusové říkají, že vy nám v EU utrhnete hlavu za toho Putina a za ten náš Krym, a v EU zase říkají, že v Rusku vás zabijou a okradou. Tam když se něco řekne, tak to platí a to na všech úrovních,“ pravil Olbert.

Na západě prý udělal zcela opačnou zkušenost.

„Ve Španělsku, když potřebujete vyložit kamion, tak si zaplatíte 10 lidí, zaplatíte za ně nesmyslné peníze, přijde jich jen 7, pracovat z toho budou 3 a nakonec po vás ještě 2 budou chtít příplatek, protože něco. V Rusku ještě pořád funguje to, že ti lidé si práce váží, takže sehnat partu na montážní práce není nic složitého. A to jsou navíc kluci, kteří u nás byli před dvaceti lety a kteří umí improvizovat,“ popsal své zkušenosti z Ruska Olbert.

Na západě prý ještě všechno brzdí legislativa a byrokracie. V Rusku to prý tak zlé není.

„Ale nechci teď říct, že v Rusku je všechno ejchuchu a na Západě je všechno špatně. Mluvím jen za svůj obor a ze zkušenosti z Ruska, které jsem udělal,“ poznamenal ještě Olbert.

Dnes má na starosti i podporu vánočních trhů na Staroměstském náměstí v Praze. Byl prý osobě přímo na Staroměstském náměstí, když byl vyhlášen zákaz pořádání vánočních trhů.

„Na tom Staromáku zavládlo hrobové ticho. Někteří ti trhovci začali plakat. Pro ně to byl konec, že jo. Konec toho roku a možná že i konec jejich podnikání. Mně to bylo strašně líto, protože jsem věděl, že to nemá zdravotní důvody, ale že to byl další politickej krok,“ vyjevil svůj názor Olbert.

Pokud jde o covid, tak na jaře 2020 opatření respektoval, v létě se prý jeho byznys nadechl, ale pak přišel podzim 2020. Tehdy prý Olbert věřil, že už vláda nic nezavře, ale na konci listopadu 2020 zjistil, že je všechno jinak. Vláda najednou nesystematicky zavírala kde co.

„A 26. listopadu ve mně bouchly saze a řekl jsem si, že ne, že já restauraci Šeberák otevřu. A začalo to peklo, co bylo. Policie na nás začala nevybíravě tlačit,“ popisoval situaci podnikatel s tím, že politici prostě chtěli pokořit restaurační byznys, chtěli pokořit svobodu, svobodné podnikání, „Mně strašně vadilo, že ti lidé (politici) s námi hrají nečistou hru, že plivou svobodě do tváře,“ pokračoval ve slovní palbě Olbert.

Upozornil také, že covidem to nekončí. Dnes se omezuje podnikání a svoboda jednotlivce ve jménu boje s covidem, zítra to může být ve jménu Green Dealu. Svoboda je přitom zaručena Ústavou.

„To, co se začíná dít, je jednoznačnej útok na tyhle dvě komodity, pokud budeme naši svobodu omezovat ve jménu vyššího blaha, kterému dneska říkáme zdraví, ale zítra tomu můžeme říkat třeba Green Deal, tak se dostáváme do totality. Možná do anarchie, ale hlavně do totality,“ zdůraznil Olbert.

Kvůli střetům s policií byl odvezen na policejní služebnu a když seděl v policejním autě, uvědomil si prý, jak velcí borci museli být lidé, kteří v 80. letech minulého století čelili komunistické moci, protože ti nevěděli, když seděli v policejním autě, jestli si posedí den, rok, pět let nebo deset let. Zato Olbert věděl, že bude zajištěn jen na jeden den.

Po této zkušenosti si nastudoval krizový zákon i Ústavu a zjistil, že policie leckdy nemůže nařídit zavření hospody. A rozhodl se, že v tomto směru poučí i jiné podnikatele, protože mu podle jeho vlastních slov bylo jasné, že kdyby zůstal sám, státní moc ho nakonec zašlápne. A tak se zrodila iniciativa - Chcípl pes - Otevřeme Česko.

