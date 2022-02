Tohle vám ČT zapomíná hlásit. Chaos, vážená vládo, váš chaos, udeřil Babiš

reklama

Například trapasem týdne je podle expremiéra Babiše výrok Mariana Jurečky. „Vláda říká, že si je svých závazků vědoma, a chce lidem pomáhat průběžně. Dostávat je nahoru, nikoliv dolů,“ cituje Babiš Jurečku a ptá se, zda mu lidé rozumějí. „Znovu vás vyzývám: odpusťte lidem DPH na energie, tak jak jsme to udělali v listopadu a v prosinci minulého roku. ČT, když hlásí, že Polsko a Belgie odpouštějí, tak zapomene říct, že naše vláda byla první v Evropě,“ míní Babiš.

Selháním týdne pak nazývá dohodu ohledně dolu Turów, která je podle něj absolutně nevýhodná. „Ministerstvo údajně vyzvalo hygieny k propuštění, Válkův resort to odmítá. No, co to je? To je ten chaos? My jsme neměli chaos. Takže komunikace, vážená vládo, komunikace. Je skandální, že vás vůbec napadlo, že byste propouštěli lidi na hygieně. My jsme dělali maximum pro to, abychom jim zlepšili podmínky,“ komentuje pak podle svých slov tragédii týdne Babiš. Další tragédií je podle něj ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Ten vám totiž zatajil to, že kvůli, nebudu říkat Fialově drahotě, kvůli inflaci 8,5 procenta, za to Fiala nemůže, ale díky tomu dostane státní rozpočet 60 miliard navíc. Z toho 50 miliard vy zaplatíte v DPH. Tak proč vám ty peníze nedá? Proč pan Kupka například mluví, že my jsme údajně chtěli snižovat slevu na jízdném? Není to pravda. Bylo to pro mě nejdůležitější, ty slevy. Jsou na to peníze,“ uvádí Babiš.

Babiš se dále vyjádřil i k tomu, jak se setkává s lidmi. „Potom mi bylo řečeno, že mám sedět ve Sněmovně. Tak jsem seděl, čekal jsem na interpelace. Bohužel jsem se nedostal na řadu. Potom byla schůze. Seděl jsem, poslouchal jsem. A chystal jsem se na ten výbor. Přišel jsem na výbor, všechno bylo připravené, byla tam prezenčka. No, tak jsem se podepsal. Ano, věděl jsem, že ten výbor už nebude, ale proč nemohl být ten výbor, když měl tak důležitý bod – předsednictví ČR v EU 1. 7.? Stále nás kritizovali. Vždyť pan ministr Bek nebyl ve Sněmovně. Mohl přijít v osm, a ten bod trval do 8.45. A proč ty vypárovaní poslanci nemohli přijít? Tak bych se zeptal: pane ministře, když jste nás tolik kritizoval, co jste tam udělal v tom předsednictví? No, vůbec nic. Údajně jsme zatím zrušili jako dárek ponožky a nahradili to ručníkem. Pecka, gratuluji. Chtěl jsem jít i na rozpočťák, ten zrušili. A ještě školský, ten také zrušili. Ale konečně jsem se dostal, na druhý den ve čtvrtek, na hospodářský výbor. Tam, říkali novináři, že poslanci dřou, makačka. Byla prezentace ERÚ. Jsem se ptal: proč jste nezabránili Bohemia Energy, když jste věděli, že spekulovali na pokles? Čeho je to důsledek? No, rozhodnutí Evropské komise, že máme trh. Ale to, že se dějí podvody, se neřeší. Pozitivní zpráva ale je, že ERÚ slíbil, že udělá seminář. Potom tam byl CzechInvest, CzechTrade, prezentovaly. Takže byl jsem na výboru. Neměl jsem pocit, že jsem nějak moc dřel, ale… takže makám,“ sdělil Babiš a obhajoval se, že dělá maximum. Lidí se pak zeptal na to, co je pro ně nejdůležitější, kde by měl být.

Své pak napsal i k pandemickému zákonu. „Vůbec nechápu proč, proč teď, proč v legislativní nouzi. Proč na tom vláda a nová koalice tolik trvala? Schvalování 35 hodin. Katastrofa. Úplně zbytečně, vždyť se rozvolňuje. Všechno končí. To, co vláda říkala předtím, jak nás kritizovala, všechno rozvolnila. Chytrá karanténa, trasování, očkování. Lidi už se ani nechtějí očkovat, protože tato vláda sice říká, že ano, apeluje, ale nedává tomu žádná pravidla. Takže vlastně ta vláda říká: nic vám nebudeme nakazovat, ale my vás prosíme. Úplně zbytečné jednání, zbytečný zákon, který jenom dává pravomoc vládě nařídit firmám a školám nějaká opatření a vlastně nepotřebuje Sněmovnu. Za nás to bylo tak, že jsme se museli vždycky zpovídat ve Sněmovně. Takže zbytečná záležitost, špatné načasování. A z hlediska zdravotnictví: no, tak de facto víme, že všechno končí. Testování ve firmách a školách končí 18. 2., Tečka končí 9. 2… Vakcínu Novavax, kterou my jsme ještě objednávali, tak samozřejmě pokud ta vláda dává najevo, že očkování není důležité, tak zájem minimální. Tolik ke zdravotnictví. Doufejme, že skutečně jsme u konce s covidem, že se vrátíme do normálu, že na ty dva strašné roky, které jsme museli my, naše vláda, absolvovat, rychle zapomeneme,“ dodal Babiš.

