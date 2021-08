Tohoto článku se Piráti báli. A už je tu. Nemělo se o tom mluvit

reklama

Tím někým je poslanec Mikuláš Ferjenčík, který je zároveň vedoucím mediálního odboru strany. Jeho odvolání z této pozice dnes navrhl pražský pirát Adam Jaroš, předseda zastupitelského klubu Piráti a nezávislí v MČ Praha 4. „Vzhledem k tomu, že v dosavadní ‚vydařené‘ kampani dochází k nulové sebereflexi a směje se nám už kdekdo, ať jde o amatéry či odborníky na marketing, voliče Pirátů či voliče kohokoliv jiného, rád bych tímto vyvolal jednání o odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího MO. MO evidentně nezvládá své kompetence a kromě kvalitativních dat (aka sociální sítě se nám smějí) máme již i kvantitativní (klesáme v průzkumech). Můžeme se klidně rozbrečet, jak jede dezinfo scéna a nikdo nás nemá rád, nebo se můžeme taky chytit za nos a třeba s tou kampaní ještě něco udělat,“ argumentuje Jaroš a přidává ukázku z průzkumů, ve kterých Piráti od května klesají.

Podle Jaroše je problém v tom, že kampaň necílí na pirátské jádro, tudíž si jejich věrní už nemyslí, že jsou stranou pro ně. A také že se Piráti snaží při kampani nikoho neurazit. „Nutno připomenout, že strategické rozhodnutí ‚core voliče nemusíme oslovovat‘ učinil a donedávna – i přes ztrátu 5 % jádra – hájil právě Mikuláš,“ dodává pirát. Kritizuje také rozhodnutí se bránit argumentem, že se o Pirátech šíří nepravdy.

Kampaň pro mladé a seniory je prý dělaná na koleni. Navíc má Ferjenčík podle Jaroše i střet zájmů – „poslanec, kandidát, vedoucí MO, sourozenec nejprotežovanější poslankyně (včetně témat, kde to nedává smysl aka Olga zalévá květiny)“.

Problémy kampaně jsou dle piráta Jaroše bagatelizováy a dokonce je bráněno tomu, aby si jednotliví zaměstnanci ve volebních štábech kampaň upravili, ale Ferjenčík dle Jaroše nevyvodil odpovědnost. Vyčetl mu také, že nevhodně komentoval práci novinářů, když se na facebooku hádal s Apolenou Rychlíkovou z A2larmu.

I na peníze došlo. „MO je odbor s největším rozpočtem, přestože práci v ostatních odborech vykonávají často dobrovolníci a určitě bychom si zasloužili lepší zázemí – stojí to za to?“ ptá se Jaroš a kritizuje i administrativu, mediální odbor prý neeviduje svou práci. „Možná vás napadne, že jsou volby již za rohem a toto cvičení nemá smysl. Domnívám se, že aby mohlo skutečně dojít ke změně, musí být vedení poskytnuta odpovídající zpětná vazba, ať jsme v jakékoli fázi strany. Odvolání má jinou sílu a poselství, než vyšumění do vypršení mandátu. Netřeba asi říkat, že odstoupení by mělo sílu největší, ale to je na Mikulášovi,“ shrnul své úvahy pražský pirát Jaroš s odkazy na články, které kritizují kampaň Pirátů.

Za špatný nápad považoval Ferjenčíkovo odvolání jeho kolega z poslaneckých lavic, Jan Lipavský. „Chápu, že je venku vedro, ale pokud má někdo horkou hlavu, tak ať si ji prosím zchladí nějakým dobrým nápojem nebo třeba v rybníku. Aktuálně opravdu potřebujeme pracovat na kampani, nikoliv věnovat čas přepřahání. Účet vystavme po volbách,“ míní.

A ozval se i sám kritizovaný Ferjenčík: „Jsem na kontaktní kampani v Pardubickém kraji, tak nemohu reagovat obšírněji, takže jen velmi stručně. Dva měsíce do voleb považuju tento podnět za mimořádně nešťastný, místo změn v kampani, které jsou potřeba a které děláme, budu muset řešit vnitrostranickou komunikaci. Po volbách odpovědnost samozřejmě vyvodím, pokud nevyhrajeme, tak odstoupím.“

Dále se přidala poslanecká asistentka a taktéž pracovnice mediálního odboru Veronika Šmídová, která zmínila, že odvolání Ferjenčíka přinese jen chaos a články a nový vedoucí se navíc bude muset v pozici zorientovat za dva měsíce. Čas vyhodnocovat bude podle ní po volbách.

Za dobrý nápad odvolávání nepovažuje ani předseda místního sdružení Michal Macek. Říká, že odvolání jen vytvoří další problém a strana nemá nikoho, kdo by si za tak krátkou dobu získal respekt 1300 lidí (zřejmě členů). Macek měl ještě jednu připomínku: „Jinak nějak mám ještě potřebu dodat, že titulky ‚PIRÁTI ODVOLÁVAJÍ FERJENČÍKA‘ změně obrazu naší kampaně z chaotické na cílevědomou, o kterou se nyní v rámci té reflexe, která podle Adama neprobíhá, snažíme, příliš nepomůže no. Ale co se stalo, stalo se a nejde odestát.“

A že přepřahat ne uprostřed závodu, ale dokonce v cílové rovince není dobrý nápad, si myslela řada dalších pirátů.

Europoslanec Marcel Kolaja dokonce případné odvolání Ferjenčíka nazval „taktickou sebevraždou“. „Pokud vyhrajeme volby, argumenty pro odvolání značně slábnou. A pokud nevyhrajeme, a Mikuláš prohlásil, že v takovém případě odstoupí, nevidím důvod mu nevěřit. A i pokud by tak neučinil, věřím, že argumenty pro případné odvolání by tím zesílily, a tudíž by podnět k odvolání měl mít větší pravděpodobnost úspěchu než nyní,“ zmínil.

Nicméně, komentáře v diskusi jsou jedna věc a hlasování druhá. V okamžiku psaní článku vedli ve hlasování ti, kdo byli pro projednání Ferjenčíkova odvolání. A to nadpoloviční většinou. Ale pro úplnost dodejme, že posilovala spíše opozice vůči projednávání Ferjenčíkova odvolání.

