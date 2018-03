Ťok chce, aby Kapsch ihned zlevnil mýtný systém. Ten mlčí

Ministr dopravy Dan Ťok odeslal dopis firmě Kapsch a chce vyjednat slevu, kterou deklaroval její generální ředitel Karel Feix. Ten minulý týden vystoupil s prohlášením, že nabídky uchazečů v soutěži na výběr mýta jsou pro stát prohrou. Stát bude prý mýto vybírat dráž než v současné době. Své vyjádření opřel o tvrzení, že náklady současného systému výběru mýta by mohly klesnout, pokud by se omezilo množství prodejních míst palubních jednotek a další náklady systému, které v nové soutěži nejsou požadovány.

„Je pravda, že v nové soutěži jsme skutečně některé požadavky zredukovali, velmi mě ovšem překvapilo tvrzení pana ředitele, že po jejich odbourání by náklady na provoz současného systému klesly ze současných zhruba 15 ti procent na 8,5 procenta“, řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Snížení ceny na 15 z původních 20 procent bylo vyjednáno komplikovanými jednáními o dodatku ke smlouvě. Ministerstvo dopravy se ředitele Feixe ptalo, zda by další sleva nemohla vzejít právě z redukce prodejních míst a dalších požadavků na systém. Feix tehdy sdělil, že by se to na ceně buď vůbec neprojevilo, nebo jen minimálně.

„Nyní tedy oproti minulosti tvrdí, že redukcí míst a dalších požadavků můžeme cenu ještě téměř o polovinu snížit, a to nemohu nechat bez povšimnutí. Daňoví poplatníci by tak přišli o hromadu peněz. Beru proto pana generálního ředitele Feixe za slovo a vyzývám ho k okamžitému zahájení jednání o snížení ceny, za kterou Kapsch mýto dnes vybírá a bude vybírat minimálně do konce roku 2019“, dodává ministr Ťok.

Pokud je pravda, že stávající systém může zlevnit o polovinu, je ministerstvo dopravy připraveno okamžitě zredukovat své požadavky na úroveň, kterou předpokládá i ve vypsané soutěži, aby bylo možné tuto cenu získat. Daňovým poplatníkům by tato změna za rok a půl, během kterého bude mýtný systém provozovat firma Kapsch, přinesla úsporu zhruba 750 milionů korun. Firma doposud nereagovala.

