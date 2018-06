Tommy Robinson? Benjamin Kuras předložil, o čem se u nás nemluví

Britská média začala věnovat více pozornosti případu pravicového aktivisty Tommyho Robinsona. Jenže o případu informují jinak, než by Kuras čekal. Zatímco český spisovatele vidí Robinsona jako obhájce svobody slova, který upozorňuje na problémy v tzv. no-go zónách, britská média Robinsona vykreslují jako radikála, který spoluzakládal krajně pravicové sdružení English Defence League, EDL.

„Zatímco v Londýně a před britskými ambasádami demonstrují za svobodu Tommyho Robinsona desetitisíce lidí obávající se o jeho život v britských věznicích plných fanatických islamistů. Rovněž se obávají také o budoucnost svobody slova. Britská mainstreamová média, jen co byl odvolán soudní zákaz informovat o jeho zatčení, rozjela tuhou kampaň. Ne za svobodu slova a na podporu jejího statečného obránce, jak by se od nezávislých britských médií chtělo tradičně očekávat, nýbrž na obranu britské justice před ‚pravicovým extrémistou‘ a ‚několikanásobným zločincem‘ opakovaně porušujícím zákon,“ zlobil se Kuras hned na úvod článku publikovaném na serveru Neviditelný pes.

Poté si Kuras posteskl, že česká média postupují povětšinou stejně. Podle jeho názoru bohužel, protože Robinson upozorňoval na kritiky muslimských gangů. Kuras k tomu dodává, že Robinson dostal varování, aby o činech gangů dál nereferoval. A Robinson tak činil. Kuras ho vykreslil jako hrdinu, který se nebál upozorňovat na zneužívání mladých dívek gangstery. Dlouho prý řádili nerušeně, až po Robinsonově počinu musela policie začít reagovat. A právě kvůli tomu, údajně byl britské justici nepohodlný, jako nepohodlná osoba byl odsouzen.

„Ale ač jeho podmínečné odsouzení bylo původně na tři měsíce, v přelíčení bez obhájce mu soudce napařil měsíců třináct, aniž vysvětlil, čím se trestnost jeho porušení ze čtyřnásobila. Dále soudce vyhlásil zákaz mediálního informování o jeho případu na ještě několik dní po odsouzení, ačkoli podle anglického práva takový zákaz platí jen do odsouzení, aby rozhodování soudu nebylo mediálně ovlivněno. Od soudu byl Robinson okamžitě odvezen do vězení. Když soud po několika dnech zrušil zákaz mediálního informování, zapomněl při tom vydat zákaz zveřejňování adresy jeho rodiny, které bylo už několikrát vyhrožováno smrtí. Média po ní skočila jako supi po zdechlině?“ pokračoval Kuras.

Kdo si dá tu práci, zjistí podle Kurase, že od roku 2011 byly za rasově motivované útoky odsouzeny tisíce osob. Jedním z nich byl i jistý Kevin Crehan, který dostal 12 měsíců za to, že položil slaninový sendvič ke dveřím mešity. Ve vězení záhadně zemřel. Kuras podotkl, že Crehan vlastně dostal trest smrti. I proto se tisíce lidí bojí o to, jak by mohl skončit Robinson.

A jako by to nestačilo, muslimským radikálům je dovoleno se svobodně vyjadřovat, zatímco jejich odpůrci jsou umlčováni.

