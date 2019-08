Tommy Robinson a cenzura Facebooku? Hýbe se to i v Česku. A vcelku překvapivě

O cenzuře na Facebooku se mluví už dlouho. Nicméně v poslední době se vynořil konkrétní případ. Konkrétní jméno, které se nesmí psát. Jde o britského aktivistu Tommyho Robinsona. Snímky se zablokováním za statusy s jeho jménem už kolují internetem. A advokátka Klára Samková varuje, že pokud vláda nechá Facebook beztrestně porušovat zákony, ztrácí legitimitu a nakonec jí to voliči spočítají. Mediální expert Petr Štěpánek se obrací na představitele Trikolóry, aby s tím něco udělali, a i Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky tvrdí, že toto je pro Facebook cesta do pekel.

To, že se o Tommy Robinsonovi na Facebooku nemůže psát a diskutovat, rozebírá advokátka Klára Samková. A spílá vládě: „Kdyby ti naši slavní zákonodárcové a vláda byli co k čemu, tak vyzvou Facebook, aby dodržoval zákony ČR, případně na něj pošle ČOI či něco podobného, aby cvakal... Ovšem kdo by tady vymáhal právní řád vůči nějaké americké korporaci, že jo! Na krk naše vláda stoupne jen našinci, svému občanovi, aby z něj vymlátila poslední kapičku daní..."

Advokátka dodává, že vláda nechápe, že si pod sebou řeže větev. Prý brutálně. „Protože totiž každá vláda je založena na LEGITIMITĚ, z níž nejdůležitějším aspektem je naplnění LEGITIMITY OČEKÁVÁNÍ. Pokud se stát/vláda/Parlament nechovají podle očekávání svých obyvatel (například tím, že vymáhají právo vůči všem stejně), tak tím ztrácí svou legitimitu.“

„Lidé přestanou vládu/Parlament respektovat a výsledkem je co? Ano, výsledkem jsou buď a) nové volby s brutálním přeskupením politických sil, nebo b) povstání a anarchie...,“ dodává mrazivé proroctví Samková a připomíná, že tomu velice nedávno bylo 600 let, kdy dav defenestroval novoměstské radní.

O tématu cenzury píše také mediální odborník Petr Štěpánek. Britského aktivistu ovšem nezmiňuje. „Najde se politik, který se se vší možnou váhou a odpovědností postaví na stranu svých spoluobčanů, kteří jsou dnes a denně uráženi nesmyslnými a hloupými, ale o to víc nebezpečnými cenzorskými zásahy osob spravujících zdejší Facebook? Co takhle pohnat tuhle firmu k soudu za pohrdání základními principy demokratické společnosti? Jsou k smíchu všichni ti troubové, kteří tuto zcela nepřijatelnou praxi omlouvají skutečností, že Facebook je soukromá firma. Ústava České republiky zaučuje svobodu slova, nikoli svobodu svévolného cenzorského řádění. Vašku Klausi ml., Zuzko Majerová, tohle je přece výzva, ne?!“ apeluje Štěpánek.

Ozval se i Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. „Chtěl bych jen říct, že zablokovat post někomu na Facebooku jen proto, že v něm napíše Tommy Robinson, je cesta do pekel, drahý Facebooku.“ A sdílel snímky jiných lidí, kterým post s Tommym Robinsonem neprošel.

O britském aktivistovi psala i ekonomka Markéta Šichtařová ve spojitosti s ústavním právníkem Pavlem Hasenkopfem. „Na vědomí všem přátelům a známým Pavla Hasenkopfa se tímto dává, že na Facebooku ho již více (minimálně v dohledné době) nespatří. Jeho účet byl deaktivován po srážce se sítí poté, co v legraci navrhl, že by mohl dostat milost ‚ten, jehož jméno nesmíme vyslovit‘. (Kdo ví, ten ví – kdo neví, může hádat, ale stejně to zde patrně nikomu nepoví…)

Pavel se odmítá dál účastnit nedůstojné tragikomedie, kterou jsme zažívali před rokem 1989, kdy jsme museli mluvit v jinotajích.“

Její srovnání ovšem mediální odborník Šlerka neocenil. „Mně přijde srovnávání režimu před rokem 1989 a současné politiky Facebooku nepřiměřené na mnoha úrovních. A vlastně celej ten mentální model, kterej ho umožňuje, mi přijde takovej... řídkej?“

Společnost Facebook o Tommy Robinsonovi informovala v únoru tohoto roku. Pouze však o tom, že aktivistovi zrušila účet na Facebooku a na Instagramu.

„Jedno z největších dilemat, které řešíme, je co na Facebooku dovolíme – a řešením tohoto problému trávíme hodně času. Jedná se o opravdový a velice důležitý oříšek. Chceme, aby Facebook byl místem, kde se můžete svobodně vyjadřovat a otevřeně sdílet s přáteli a rodinou. Zároveň, když jsou lidé na Facebooku, chceme, aby se vždy cítili vítáni a v bezpečí.

V našich pravidlech jasně stojí, že jedinci a spolky, které se podílejí na ‚organizované nenávisti‘, nejsou na naší platformě povolené a podpora nebo chvála takovýchto organizací je také zakázaná. Toto platí bez ohledu na ideologii, kterou vyznávají.“ Dále se ve vyjádření píše, že účet Tommyho Robinsona tato pravidla porušil, používal „dehumanizující jazyk“ a volal po násilí vůči muslimům, takže byl smazán. Že by ovšem samotné jméno Tommyho Robinsona bylo zakázáno napsat, ve vyjádření nestojí.

