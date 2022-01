Topení jako luxus, auto jako luxus. I v Británii si všimli, co se chystá. A na opačném konci superboháč

Superboháč Musk je ještě bohatší. Za jeden den jeho automobilka Tesla získala na hodnotě tolik, kolik by stál celý koncern Volkswagen. Ano, čtete správně. A pátou nejhodnotnější automobilkou světa je neznámý americký start-up, který doposud prodal necelých 400 aut. Ani to není překlep. Jak se na masovou elektromobilitu připravuje Evropa? Byl spuštěn velký plán na výrobu baterií. Ale je tu jeden problém, který kazí všeobecné nadšení: bude si to obyčejný člověk moci dovolit? A co senioři? Přišla studená sprcha.

Akcie americké automobilky Tesla opět zamířily raketově vzhůru, tentokrát kvůli zprávě o rekordních dodávkách vozů ve čtvrtém kvartálu roku 2021. Firma zákazníkům za poslední tři měsíce roku 2021 dodala 308,6 tisíce vozidel, čímž výrazně překonávala očekávaný výsledek 263 tisíc i předchozí rekord za kvartál, který činil 241,3 tisíce. Již v předburzovní fázi rostly akcie o více než 8 % na 1147,75 dolaru, v úterý se obchodovaly okolo 1 200 dolarů za akcii.

Pro majitele automobilky Tesla Elona Muska to v praxi znamená, že si od víkendu vydělal zhruba 32,6 miliardy amerických dolarů, v přepočtu asi 716 miliard českých korun, což je zhruba polovina příjmů českého státního rozpočtu v roce 2021. Pěkné. Nutno ale dodat, že dodávky vozů Tesla rostou opravdu vysokým tempem. V roce 2021 dodala automobilka celkem 936 172 vozů, což je nárůst o 87 % oproti roku 2020. Pro srovnání, za rok 2018 dodala automobilka zákazníkům 245 240 vozů, tedy přibližně čtvrtinu objemu roku 2021. Pokud zabrousíme dále do historie, například v roce 2015 to bylo pouhých 50 580 vozidel.

Number of Tesla's $TSLA delivered worldwide each year since 2015



2015: 50,580

2016: 76,230 (+51 %)

2017: 101,312 (+33 %)

2018: 245,240 (+142 %)

2019: 367,500 (+50 %)

2020: 499,550 (+36 %)

2021: 936,172 (+87 %) — Stock Market News (@StockMKTNewz) January 2, 2022

Ještě markantnější je raketový vzestup Tesly při pohledu na žebříček automobilek. Tesla mu kraluje se zdánlivě nedostižitelným náskokem, tržní kapitalizace druhé Toyoty je totiž „pouhých“ 258 miliard dolarů a třetí Volkswagen se krčí na necelých 133 miliardách dolarů. Takové BMW se krčí s necelými 68 miliardami na devátém místě, o čtyři příčky za americkým start-upem Rivian, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli a který za svou historii dodal zákazníkům celkem 386 vozidel. A nyní možná důležitější čísla. Toyota a přidružené automobilky za leden až listopad 2021 prodaly 9,563 milionu vozidel. Koncern Volkswagen má nejnovější data za rok 2020, ve kterém prodal 9,305 milionu vozidel. Opakujeme pro srovnání počet vozů prodaných Teslou: v roce 2020 necelých 500 tisíc, v roce 2021 936 tisíc.

Že zde něco nesedí? O tom, že je Tesla jen nafouknutou bublinou, se hovoří už delší dobu. Ještě jedno srovnání: Tesla v tržní kapitalizaci za jediný den od zveřejnění čísel o dodávkách vozů za čtvrtý kvartál 2021 nabobtnala o 140 miliard dolarů, to je více než celá tržní kapitalizace koncernu Volkswagen.

Just to put things into perspective: #Tesla has gained $140bn in market cap in one day after Q4 production and deliveries numbers, more than the total $131.4bn VW mkt cap. Each Tesla car delivered is valued at more than one million Dollar. pic.twitter.com/IVGmtRIUXK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 4, 2022

Že jsou ceny akcií elektroautomobilek poháněny do velké míry nadšením, a nikoli realitou, je patrné i z příkladu Rivianu, který je zde již krátce zmíněn. Analýza společnosti New Constructs hovoří o tom, že automobilka by za 5–10 let nemusela vůbec existovat a že aby její tržní kapitalizace odpovídala realitě, musela by mít automobilka náběh na produkci 5 000 000 vozů již v roce 2030 a za kalendářní rok by v té době musela prodat asi 2 000 000 jednotek, tedy více než dvojnásobek letošního výkonu Tesly. Pro úplnost dodejme, že v roce 2021 zní poslední údaj o vyrobených vozech v Rivianu takto: 652. Otázek se najde spousta: je takový nárůst výroby možný? Ba co víc, jak firma zvládne postavit v tak krátkém čase dostatečné výrobní kapacity? Poroste trh elektroaut tak rychle? Analytici z New Constructs mají jasno, skutečná valuace firmy je podle nich maximálně na 13 miliardách dolarů. Podle trhu je ale nyní Rivian hodnotnější než třeba celý koncern General Motors.

A jak na elektromobilovou horečku reaguje Evropa, která se skrze Green Deal a další opatření chce přesunout k zelenější ekonomice? EU se chce stát bateriovým tygrem. Sektor výroby baterií chce podpořit jak skrze zákony, tak štědrými dotacemi, informuje server Euractiv. Již v roce 2017 proto vznikla EBA (Evropská Bateriová Aliance), sdružující výrobce automobilů, chemický průmysl a přidružené firmy. EU má za cíl stát se do roku 2030 druhým největším trhem pro baterie na světě za Čínou. Nyní je před ní ještě Severní Amerika. Podle EU by se do roku 2030 měl objem poptávaných baterií zečtrnáctinásobit, přičemž starý kontinent by na tom měl mít 17% podíl. Zároveň by se mělo jednat o baterie produkované udržitelnou cestou. Pro jiné by na evropském trhu nemělo být místo, což opakovaně zdůrazňuje i viceprezident Evropské komise a eurokomisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič (SMER-SD).

EU by podle plánů měla v roce 2030 být útočištěm pro desítky milionů elektromobilů. Za loňský rok se jich (a hybridů) v EU prodalo něco přes milion. Analýza evropské asociace výrobců automobilů ACEA ale ukazuje, že mezi jednotlivými členskými státy panují obrovské rozdíly. Zatímco ve Švédsku mají elektromobily tržní podíl 32 %, druhé Nizozemsko je na 25 % a třeba sousední Němci kupují elektroauta v poměru 13,5 % z celkového objemu prodeje. Na opačném konci žebříčku jsou nepřekvapivě zejména chudší státy. Poláci a Chorvati jsou na 1,9 %, třetí od konce jsou Estonci s 1,8 %, stříbro bere Litva s 1,1 % a vůbec nejméně elektromobilů se v EU prodává na Kypru, konkrétně 0,5 %, jak dokládá report ACEA.

Evropská komise si vzhledem k výše stanoveným cílům určila průběžný předpoklad, podle kterého by se produkce baterií v EU měla zvednout natolik, aby v roce 2025 zvládla každoročně zajistit pohon alespoň šesti milionů elektromobilů. Podle poslední zprávy ACEA bylo v roce 2019 na území EU provozováno zhruba 242,7 milionu vozidel, přičemž meziročně tato hodnota narůstá zhruba o necelá dvě procenta. S koncem roku 2021 tak bude počet automobilů nejspíše někde okolo 250 milionů. V kontextu toho nezní šest milionů elektrických vozidel jako množství, které by zásadně měnilo pravidla hry. Obřích továren na baterie se ale bude muset napříč Unií postavit hned několik desítek. Jedna z nich má podle dosavadních plánů stát i v Česku, jak Euractiv informuje, v létě 2021 bylo mezi ČEZ a Českou republikou podepsáno memorandum, na jehož základě mají jít na stavbu továrny zhruba 2 000 000 000 korun ze státního rozpočtu. Továrna by měla vyrůst na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov.

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 93% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18274 lidí Rutherford si všímá toho, jak je dnes elektrická energie některými vnímána ne jako dobro, ale přímo jako požehnání, či rovnou život zachraňující prvek, do kterého musíme být zároveň pobídnuti či rovnou donuceni, samozřejmě pro naše vlastní dobro. Rutherford vypočítává budoucí starosti obyčejného člověka, který v následujícím desetiletí bude někde muset najít stovky tisíc na změnu způsobu, jakým je vytápěn jeho dům, a další peníze by měl najít na výměnu vozidla za ekologičtější.

„Zcela vážně, už tak chceme hodně, když se domníváme, že lidé s nižšími a průměrnými příjmy provedou výměnu svých benzínových a naftových vozidel za srovnatelně velká, ale dvakrát dražší elektrická. Tento požadavek mnoho řidičů připraví o jejich vozidla a o status motoristy. Ale aby vláda zároveň ve stejný čas tlačila i varování ohledně toho, že si budou muset doma vyměnit své relativně levné plynové kotle a kotle na tuhá paliva za tepelná čerpadla nebo sofistikované solární systémy, které stojí násobně více, je stupidně a brutálně přehnané, nepřijatelné a nedosažitelné,“ lamentuje britský novinář. Podle něj se má ekonomická realita zcela jinak. Většina pracujících prostě a jednoduše nemá a nebude mít volné prostředky na to, aby si tyto skrze legislativu vynucované změny mohla dovolit. Ještě horší to podle Rutherforda bude pro seniory, kteří už teď mají „dost práce, aby ufinancovali své auto, zůstali v teple a vyžili z penze“. Pro tyto občany je prý onen grandiózní zelený plán zcela mimo realitu a možnosti.

