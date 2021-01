Topolánek: Trump je nafoukaný k*etén. Putin je extrémně bohatý

Úvodem se Topolánek mimo jiné vyjádřil ke zmizení čínského miliardáře Jack Ma, majitele společnosti Alibaba. „Myslím si, že jsou v zásadě tři možnosti, co se s ním stalo. Ta první, že už o něm neuslyšíme, že skončil v nějakém ujgurském gulagu. Ta druhá je, že má něco jako domácí vězení. Dva měsíce je ale dost dlouho, to by se možná nějaká informace o něm dostala. A ta třetí, že se někde sám ukryl, k čemuž měl prostředky. Nicméně ten příběh má několik dimenzí. Za prvé Čína – Čína se nechová ke svým lidem, a to víme, a mohli bychom to demonstrovat na strašné spoustě příkladů, nějak moc pěkně. Celý princip toho komunistického kapitalismu, komukapu, někomu kape a někomu nekape, ten je dán na totální spolupráci s Komunistickou stranou Číny a s těmi představiteli. I ten byznys tam vzniká tak, že bankéř, člen Komunistické strany plus nějaký soudruh z toho jejich ústředního výboru se dohodne s někým třetím, založí firmu, dostane na to ten úvěr, nicméně ten příběh Jacka Ma byl trochu odlišný, on šel absolutně z nuly, vypracoval se, což ale bez Komunistické strany nejde, byl inteligentní, schopný a vytvořil celosvětovou strukturu. A to, že zmizel, ukazuje na charakter toho režimu, který se s těmi odpůrci nějak moc nepáře, a to ten Jack Ma na té speciální konferenci toho neřekl tak moc. Řekl jen to, že regulace IT nebo digitálního byznysu by měla být uvolněna,“ shrnul Topolánek.

Doplnil následně ještě jeden pohled na tu věc. „U těchto zemí, jako je Rusko, Čína, kde je ten státní komunistický kapitalismus nějakým způsobem centrálně řízený a kde ten kapitalismus má charakter totální oligarchie, se ten režim opírá o represivní složky, opírá se o ty oligarchie, které kasíruje a opírá se, třeba v Rusku speciálně, o to podsvětí, a toto ovládá ten stát. A každý ten car, ať už se jmenuje Putin nebo je to generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, nebo jak se ta funkce jmenuje, vlastně potřebuje čas od času demonstrovat svoji sílu,“ sdělil Topolánek. Putin je dle něj jeden z nejbohatších lidí, kasírující oligarchy.

Topolánek v době, kdy byl premiérem, chodil s vlaječkou Tibetu, mluvil s dalajlámou, ale byl i v Číně jednat. „Tibetský odznak byl trochu provokace, ale přijetí dalajlámy v Kramářově vile, to znamená polooficiálně, na tom nevidím nic špatného. Je to člověk, který má světu co říct, má co říct speciálně nám. Já jsem v Číně oficiálně nikdy nebyl. Já tam byl xkrát byznysově, polooficiálně, polopracovně a s čínským představitelem oficiálně jsem jednal jednou. To bylo v Bruselu, kdy jsem měl speciální oběd s předsedou Evropské komise Barrosem a s čínským premiérem a potom jsem s ním měl bilaterálku,“ sdělil Topolánek.

Následně se už Topolánek věnoval útoku na americký Kapitol. „Nemůžu říct, že jsme to nečekali. Já přestože, někde jsem to i řekl, kdyby mně dali pistoli k hlavě a řekli: Musíš se rozhodnout mezi Donaldem a Hillary, mezi Donaldem a Joem Bidenem, tak bych vždycky v této vyostřené variantě, kdybych musel volit, protože jinak bych volil těžce, volil toho Trumpa. Ne kvůli němu, protože jsem ho vždycky pokládal, z mých textů čtyři pět let zpátky, je to evidentní, za egomaniaka, za naprosto sebestředného, nafoukaného, arogantního kreténa, který ovšem reprezentoval v dané chvíli částečně republikánskou politiku. On nikdy žádný konzervativec nebyl, ale některé ty prvky převzal a obohatil je o ten svůj trumpismus. A v zásadě ta jeho politika, speciálně zahraniční, ale i domácí, byla nepochybně úspěšnější než jeho předchůdce Baracka Obamy,“ poznamenal Topolánek.

„Jeho jasné postoje, kterými vlastně on vrátil tu americkou politiku jakoby na piedestal světové velmoci... A jeho domácí politika, která bez covidu by byla jednou z nejúspěšnějšího období americké ekonomiky v poslední době... To všechno ho předurčovalo k tomu, že přestože to byl kretén, tak po něm by zůstala jakoby dobře vybalancovaná Amerika, kterou rozděloval jako persona,“ sdělil dále Topolánek.

„Přestože je Amerika rozdělená, tak útok na Kapitol je něco, co se stalo podruhé v historii, asi po 200 letech, je to něco, co přesahuje i ty pouliční bouře. Ten Trumpův odkaz už nikdy nebude pozitivní, i přes ty pozitivní prvky, které jeho administrativa ve světě prosadila. Republikány poškodil, díky němu prohráli Georgii, prohráli Senát,“ zmínil.

Přes všechno, co Trump udělal, přes všechno, co říká, tak si Topolánek nemyslí, že je v pořádku, že došlo k odstranění jeho účtů. „Myslím si, že ho nemají blokovat. Jestli ti lidé nejsou schopni si udělat svůj názor, tak si ho jakoukoliv cenzurou nebo autocenzurou nijak významně nezmění. Nemyslím si, že to je... Nesouhlasím s tím vyřazováním ze společnosti, nesouhlasím s tím ostrakizováním. A u těch sítí, já nesouhlasím s těmi sítěmi obecně. To, že se prezentuji na twitteru, je spíš taková libůstka, úchylka, dělám si tím radost spíš sám,“ dodal.

