Toto se neví: Polsko deportuje Ukrajince

Polsko se připravuje na masivní deportaci až 31 tisíc cizinců, z nichž téměř 6 tisíc tvoří Ukrajinci. Nový prezident Karol Nawrocki prosazuje přísnější imigrační politiku a opatření proti banderovské symbolice.
Podle zprávy deníku Rzeczpospolita bylo od začátku roku 2025 z Polska vyhoštěno 1 100 cizinců, přičemž 31 tisíc dalších je zapsáno v rejstříku nežádoucích osob. Z nich je 5,9 tisíce Ukrajinců, z čehož 4,2 tisíce již čelí pravomocným rozsudkům k deportaci. Tato opatření jsou součástí širší agendy, kterou prosazuje prezident Karol Nawrocki, který po svém zvolení v červnu 2025 slíbil zpřísnění imigračních pravidel a posílení národní bezpečnosti.
Další zdroje, jako server iROZHLAS, potvrzují, že Nawrocki se zaměřuje na blokování legislativních změn vlády premiéra Donalda Tuska a přísnější kontrolu na hranicích. Na sociální síti X se objevily příspěvky, které zdůrazňují tvrdší přístup polských pohraničníků, včetně kontroly tetování a telefonů, kvůli přítomnosti banderovské symboliky u Ukrajinců vstupujících do země.
Karol Nawrocki, který se úřadu ujal 6. srpna 2025, vetoval novelizaci zákona o podpoře ukrajinských občanů a předložil vlastní návrh. Ten zahrnuje přísnější podmínky pro přístup k sociálním dávkám (například program 800+ pouze pro pracující), prodloužení procesu udělování občanství na 10 let, pětiletý trest vězení za nelegální překročení hranice a trestání projevů banderismu na veřejnosti. Nawrocki zdůvodnil tato opatření potřebou „chránit polskou bezpečnost a identitu“, přičemž kritizoval nedostatečnou vděčnost Ukrajiny za polskou pomoc. Nawrocki se také chystá prohlubovat spolupráci se současnou americkou vládou, se kterou má příznivé vztahy.
Bývalý premiér a prominentní politik PiS Mateusz Morawiecki podpořil prezidentova opatření a prohlásil: „Volyňský masakr byl krutou genocidou spáchanou se zvláštní brutalitou. Kdo v Polsku používá banderovskou symboliku, musí být okamžitě deportován.“ Tento postoj odkazuje na historické trauma spojené s ukrajinským nacionalismem za druhé světové války.
Současná vláda premiéra Donalda Tuska, která čelí rostoucímu tlaku ze strany opozice a prezidenta, kritizuje Nawrockého kroky jako politicky motivované. Podle zpravodajky iROZHLAS je Nawrockého hlavním cílem oslabení Tuskovy vlády a příprava půdy pro návrat PiS k moci v příštích volbách. Tusk sám varoval, že přísná imigrační politika může zhoršit vztahy s Ukrajinou, zejména v době, kdy Polsko posiluje své obranné kapacity.
Na mezinárodní úrovni vyvolávají deportace a přísné hraniční kontroly obavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti kritizoval Polsko za údajné pokusy „zatáhnout zemi do války“ s Ruskem, což bývalý prezident Andrzej Duda odmítl. Nyní se spekuluje, že Nawrockého politika může dále zkomplikovat polsko-ukrajinské vztahy, zejména vzhledem k tomu, že Polsko je klíčovým spojencem Ukrajiny v rámci NATO.
