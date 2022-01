Tragická smrt zpěvačky má dohru. Nakazit se schválně? Velmi špatný nápad

Spolu s úmrtím zpěvačky Hany Horké se objevila silná kritika těch, kdo plánují imunitu získat proděláním nemoci. Zdravotnický expert pirátské strany Ondřej Dostál, který se zasazuje za to, aby byla uznávána postinfekční imunita, odrazuje od toho, aby se lidé schválně nakazili. A naopak nabádá, aby se nemocní sami izolovali. „Náš stát nezvládá testování a trasování, ani karantény a izolace, ale to, co se píše v zákonu o ochraně veřejného zdraví, dává smysl. Izolace je oddělení nemocného od ostatních osob. I když to stát nezařídí, zkusme sami, co to jde.“

Také objasnil, že je pro to, aby měli tzv. promoření uznanou postinfekční imunitu. Ovšem to neznamená, že by doporučoval schválně se nakazit. „Ani pro 180 dní svobody,“ doplnil.

„Izolace/karantény nelze vykonávat v domácnosti se zranitelnými,“ připomenul Dostál a vyzval: „Náš stát nezvládá testování a trasování, ani karantény a izolace, ale to, co se píše v zákonu o ochraně veřejného zdraví, dává smysl. Izolace je oddělení nemocného od ostatních osob. I když to stát nezařídí, zkusme sami, co to jde. S pozitivním PCR testem a příznaky: na chatu, služební byt, do odděleného pokoje, mimo zranitelné.“

2/ Náš stát nezvládá test&trace ani karantény a izolace, ale to, co se píše v ZOVZ, dává smysl. „Izolace“ je „oddělení nemocného od ostatních osob“.

I když to stát nezařídí, zkusme sami, co to jde. S PCR+ a příznaky: na chatu, služební byt, do odděleného pokoje, mimo zranitelné. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 17, 2022

