Třesk: Nové informace o plánech Jaromíra Soukupa. FOTO a zákulisní zdroje

Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup oznámil 16. ledna tohoto roku „velké rozhodnutí“, jak to sám nazval. Rozhodl se založit politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Možná je odsouzen k neúspěchu, možná ne. Publicista Petr Kolář má za to, že by Soukup mohl odebrat voliče Andreji Babišovi (ANO), Janu Hamáčkovi (ČSSD) a Tomiu Okamurovi (SPD). Jenže nejen jim. Jaromír Soukup se může stát příštím prezidentem České republiky. Už se na to připravuje.

Generální ředitel a majitel TV Barrandov oznámil světu, že hodlá vstoupit do politiky. Má totiž už dost řečí o tom, „co by se mělo udělat“. Soukup je přesvědčen, že doba podobných planých slibů musí skončit. Plánuje proto předkládat konkrétní kroky, jak zlepšit život občanů. Současní politici totiž podle generálního ředitele TV Barrandov nesou odpovědnost za to, že se lidem všechno zdražuje.

Publicista Petr Kolář sepsal na serveru iDNES.cz komentář, ve kterém, prohlašuje, že Soukup má šanci uspět. Může uspět už ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května tohoto roku. Ať už uspěje, nebo ne, prý si už teď splnil jeden velký sen. Vstoupil do politiky.

„S druhým mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem prý kdysi domlouvali, že by mohl za hnutí kandidovat na primátora Prahy. Hned v zárodku to však zarazil Andrej Babiš. Pak prý přišla Soukupova touha být „nestranickým“ ministrem – třeba kultury. Nejspíš navrženým SPD Tomia Okamury. Rovněž to neklaplo. Okamura se údajně zajímal i o to, aby Soukup nyní kandidoval přímo za jeho stranu. Ovšem magnát se nakonec rozhodl hrát sám na sebe,“ napsal Kolář.

Mohl by prý odčerpat hlasy ANO, ČSSD a SPD. Kdyby mu to stačilo k tomu, aby se stal europoslancem, prý by se tím vyřešilo několik Soukupových problémů. Třeba by se mohl začít zbavovat svého zadluženého mediálního impéria s odůvodněním, že jako politik přece média vlastnit nemůže. Navíc by si tím podle Koláře otevřel dveře ke kandidatuře na Hrad.

Institut politického marketingu upozornil veřejnost, že si Soukup už teď zaregistroval internetovou doménu, která mu může pomoci v cestě do nejvyššího politického úřadu v zemi. Doména nese název „Soukup na Hrad“.

Server Neovlivní.cz Sabiny Slonkové tvrdí, že Soukupovo mediální impérium má před sebou kritický rok, který chce majitel a ředitel televize řešit dokonce kandidaturou na post prezidenta. „Dospěl do stadia, kdy je přesvědčen, že to je pozice, která by mu slušela,“ lakonicky popsal Soukupovy pohnutky jeden z jeho známých.

Další ze Soukupových známých však tvrdí, že mediální magnát čelí nemalým finančním problémům. „Před Vánoci řešil vysokou splátku, kterou ještě dal dohromady. Ovšem brzy jej čekají další a je otázka, kde na to sežene peníze. Sledovanost televize šla loni dolů, což odradilo potenciální investory,“ uvedl další zdroj blízký přímo Jaromírovi Soukupovi.

Sluší se připomenout, že v roce 2006 Soukup podporoval Stranu zelených Martina Bursíka. V roce 2009 se pokoušel dostat do Evropského parlamentu, ale pohořel.

