Trikolóra je nejsilnější pravicová strana, uvedla její šéfka Zuzana Majerová Zahradníková

Nato Zuzana Majerová Zahradníková podotýká: „Je to lítost. Chvílemi je to pocit zmaru, protože tomu nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak nad tím samozřejmě přemýšlím. Možná zbytečně dlouho. Takže jde celkově o neporozumění. Jestli jsem si myslela, krom toho, že máme společné názory, tak jsem si myslela, že ani jeden z nás se neumí vzdávat. V tu chvíli to bylo pro mě zklamání,“ uvedla Majerová Zahradníková.

Je to zrada? I na tuto otázku odpovídá Zuzana Majerová Zahradníková, která dle svých slov o odchodu Václava Klause ml. nic předem netušila, i přesto, že ztrátu energie, občas i nechuť, vnímala již od léta.

„Já to tam nevidím, Václav ví sám nejlépe, jak mu je. Ale ne, necítím se být zrazena, je mi líto, že to přišlo v tuto chvíli. Je mi líto, že se to stalo. My jsme šli za myšlenkami. Ty přece zůstávají stále dál. Ty se nemění,“ uvedla dále.

Nyní se ale podle ní ukazuje, že Trikolóra nestále pouze na Václavu Klausovi, i když byl její hlavní symbol. „Máme řadu odborníků, kteří se zaslouží pozornost."

Sama Majerová přiznala, že úsilí exprezidenta Klause o spojení Trikolóry s SPD Tomia Okamury mohla být pro Václava Klause mladšího poslední kapkou. „Mezi nimi je to přirozená nesympatie. Těžko posoudit,“ uvedla Majerová.

Trikolóra je podle ní nyní v dobré kondici. „V pravicové straně politického spektra jsme nejsilnější my, vznikem různých prapodivných koalic žádná pravice už není,“ prozradila.

Fotogalerie: - Dohoda o spolupráci

Úřadující předsedkyně stále věří, že budou v blížících se volbách úspěšní a do Sněmovny se dostanou. „Věřím, že to, co hájíme, je něco, za co stojí jít k volbám. Pořád je tady nějakých 20 procent lidí středního věku, kteří pravici vždy volili vždy a my jsme jediní, kdo pravici zastupuje,“ říká Majerová Zahradníková.

Konkrétní lidi, se kterými o podpoře současně jedná, ale neprozradila. Přiznala, že jde i osobu výrazně mediálně známou. „Z politiky, ale dejme tomu, že i ze showbyznysu,“ uvedla.

Do měsíce se prý dozvíme, jak bude vypadat nová Trikolóra. „Zcela jistě oznámíme všechny subjekty,“ dodala na závěr. Je přesvědčena, že Trikolóra má trumf, který za poslední chvíli vytáhne. „Je to jméno a začíná na Š..,“ prozradila Majerová Zahradníková.

