Třikrát blábol. Šafrova Hovorková se chtěl vysmívat Eriku Bestovi, ale nepovedlo se

Česko má za sebou první kolo senátních voleb a volby komunální. V souvislosti s nimi agentury uveřejňovaly také průzkumy, v nichž byl vyjádřen i potenciál jednotlivých stran na získání hlasů voličů. Potenciál mohl v součtu všech stran v daném městě dosáhnout i 200 procent. Erik Best se na sociální síti Twitter podivoval, proč veřejnoprávní Česká televize věnuje pozornost průzkumu, ve kterém mohou voliči rozdat i 200 procent hlasů.

Johana Hovorková na serveru Forum24 Besta upozornila, že volební potenciál může přesahovat sto procent, protože se jeden volič rozhoduje mezi dvěma až třemi politickými stranami. Jeden potenciální hlas se tedy započítá všem třem, i když nakonec ho dostane jen jedna z nich. Ta, pro kterou se volič nakonec rozhodl.

Tuto základní úvahu však publicistka Johana Hovorková okořenila o několik barvitých výrazů. Besta označila za „samozvaného analytika“, který „slouží protičeským zájmům“.

„Best je z naprosto nepochopitelných důvodů zván do médií – a to nejen do ParlamentníchListů.cz, ale třeba do Českého rozhlasu – jako odborník, a to zejména na americkou politiku. Vždy se u jeho představení posluchačům a čtenářům zdůrazní, že je to „Američan“. A protože je to náš jediný česky hovořící Američan vystupující v našich médiích, tak se stal vlastně naším národním Američanem, který nám tolik rozumí,“ napsala publicistka.

Erik Best však po čase přešel do protiútoku. Chvíli mu to trvalo, protože určitá média prý nečte, ale tentokrát se přece jen rozhodl zareagovat.

„Už dávno nečtu média placená Martinem Romanem a Radkem Pokorným, ale teď jsem si všiml, že podle jakési Johany Hovorkové od Pavla Šafra nerozumím průzkumům, jsem jediným česky mluvícím Američanem vystupujícím v českých médiích a jsem absolventem moskevské vysoké školy. Třikrát blábol. Pane Romane, nic lepšího nemáte?“ zeptal se.

autor: mp