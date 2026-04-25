Trosky ruských dronů až v Rumunsku. To se vyjádřilo

Server Kyiv Independent upozornil, že Rusko provedlo v noci a během dne 25. dubna jeden ze svých největších leteckých úderů na Ukrajinu. Moskevské síly přes noc nasadily 47 raket a 619 dronů. Útoky mířily především na město Dnipro, ale nejen tam. Zasažena byla i Sumská oblast, Černihivská oblast či Kyjevská oblast a další regiony. Ukrajinská protivzdušná obrana podle dostupných informací zachytila 30 raket a 580 dronů. Takže 17 raket a 39 dronů našlo svůj cíl. V Dnipru poté útok pokračoval i za bílého dne a zranil další lidi.
„Právě teď je 11 lidí v nemocnicích v Dnipru po ruském útoku na město. Záchranná operace pokračuje na místě úderu na obytnou budovu. Lidé mohou být stále uvězněni pod troskami. Během téměř celé noci Rusové útočili na Dnipro a naše další města a komunity. Dosud bylo hlášeno více než 30 zraněných po celé Ukrajině. Jsou tu také oběti v Černihivské, Oděské a Charkovské oblasti,“ napsal k videu zachycujícím odklízení trosek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Takovéto a další podobné hrůzné útoky podle prezidenta dokazují, že Ukrajina proti agresorovi potřebuje pomoc i s nákupem zbraní, především prostředků protivzdušné obrany. Vedle toho je podle Zelenského nezbytné pracovat na 21. balíčku protiruských sankcí, aby agresor neměl možnost se nadechnout.
„Musíme také nyní pokročit směrem k 21. balíčku evropských sankcí proti Rusku. Pauza způsobená blokováním 20. balíčku dala agresorovi další čas na přizpůsobení – je důležité tomu čelit. Již jsme v kontaktu s týmem EU ohledně možných nových sankčních kroků. Klíčovým cílem je významně omezit schopnosti ruského vojensko-průmyslového komplexu. Děkuji všem, kteří pomáhají!“ napsal doslova Zelenskyj.
Right now, 11 people are in hospitals in Dnipro after Russia’s attack on the city. A rescue operation continues at the site of the strike on a residential building. People may still be trapped under the rubble. Throughout nearly the entire night, the Russians struck Dnipro and… pic.twitter.com/1Vj65FWgLc— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 25, 2026
Ruský útok byl natolik rozsáhlý, že trosky některých dronů nalezli dokonce až v Rumunsku.
„Takové incidenty prokazují neúctu Ruské federace k mezinárodnímu právu a ohrožují nejen bezpečnost rumunských občanů, ale i kolektivní bezpečnost NATO,“ uvedlo rumunské ministerstvo obrany v tiskové zprávě. O tiskové zprávě informoval server Kyiv Post.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.