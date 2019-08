Trpasličí bojovník, posmíval se poslanci Nacherovi „slušný český občan“

Patrik Nacher nedávno sdílel status o Orlím hnízdě v Německu a přirovnal ho k Čapímu hnízdu. A posteskl si, jaký byl o status zájem. „Když jde o bezobsažnou a povrchní věc, pitomost, netéma, nadsázku, kterou lze vyložit pro své účely, to je najednou aktivity. Když tu píšu o exekucích, o nových fintách šmejdů, tlaku na zlevňování mobilních dat, proč by to někdo řešil?“ napsal. A zvěčnil „slušného“ občana, který se smál jeho výšce.

Poslanec Patrik Nacher předevčírem sdílel na sociální síti Facebook fotografie ze své návštěvy v Hitlerově Orlím hnízdě. S komentářem: „Každý má svoje hnízdo. Dokonce i jednotlivé země. My máme Čapí a Němci měli (mají) Orlí...“ Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 2230 lidí

Svůj komentář pak změnil vzhledem k tomu, jak se o něj začala zajímat média: „Byl jsem o víkendu na Orlím hnízdě. Uchvátné a zároveň skličující. Napadlo mě s velkou dávkou nadsázky, ironie a sarkasmu dát na FB k fotkám o tom zprávu a zapojit do toho Čapí hnízdo. Čekal jsem, co se bude dít, a co zejmena komentátoři, novináři, analytici, opinion makers. A ejhle, chytlo se, podle předpokladu. Když jde o bezobsažnou a povrchní věc, pitomost, netéma, nadsázku, kterou lze vyložit pro své účely, to je najednou aktivity. Když tu píšu o exekucích, o nových fintách šmejdů, tlaku na zlevňování mobilních dat, proč by to někdo řešil? Nadsázka byla možná nešikovná, nebyla dostatečně vysvětlena, špatně pochopená, ale jako sonda, jakou vyvolá reakci, byla přínosná... Původní text jsem smazal a nahrazuji tímto.“ Svůj postoj pak vysvětlil i v krátkém rozhovoru pro iRozhlas.

Fotografie a facebookový post byly zřejmě sdíleny ve skupině Lumpenkavárna, kde k nim jistý Pavel Malina dopsal: „trpasličí ‚bojovník‘ Patrik Nacher“ a „má asi 150cm“.

Patrik Nacher se ho rozhodl zvěčnit v „seriálu“. „Seriál o těch lepších z nás, kteří druhé lidi s jinými názory nesoudí, neútočí na ně, nenálepkují, nejsou nenávistní ani agresivní, neuplatňují princip kolektivní viny, neškatulkují a sami nemají pocit, že jsou nositeli jediné možné pravdy. Dnes první díl – Pavel Malina, který nehodnotí druhé podle toho, jak vypadají, třeba, jak jsou vysocí...“ píše ironicky.

„Tak nebreč, bojovníku, na FB a bojuj,“ vzkázal mu Malina. Pro zajímavost, Malina se na svém profilu označuje jako: „Slušný český občan, který se nebojí říct, co si myslí.“

