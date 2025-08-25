Trump bez brzd: Zrušte vysílání těchto dvou amerických TV

Americký prezident Donald Trump tvrdě zkritizoval dvě největší americké televizní stanice NBC a ABC. Označil je za „dvě nejhorší a nejvíce zaujaté televizní stanice v historii“ a prohlásil, že by podpořil Federální komisi pro komunikace (FCC) v kroku k odebrání jejich licencí.

Trump bez brzd: Zrušte vysílání těchto dvou amerických TV
„O mně přinášejí 97 % ŠPATNÝCH ZPRÁV, navzdory velmi vysoké popularitě a podle mnohých nejlepším 8 měsícům v historii prezidentství,“ napsal Trump v nedělním příspěvku na své sociální síti Truth Social.

„POKUD JE TO TAK, JSOU PROSTĚ RAMENEM DEMOKRATICKÉ STRANY A MĚLY BY, PODLE MNOHÝCH, PŘIJÍT O SVÉ LICENCE OD FCC. Byl bych zcela pro, protože jsou tak zaujaté a nepravdomluvné, že představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii!!!“ prohlásil Trump podle informací Bloomberg.

O několik hodin později prezident své útoky ještě vyostřil. V dalším příspěvku na Truth Social stanice označil za „šiřitele FAKE NEWS“ a „dvě z absolutně nejhorších a nejzaujatějších televizních stanic na světě“.

Zároveň se ptal, proč společnosti, pod něž tyto státní stanice spadají, „neplatí miliony dolarů ročně za LICENČNÍ POPLATKY“. Podle něj by měly přijít o licence za „nespravedlivé zpravodajství o republikánech a konzervativcích“. Pokud by k tomu nedošlo, měly by alespoň „platit VELKÉ částky za to, že mají privilegium využívat nejcennější vysílací frekvence kdekoli a kdykoli!!! Podvodná ‚novinařina‘ by neměla být odměňována, měla by být ukončena!!!“ dodal Trump.

Spor s médii pokračuje

Trumpovy komentáře přicházejí nedlouho poté, co se prezident zapletl do vysoce sledovaných sporů s významnými zpravodajskými domy. V červenci urovnal soudní řízení s CBS News za 16 milionů dolarů – jen několik dní předtím, než FCC schválila fúzi mateřské společnosti CBS Paramount Global s firmou Skydance Media. O měsíc později dosáhl Trump dohody o vyrovnání s ABC, která mu podle dohodnutých podmínek vyplatila 15 milionů dolarů v souvislosti s obviněními z pomluvy.

NBC patří společnosti NBCUniversal pod kontrolou konglomerátu Comcast. ABC je součástí mediálního impéria Walt Disney Company. Předseda FCC Brendan Carr, republikán, již dříve zahájil vyšetřování programů Comcastu zaměřených na diverzitu, rovnost a inkluzi a jejich vztahů s místními vysílacími pobočkami NBC.

Ústavní limity

Odebrání vysílacích licencí na základě skutečné či domnělé zaujatosti ve zpravodajství je ale podle právních expertů prakticky nemožné. Licence FCC se vztahují na místní stanice, nikoli přímo na zpravodajské programy celostátních televizí. Navíc by podobný krok narážel na ochranu svobody projevu garantovanou prvním dodatkem Ústavy USA, jak píše televize Fox News. Podobné pokusy byly v minulosti americkými soudy jednoznačně zamítnuty.

autor: Jakub Makarovič

