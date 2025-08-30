Trump domlouvá pro Ukrajinu americké kontraktory, uvedl britský zdroj

30.08.2025 19:51 | Zprávy

„Udržujeme si strategickou iniciativu,“ oznámil nejvyšší ruský vojenský velitel s tím, že Rusové vedou nepřetržitou ofenzivu po celé délce fronty a Ukrajincům zle zatápí, protože armáda zabrala dalších 3400 km čtverečních ukrajinského území. Americký prezident Donald Trump naznačil, jak si představuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.

Trump domlouvá pro Ukrajinu americké kontraktory, uvedl britský zdroj
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 9490 lidí
 Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov oznámil, že Ruská federace v současné době vede nepřetržitou ofenzivu po celé délce ukrajinské fronty. Podle agentury Reuters také konstatoval, že si Rusko udržuje „strategickou iniciativu“. Moskva podle Gerasimova kontroluje 99,7 % Luhanské oblasti a od března Ukrajincům uloupila další 3400 kilometrů čtverečních.

Ukrajinští představitelé tvrdí, že při ruských úderech na hustě osídlené oblasti byly v posledních měsících zabity desítky civilistů a od začátku války byly zabity už tisíce civilistů. Moskva popírá, že by cílila na civilisty.

Gerasimov uvedl, že Rusko provedlo letos na jaře a v létě 76 cílených úderů na ukrajinské vojensko-průmyslové objekty, se zaměřením na zničení míst, kde se vyrábějí raketové systémy dlouhého doletu a drony.

Psali jsme:

Britský The Telegraph naznačil, jak si 47. prezident USA Donald Trump představuje americké bezpečnostní záruky poskytnuté Ukrajině. Údajně jedná s evropskými spojenci o vyslání amerických soukromých vojenských společností, které by pomohly zajistit potenciální mírovou dohodu na Ukrajině. The Telegraph se odvolal na zdroje, které si přály zůstat utajeny.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

82%
12%
6%
hlasovalo: 7944 lidí
Návrh je pokusem dodržet slib neposílat americkou armádu na Ukrajinu a zároveň slouží jako odstrašující prostředek proti potenciální budoucí ruské agresi. Dohoda, která je v procesu, zahrnuje také nasazení evropských vojáků v nárazníkové zóně poblíž ruských hranic. Dalších 30 000 evropských vojáků by mohlo být vysláno hlouběji na Ukrajině jako další odstrašující síla. Západní vojáci by se měli podílet také na výcviku ukrajinských vojáků, a to v západních částech Ukrajiny.

Turecko by se na dohodě podílelo, jak je plánováno, poskytnutím námořních bezpečnostních sil v Černém moři, které je klíčové pro ukrajinský export, jako je obilí a slunečnicový olej, uvedl Telegraph.

Server Kyiv Post v této souvislosti upozornil, že nemalá část členů tzv. Koalice ochotných stále váhá, zda pošlou vojáky přímo na Ukrajinu.

„Méně než polovina koalice zvažuje vyslání vlastních vojsk na Ukrajinu, což je velmi sporná otázka,“ napsal k tomu server Kyiv Post.

Psali jsme:

Putin: Západ falšuje historii druhé světové války
Ruský útok na Ukrajinu: EU křičí. Zaznělo však, co Rusové trefili
Trump po útoku na Kyjev vzkazuje: Nejsem spokojen
„Zbytečně věří NATO?“ Zelenskyj a okupace Maďarska. Peheho vtip vyděsil

 

Zdroje:

https://www.kyivpost.com/analysis/59155

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-wages-non-stop-offensive-along-ukraine-front-line-says-military-chief-2025-08-30/

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/30/trump-talks-deploy-private-army-ukraine/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Reuters , The Telegraph , Kyiv Post , válka na Ukrajině , koalice ochotných

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru vstoupit na Ukrajinu soukromí američtí vojáci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Ochrana zvířat

Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Celiakie je stále častějším tichým společníkemCeliakie je stále častějším tichým společníkem Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

10:01 Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

TÝDEN V MÉDIÍCH Ostré tresty kvůli šíření informací z ruských státních médií. V Česku by to mohlo zl…