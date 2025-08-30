Trump domlouvá pro Ukrajinu americké kontraktory, uvedl britský zdroj

Která herečka je lepší?
Ukrajinští představitelé tvrdí, že při ruských úderech na hustě osídlené oblasti byly v posledních měsících zabity desítky civilistů a od začátku války byly zabity už tisíce civilistů. Moskva popírá, že by cílila na civilisty.
Gerasimov uvedl, že Rusko provedlo letos na jaře a v létě 76 cílených úderů na ukrajinské vojensko-průmyslové objekty, se zaměřením na zničení míst, kde se vyrábějí raketové systémy dlouhého doletu a drony.
Britský The Telegraph naznačil, jak si 47. prezident USA Donald Trump představuje americké bezpečnostní záruky poskytnuté Ukrajině. Údajně jedná s evropskými spojenci o vyslání amerických soukromých vojenských společností, které by pomohly zajistit potenciální mírovou dohodu na Ukrajině. The Telegraph se odvolal na zdroje, které si přály zůstat utajeny.
Turecko by se na dohodě podílelo, jak je plánováno, poskytnutím námořních bezpečnostních sil v Černém moři, které je klíčové pro ukrajinský export, jako je obilí a slunečnicový olej, uvedl Telegraph.
Server Kyiv Post v této souvislosti upozornil, že nemalá část členů tzv. Koalice ochotných stále váhá, zda pošlou vojáky přímo na Ukrajinu.
„Méně než polovina koalice zvažuje vyslání vlastních vojsk na Ukrajinu, což je velmi sporná otázka,“ napsal k tomu server Kyiv Post.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
