Trump je milý na EU. Aby ji chytil do ukrajinské pasti

24.09.2025 8:11 | Komentář

Ukrajina s podporou EU a NATO může dobýt zpátky své území, Rusko vypadá jako papírový tygr. To jsou slova Donalda Trumpa, který se včera sešel s ukrajinským prezidentem Zelenským. Může se zdát, že je to naprostá otočka. Ale ve skutečnosti Trump jenom chystá past pro Evropskou unii, aby si mohl nad Ukrajinou umýt ruce.

Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

Včera americký prezident vypustil prohlášení, které se může zdát jako naprostá otočka. „Po seznámení se a pochopení vojenské a ekonomické situace u Ukrajiny a Ruska a potom, co jsem viděl, jaké ekonomické potíže to Rusku působí, myslím, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, je v pozici, aby bojovala a vyhrála zpět celé své území. Za nějaký čas, s trpělivostí a hlavně finanční podporou EU a hlavně NATO, jsou původní hranice, na kterých tato válka začala, velice dosažitelné,“ prohlásil Trump.

A pokračoval. „Proč ne? Rusko tři roky a půl roku vede válku bez cíle, která by skutečné vojenské mocnosti trvala jenom týden. To ruskou pověst nezlepšuje. Naopak, ve skutečnosti začíná Rusko vypadat jako ‚tygr z papíru‘.“

„Až lidé žijící v Moskvě a ve všech velkých městech, městečkách a okresech po celém Rusku zjistí, co se ve skutečnosti děje s touto válkou, že je pro ně téměř nemožné sehnat benzín kvůli dlouhým frontám, které se tvoří, a všechny ostatní věci, které se dějí v jejich válečné ekonomice, kde většina jejich peněz je utracena za boj proti Ukrajině, která má velkého ducha a je čím dál lepší, Ukrajina by mohla získat zpět svou zemi v původní podobě a kdo ví, možná by mohla jít i dál! Putin a Rusko jsou ve VELKÝCH ekonomických potížích a nyní je čas, aby Ukrajina jednala. V každém případě přeji oběma zemím vše nejlepší. Budeme i nadále dodávat zbraně NATO, aby s nimi NATO mohlo dělat, co chce. Hodně štěstí všem!“ vzkázal ještě Trump na své sociální síti Truth Social.

Důležitý kontext k Trumpovu prohlášení je, že přišlo až poté, co Trump v OSN hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten se pak nad Trumpovým prohlášením rozplýval v televizním interview.

Reakce na Trumpův příspěvek jsou různé, ale většinou obezřetné. „Ok, je to Trump... zítra to může být jinak, za hodinu to může být jinak,“ připomenul šéfredaktor Aktuálně a válečný reportér Matyáš Zrno. Na Foru24 už „svítá naděje, že se Trump k Rusku přestane chovat jako k velmoci“.

Ozvalo se také, že ať už v Americe vládne MAGA nebo Biden, nakonec si svou prosadí Lindsey Graham, tedy neokonzervativní senátor republikánů, který má velice v oblibě zahraniční intervence. A také že Trump prostě opakuje to, co mu řekl poslední člověk, se kterým hovořil.

K pochopení Trumpova příspěvku je zapotřebí mít na paměti hned několik důležitých detailů. Zaprvé, Donald Trump je, co se týče mazání medu kolem huby, profesionál. Když Mark Rutte dorazil do Washingtonu, Trump byl jak milius. Dnes pochválil Ursulu von der Leyenovou, kterou označil za mocnou a chytrou. Zda Trump myslí své pochvaly vážně a skutečně považuje von der Leyenovou za chytrou a mocnou, nechám na vaší úvaze.

Zadruhé, Trump ohledně Ruska a Ukrajiny hází čísla a „fakta“ jako večerníček papíry. Tu jsou miliony padlých, někdy zase tisíce ztrát denně, velké ekonomické škody a čert ví co ještě. Trump se neobtěžuje se zdroji, mluví k lidem, kteří jako zdroj berou jeho a pár titulků, které zahlédli při brouzdání po internetu. Asi tolik k frontám na benzín v Rusku.

Zatřetí, při čtení celého příspěvku se dere na mysl jedno úsloví: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. A Trump Evropské unii a zbytku NATO zpívá velice hezky. „Rusko je papírový tygr, dá se porazit. Stačí, aby Ukrajinu podporovaly EU a NATO.“ To jsou přece slova, která normálně slýcháváme od místních kádrů typu Zdechovského či Bartoška.

Trump se netají tím, že válku na Ukrajině nepovažuje za svou a že ji chce Evropě a Evropské unii hodit na hlavu. Aby si ji na hlavu hodit nechala, nebo spíše nemohla odmítnout, Trump musí vytvořit iluzi, navenek i vevnitř, že válku Evropská unie klidně může zvládnout. „Vždyť to Rusko je papírový tygr, žádná mocnost, to porazíte raz dva. Na to nás ani nepotřebujete, síly máte habaděj,“ vyznívá z jeho slov. Že je to pro vojensky nesamostatnou EU past, by snad mělo být už jasné. Trump si prostě chystá obětního beránka pro porážku a pád Ukrajiny, aby to pak v USA nebylo na něj. Nic víc, nic míň.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

Psali jsme:

38 miliard dolarů chci do roku 2027, řekl Zelenskyj. Temná odpověď
„Naše chyba.“ Finský analytik k Ukrajině
Vladimír Ustyanovič: Jestliže Rusko je agresor, musím nazvat agresorem i USA
Pokud NATO nezareaguje, příště můžeme mít ruské drony u nás, obává se Pospíšil

 

autor: Karel Šebesta

