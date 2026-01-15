Trump poslal ošklivý vzkaz Zelenskému

Noční teploty klesly k mínus 20 stupňům. Na Ukrajině je prý opravdu zle. „Ruská strategie je jasná: Pokud nedokáže Ukrajinu vojensky porazit, pokusí se ji zmrazit a počkat, dokud se nepodrobí,“ napsal Kyiv Independent. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazil do akce. Prezident USA Donald Trump konstatoval, že Ukrajinci jednání o míru brzdí. Zelenskyj na oplátku Američany vyzval, aby do jednání vložili více energie.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ve středu prohlásil, že vyhlásí stav nouze v energetickém sektoru. Chce dohnat ztracený čas a vyřešit problémy. Opravárenské čety prý pracují na uvedení energetické sítě v napadené zemi zpátky do provozu, ale podle prezidenta je třeba udělat ještě víc, protože situace je opravdu zlá.

„Celkově bude v ukrajinském energetickém sektoru vyhlášen stav nouze... Mnoho problémů vyžaduje naléhavé řešení,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

Opravy tisíců bytových domů byly ovlivněny mrazivým počasím, noční teploty klesly k mínus 20 stupňům. „Důsledky ruských úderů a zhoršujících se povětrnostních podmínek jsou závažné,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

„Ruská strategie je jasná: Pokud nedokáže Ukrajinu vojensky porazit, pokusí se ji zmrazit a počkat, dokud se nepodrobí,“ napsal server Kyiv Independent. Systematické útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu se od roku 2023 zintenzivnily. Cílem se stávají elektrárny, kritická infrastruktura i obytné budovy. „S každým výpadkem proudu se Rusko snaží vyslat Ukrajině zprávu – vaše vláda vás nemůže ochránit, přijměte naše podmínky, tlačte své vůdce k tomu, aby přistoupili na naše mírové podmínky,“ popsal situaci Kyiv Independent.

Zdá se však, že tento ruský plán nebude fungovat.

„Úřady a služby dělají, co mohou, a lidé to chápou. Nikdo je tady neobviňuje. Každý den cítíme vůči Rusku větší nenávist a hněv. Nikoho to nedonutí se vzdát,“ řekl třiatřicetiletý kameraman Andrij Tartyšnikov, který žije v jednom z chladných kyjevských bytů. Ukrajinci podle něj dobře vědí, že za mráz v jejich bytech můžou jen a jen Rusové.

Volodymyr Zelenskyj nabízí jinou cestu.

„Pověřil jsem vládu, aby v tomto extrémně chladném počasí připravila revizi předpisů týkajících se zákazu vycházení. Lidé musejí mít co největší přístup k bodům nedobytnosti a podniky každou možnost plánovat si provoz podle situace v energetickém systému. V Kyjevě je nutné zvýšit počet bodů nedobytnosti a stávající body zkontrolovat. Očekáváme návrhy od Ministerstva školství a vědy a od místních úřadů ohledně formátů vzdělávacího procesu během tohoto nouzového stavu,“ rozvíjel téma ukrajinský prezident.

 

 

Tzv. body nedobytnosti jsou místa, kde by měl mít člověk možnost ohřát se a dobít baterii např. mobilního telefonu, i když u něj v bytě se zrovna netopí, ani nejede elektřina.

Podle Zelenského je třeba deregulovat předpisy tak, aby bylo možné na Ukrajinu dovézt mnoho pomocných zařízení a zároveň musí udělat maximum pro zvýšení dovozu elektřiny na Ukrajinu.

V projevu, který byl primárně určen spoluobčanům, se obrátil také na 47. prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho administrativu.

„Dnes jsem hovořil s Rustemem Umerovem a dalšími členy našeho vyjednávacího týmu. Práce na dokumentech – bezpečnostních zárukách, hospodářských dohodách a politickém dokumentu – musí být rychlá. Z naší strany jsme co nejproduktivnější. Očekáváme, že i Američané vloží do jednání více energie,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

Tato slova pronesl v době, kdy Donald Trump prohlašuje, že Ukrajinci teď brzdí mírová jednání.

V exkluzivním rozhovoru pro agenturu Reuters v Oválné pracovně ve středu Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven ukončit svou téměř čtyřletou invazi na Ukrajinu. Zelenskyj, jak uvedl americký prezident, byl zdrženlivější.

„Myslím, že je připraven uzavřít dohodu,“ řekl Trump o ruském prezidentovi. „Myslím, že Ukrajina je méně připravena uzavřít dohodu.“

Na otázku, proč jednání vedená USA dosud nevyřešila největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války, Trump odpověděl: „Zelenskyj.“

Zelenskyj veřejně vyloučil jakékoli územní ústupky útočícímu Rusku a uvedl, že Kyjev nemá podle ústavy právo vzdát se jakéhokoli území.

