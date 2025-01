Trump přes mluvčí sejmul velká média. Ta brblají, ale nic nezmůžou

První týden prezidenta Trumpa se nesl ve znamení mimořádné aktivity, exekutivních příkazů a změn zažitých pořádků. Některé tradice však přesto zůstávají.

Třeba pravidelné týdenní tiskové konference v Bílém domě. Ty jsou díky moci, kterou má v USA prezident, významnou událostí washingtonské politiky. A tiskový mluvčí, který novináře informuje, se díky tomu stává velmi vlivnou postavou.

Funkce stabilně existuje od nástupu prezidenta Hoovera v roce 1929 a vykonávala ji řada známých žurnalistických person. V posledním volebním období Joea Bidena se v ní vystřídaly veteránka tiskového odboru Demokratické strany Jen Psakiová (významná už za prezidenta Obamy) a Karine Jeanová-Pierrová, která se novinářům na úvod představila jako první černoška a první LGBT osoba ve funkci.

Rozruch ale vyvolala i nominace prezidenta Trumpa. Karoline Leavittová je nejmladší tiskovou mluvčí v historii, ale už v sedmadvaceti letech má za sebou pestrou historii. Dcera z rodiny nepříliš movitého provozovatele venkovské zmrzlinárny se stala už během studií výraznou tváří televize Fox News.

Přesvědčená hlasatelka konzervativních hodnot, která náročnou profesi kombinuje s mateřstvím, byla bezprostředně po zveřejnění nominace agenturou Reuters představena slovy „Trump vytáhl sedmadvacetiletého žoldáka, aby jej agresivně bránil“.

