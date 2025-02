Trump propláchl milovníky Ukrajiny, Drulák jim ještě přidal

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 7% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 1% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 0% Turek (Motoristé sobě) 5% Bartůšek (Přísaha) 3% Konečná (STAČILO!) 58% Dostál (STAČILO!) 1% David (SPD) 25% hlasovalo: 677 lidí

Americký prezident Donald Trump opět odhalil své úmysly ohledně války na Ukrajině. V interview na televizi Fox News uvedl: „Chci zabezpečit naše peníze. Protože utrácíme stovky miliard dolarů. Víte, můžou se dohodnout, nemusejí se dohodnout, můžou být jednou součástí Ruska, nemusejí být součástí Ruska, ale máme tam všechny ty peníze a já říkám, že je chci zpátky.“

A pokračoval: „Řekl jsem jim, že chci 500 miliard dolarů ve formě kovů vzácných zemin a v podstatě na to kývli. Takže alespoň nebudeme za hlupce. Protože jinak bychom za hlupce byli. Řekl jsem jim, že z toho něco musíme mít. Nemůžeme dále platit takové peníze.“

Podle experta na mezinárodní vztahy a bývalého elitního českého diplomata Petra Druláka tento výrok Donalda Trumpa šokoval hlavně skalní zastánce ukrajinské územní celistvosti: Ti si ale nevšimli, že ukrajinská územní celistvost je otázkou minulosti. „Teď je otázkou, kde bude hranice. Na druhou stranu bych ten výrok nepřeceňoval, protože Trump je v podstatě schopen říct cokoliv. Má asi svůj svébytný vyjednávací styl, kdy vytváří nejrůznější očekávání a určitý chaos. Jeho cílem je nejspíš trochu zmást vyjednávacího partnera, ať jím jsou Rusové, nebo Ukrajinci, a vypouští nejrůznější informace, že je možné cokoliv. Tento vyjednávací styl si za desetiletí vybudoval v obchodu s nemovitostmi, ale v diplomacii to může vytvářet obrovská nedorozumění a může to být nakonec kontraproduktivní. Nemluvím teď o tom konkrétním výroku, ale o stylu vyjednávání,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Pokud jde o tento jeho konkrétní výrok, tak je evidentní, že část Ukrajiny nejspíš bude ruská. Nemá teď cenu interpretovat jednu větu, kterou pronesl právě proto, aby trochu destabilizoval svoje vyjednávací partnery a moc bych to neřešil. Je zřejmé, co chce. Zdá se, že opravdu chce, aby válka skončila, což je podstatný a pozitivní posun oproti Bidenovi. A chce, aby na tom Američané co nejvíc vydělali. Znamená to vydělat jak na Ukrajincích, tak na Evropě. Před pár dny řekl, že Evropané dali na Ukrajinu sotva 100 miliard a Američané 300 miliard dolarů. Odkud má to číslo? Čísla, která používá, jsou naprosto nespolehlivá. Mluví o 800 tisících mrtvých Rusech. Opět je to číslo v rozporu s odhadem odborných analytiků,“ sděluje profesor Drulák.

Trumpovy cíle jsou ale podle jeho slov jasné. „Ukončení války a americké zisky. V rámci vyjednávání se snaží dostat pod tlak všechny. Rusy, Ukrajince i Evropany. Cokoli, co může tyto strany dostat pod tlak a znejistit, to použije. V diplomacii to není úplně obvyklé,“ konstatuje expert.

Zajímalo nás, co tato slova mohou znamenat pro některé české představitele typu prezidentského poradce Petra Koláře a další, kteří o Ukrajině uvažují jinak než Trump. „To je spíš otázka pro ně. Tito lidé si nepřiznávají realitu několik let. Přiznají si to až v plné rychlosti do této reality narazí a rozbijí si o ni čelo. Pak si nové reality asi všimnou,“ dodává Petr Drulák pro ParlamentníListy.cz.

Příznivci Ukrajiny nad Trumpovými slovy neskrývají znechucení. Například „republikáni proti Trumpovi“ vzkazují: „Jdi do p....., Donalde. Ukrajina je hrdá, nezávislá země a NIKDY nebude součástí Ruska.“

Trump on Ukraine: “They may be Russian some day, or they may not be Russian someday.”



F you, Donald. Ukraine is a proud, independent nation, and it will NEVER be part of Russia.

pic.twitter.com/ZZOeu4X38v — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 11, 2025

Další uživatelé označují Trumpa za ruského pohůnka, idiota, bezskrupulózního hokynáře, vydřiducha, tyrana nebo zrádce. Z řad Ukrajinců jako odpověď zaznívá, že Spojené státy dluží Ukrajině za to, že ji přiměly k podepsání Budapešťského memoranda a vzdání se jaderných zbraní.

And we want our nukes back, the ones the US pressured us to give up.

We want our strategic jets back

We want our ballistic missiles back

Our mid range missiles back.

Everything that we had to destroy under a sham Budapest memorandum.



How about that, you vile piece of shit? https://t.co/d6q1jjk5We — ??????????????? ??? ??? ???????‍?? (@PaniMatsuda) February 11, 2025

"May be Russian or may not be Russian".

What about $340 bln you owe us for the disarmament in the prices of 1994? And some $700 now? https://t.co/LVCFS0kdSt — Motrona Cherkas (@MotronaCherkas) February 11, 2025

Podobný hlas přitom zazněl i z Česka. „Chci atomovky hned teď, ten dement nás klidně prodá,“ vyjádřil se Ladislav Hadrava.

Chci atmovky hned teď, ten dement nás klidně prodá. https://t.co/8DJtHrWXRJ — Ladislav Hadrava (@LadislavHadrav1) February 11, 2025

Přišla také výčitka vůči Bidenovi: „Nikdy nepochopím, jak je možné, že Bidenova administrativa tuto hrůzu nepředvídala a neudělala VŠECHNO, aby zabránila tomu, aby Ukrajina byla sevřena mezi kreaturou v Kremlu a tímto ješitným, chamtivým, hloupým, nebezpečným hlupákem v Bílém domě.“

I will never understand how the Biden administration didn’t see this horror coming, and do EVERYTHING to prevent Ukraine being sandwiched between the creature in the Kremlin, and this vain, greedy, stupid, dangerous, fool in the White House. https://t.co/FA7MX9PrpG — JanTheStitchWitch (@pictureladyjan) February 11, 2025

Nespokojenost s Trumpovým výrokem se šíří i na českých sítích. „Když máš takového spojence, jako je Donald Trump, tak už opravdu nepotřebuješ nepřítele...“ ozvalo se například. Nebo: „Tenhle šílenec s přebujelým egem je nebezpečí pro celý svět. Nikdo nebude v klidu a bezpečí. Ani spojenci ani nepřátelé.“ I z Česka pak přišly nadávky.

Donald Trump prohlásil, ze by jednou, konec konců, mohla byt Ukrajina ruská...



Ach jo...

Když máš takového spojence, jako je Donald Trump, tak už opravdu nepotřebuješ nepřitele... — Jsemtu Nová (@vvrov10) February 11, 2025

Tenhle šílenec s přebujelým egem je nebezpečí pro celý svět. Nikdo nebude v klidu a bezpečí. Ani spojenci ani nepřátelé..

Trump: Ukrajina by jednou mohla být ruská https://t.co/LSQMDKOxmm — tomy007 ???????? (@PolednikTomas) February 11, 2025

Pavián zkurvenej,.. Nikdy jsem nevěřil, že budu nadávat na US. Zmrd oranžovej,..



Ukrajina by jednou mohla být ruská, řekl Trump. Za podporu chce kovy za 12 bilionů https://t.co/MWAqtwwN9L prostřednictvím @Aktualnecz — Vladimír Zajíček (@VZajicek16476) February 11, 2025

Psali jsme: Výstava nebude. Biden dal preventivní milost Faucimu, Musk ho přesto zasáhl Jiří Weigl: Trumpova ofenzívní defenzíva Den amerického zálivu, změna mapy. Trump dál dráždí Mexiko „FBI je součástí deep state.“ Vážná rána z okolí Trumpa. Kvůli úniku informací