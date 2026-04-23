Trump se chce mstít Evropanům, kteří mu nepomohli. Už dostal odpověď

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Server Politico upozornil, že si Donald Trump nechal vypracovat seznam vzorných států NATO, které zvyšují své výdaje na obranu a oscilují kolem 5 procent HDP, a těch ostatních, které to nedělají.
„Je to nejnovější znamení, že prezident Donald Trump plánuje naplnit své hrozby vůči spojencům, kteří se jeho přáním neřídí,“ napsal server Politico.
V Bílém domě se prý zatím nerozhodli, jak potrestají státy, které si nevedou v posilování tak dobře jako pobaltské státy či Polsko, ale je jisté, že Trump se opravdu zlobí. Nejen kvůli financování NATO, ale i kvůli tomu, že se Trump cítil ve válce s Íránem zrazen svými partnery v NATO.
Jenže se zdá, že nemusí být ještě tak zle, jak se Donald Trump tváří.
„Trump a jeho tým se snaží dostat z bažiny, kterou si sami způsobili,“ řekl Joel Linnainmäki, bývalý finský úředník, který pracoval na vstupu země do NATO v roce 2023. „Administrativa pravděpodobně nemá dostatečné kapacity na to, aby otevřela další nepřátelskou frontu s Evropou, dokud válka pokračuje.“
Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský politik Anders Fogh Rasmussen Trumpovi místo sepisování seznamu tzv. „zlobivých“ členů NATO nabídl jinou cestu.
„Myslím si, že by Evropa měla Trumpovi teď jasně říct: pomůžeme ti z této situace s Íránem se dostat, pokud přestaneš uvalovat cla na své spojence a zůstaneš přítomen v Evropě, v NATO a budeš pokračovat v podpoře Ukrajiny,“ prohlásil Rasmussen.
Former NATO Secretary General Rasmussen suggests Europeans blackmail Trump??— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) April 23, 2026
'I think Europe should now clearly tell Trump: we will help you get out of this situation with Iran, provided you stop imposing tariffs on your allies and remain involved in Europe, in NATO, and… pic.twitter.com/vprSuZhAmU
Server Merkur.de doplnil, že Trump se velmi kriticky dívá nejen na Španělsko, kde tamní levicový premiér Pedro Sánchez nahlas řekl, že Španělsko prostě nebude zvyšovat výdaje na obranu, protože si to nemůže dovolit, ale i na Francii, na kterou se Trump hněvá, neboť mu odmítla pomoci s řešením situace v Íránu.
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.