Trump se snažil Kima neurazit. Pozve ho do USA. Ale už přišla věc, která do úspěchu jednání hází vidle

„Bylo to historické setkání. Rozhodli jsme se nechat minulost za námi,“ prohlásil Trump. Co si vlastně oba vůdci říkali mezi čtyřma očima, popisuje magazín Time. Kim Čong-un se prý na setkání dobře připravil a svého amerického uvítal kromě potřesení rukou také anglickým pozdravem, v překladu: „Rád vás poznávám, pane prezidente.“

Anketa Je dobře, že se Donald J. Trump sešel s Kim Čong-unem? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 894 lidí

Trumpovi s Kimem během asi čtyř desítek minut dlouhého rozhovoru asistovali tlumočníci z korejštiny do angličtiny. „Mám opravdu skvělý pocit. Budeme mít skvělý rozhovor a myslím, že to bude ohromný úspěch. Je to pro mě pocta a budeme mít skvělý vztah. Nemám o tom nejmenších pochyb,“ řekl Trump. Poté byla řada na Kimovi. „Víte, nebylo jednoduché sem přicestovat. Minulost nám svazovala končetiny a staré předsudky a zvyky byly překážkami na naší cestě kupředu. Ale všechno jsme překonali a dnes jsme tady,“ řekl Kim s pomocí tlumočníků.

Oba lídři se spolu prošli po zahradě hotelu Capella na ostrově Sentosa, kde se jednání konalo. Na Donaldu Trumpovi byla patrná snaha, aby svého protějška nikterak neurazil. Nekonal se tradiční souboj o silnější stisk ruky, ani převyšování ostatních politiků při oficiálním fotografování, jak to známe z minula.

Celý svět nyní přemýšlí nad otázkou, jak dobrá je úroveň Kimovy angličtiny. Krátké setkání definitivní odpověď nepřineslo. Kim, který v mládí navštěvoval elitní školy například ve Švýcarsku, hovořit anglicky jistě dovede. V oficiálním rozhovoru ale setrvával u jemu přirozenější korejštiny. Kim se odmítl bavit v angličtině také během setkání s americkou basketbalovou legendou Dennisem Rodmanem, který za severokorejským diktátorem přiletěl v roce 2014.

Rozruch vyvolalo prohlášení Íránu. Ten krátce před konferencí veřejně varoval diplomaty Severní Korey, aby byli během jednání „obezřetní“. Podle Íránu Donald Trump zruší jakoukoli dohodu o jaderném odzbrojování. Ze strany Íránu jde očividně o reakci na nedávné odstoupení prezidenta Trumpa od jaderné dohody právě s Peršany. „Vidíme muže, který odvolává své podpisy, zatímco je v cizině,“ prohlásil na Trumpovu adresu mluvčí íránské vlády Muhammad Baghír Nobacht.

Na americké zpravodajské televizní stanici CNN vystoupil basketbalista Dennis Rodman, který se za vůdcem Severní Koreje vydal několikrát již v minulosti a nyní byl v Singapuru také přítomen. V živém vstupu chválil Donalda Trumpa a kritizoval jeho předchůdce Baracka Obamu za to, že Rodmanovy diplomatické snahy nebral vážně. Donald Trump Rodmanovi prý vzkázal, že je na něj hrdý. „On šel mimo zavedené meze a dokázal toto uskutečnit,“ řekl o Trumpovi pro změnu Rodman.

Donald Trump se o schůzce vyjádřil velice pochvalně. „Vytvořili jsme si velmi speciální pouto,“ řekl na adresu vztahu s Kimem. Na otázku, zda Kim Čong-una pozve do Bílého domu, odpověděl Trump přítomným reportérům: „Pozvu, určitě.“

Psali jsme: Poradce Donalda Trumpa utrpěl infarkt Chtějí s námi vym*dat? Po posledních krocích USA nastalo zděšení Je to vyřešeno. On miluje svou zemi, řekl Donald Trump o Kim Čong-unovi a podepsal s ním důležitý dokument Malý a tlustý Kim Čong-un. Trump v noci zase řádil na síti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak