Trump ukázal na „nepřítele“ a společnosti Meta spadla hodnota o 60 miliardy dolarů

reklama

Společnost Meta Platforms (META), vlastník Facebooku, se v pondělí propadla asi o 4 % poté, co Trump v rozhovoru pro CNBC označil Facebook za „nepřítele lidu". „Bez TikToku můžete udělat Facebook větší a já považuji Facebook za nepřítele lidu. Myslím, že Facebook byl pro naši zemi velmi špatný, zvláště pokud jde o volby,“ prohlásil Donald Trump.

Akcie společnosti Meta v pátek rovněž ustoupily o 1,2 % po Trumpově příspěvku na serveru Truth Social, kde bývalý prezident označil Facebook za „skutečného nepřítele lidu", informovala CNN.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40241 lidí

„Má to co do činění s komentáři bývalého prezidenta Trumpa," řekl CNN Gil Luria, analytik společnosti D.A. Davidson. „Facebook prošel vlnami, kdy byl zatahován do politických debat - a to pro něj nikdy nevěstí nic dobrého."

Trump minulý týden mnohé překvapil, když změnil svůj postoj k TikToku a postavil se proti jeho zákazu, který prosazuje mnoho členů Kongresu - včetně mnoha republikánů. Trump tvrdí, že zákaz TikToku by pomohl Facebooku, se kterým bývalý prezident dlouhodobě bojuje.

Společnost Meta na žádost o komentář nereagovala.

Investoři si Trumpových útoků zjevně všímají. V jednu chvíli se akcie společnosti Meta v pondělí propadly asi o 5 %, čímž se dostaly na dráhu nejhoršího dne od prosince 2022.

Luria uvedl, že Trumpovy komentáře vyvolávají obavy, že se Facebook opět stane terčem Washingtonu. „Když o Facebooku prezidentský kandidát mluví jako o nepříteli lidu, skutečně to sociální síť vrací zpět do centra debaty, kde už několik let nebyla," řekl Luria.

Psali jsme: Jste spokojeni, jak to Biden řídí? Drtivá čísla z amerického průzkumu „Nejsem mladý kluk.“ Biden v rámci kampaně vypustil VIDEO Biden: „Hrozba pro demokracii musí být chráněna.“ Svědci nevěřili svým uším „Fialo, v teple Strakovky vás to nezajímá!“ V únoru podporovali vládu, dnes už křik

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE