Trump vyděsil české novináře. Vrátil se jim Stalin

22.01.2026 19:33 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Trumpova tzv. Rada míru vyvolala mezi některými českými novináři znepokojení, je přirovnávána k mírovým projektům ze stalinské éry. Jejich kritika se zároveň stočila i vůči premiérovi Andreji Babišovi, který odmítl jednoznačně říct, že by Česko v případě sporu o Grónsko stálo na straně Dánska.

Trump vyděsil české novináře. Vrátil se jim Stalin
Foto: Repro YouTube
Popisek: Donald Trump

Prezident USA Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu formálně ustavil novou mezinárodní iniciativu s názvem Rada míru. Ve čtvrtek tam podepsal zakládající dokument, kterým tento „orgán“ oficiálně uvedl v život, a představil jej jako alternativní nástroj pro řešení mezinárodních konfliktů.

Podle dostupných informací chce Trump prostřednictvím Rady míru nahradit roli Organizace spojených národů, kterou dlouhodobě kritizuje jako nefunkční a zastaralou. Součástí zakládajícího aktu je i zmínění Donalda Trumpa coby „doživotního předsedy“ oné Rady míru.

Toto Trumpovo počínání vyvolalo u někoho v Česku znepokojení nejen samotným vznikem Rady míru, ale i způsobem, jakým je projekt koncipován.

Komentátor Petr Honzejk upozorňuje, že Trumpův projekt Rady míru má podle něj historickou paralelu v organizaci, která vznikla v éře studené války pod patronátem Sovětského svazu. „Možná to pan Donald Trump netuší, ale Světová rada míru tady už jednou byla. Vznikla v roce 1950 z popudu Josifa Vissarionoviče Stalina, financoval ji Sovětský svaz, za jehož zájmy také kopala,“ napsal na svém facebookovém profilu.

 

V souvislosti s krokem prezidenta USA Donalda Trumpa, jenž se netají ambicí získat Grónsko od Dánska, se terčem českých novinářů stal také premiér Andrej Babiš (ANO), jenž odmítl jednoznačně říct, že Česká republika stojí v případném sporu na straně Dánska. Na tiskové konferenci na dotaz novinářů Babiš řekl: „Možná to chce koupit. My určitě preferujeme, aby došlo k dohodě v rámci Aliance.“ 

Komentátor Alexandr Mitrofanov se ve svém textu na Novinkách.cz k Babišovu postoji vyjádřil, že premiér a jeho vládní spojenci v minulosti učinili řadu kroků, aby bylo v Kremlu jasno, na čí straně stojí Česko v rusko-ukrajinské válce, a že podobně „zradil“ i v případě Grónska. „Babiš se neomezil na zradu Ukrajiny. Odmítl jako český premiér potvrdit, že země bude stát za Dánskem v případě, že Donald B. (Brežněv) Trump rozpoutá konflikt s touto zemí, protože chce za každou cenu vlastnit Grónsko,“ napsal Mitrofanov.

Ve svém komentáři pak Mitrofanov použil ještě tvrdší hodnocení premiérova postoje. Babiše označil za slabocha a zbabělce: „To se ukázalo na příkladu případné podpory Dánska, kdy se český premiér lekl velkého strýčka Donalda.“ 

Na tyto výroky následně upozornila i novinářka Ekaterina Kanakova, která na sociální síti X citovala právě pasáže Mitrofanovova textu, včetně přirovnání Donalda Trumpa k Leonidu Brežněvovi, dlouholetému vůdci Sovětského svazu z období studené války, který je spojován s expanzivní mocenskou politikou a s prosazováním zájmů silnějších států na úkor suverenity menších zemí.

 

Také Česká republika obdržela oficiální pozvánku ke vstupu do Rady míru. Zatím není jasné, zda se Praha k iniciativě připojí.

Trumpova Rada míru má sloužit jako jeho vlastní platforma pro vyjednávání, prevenci konfliktů a utváření mezinárodních vztahů mimo stávající institucionální rámce.

Řada zemí však Trumpovu iniciativu již odmítla. Členství nepřijaly žádné státy skupiny G7, mezi nimi Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Kanada ani Velká Británie. Tyto země dávají najevo, že nechtějí podporovat projekt, který by mohl oslabit stávající mezinárodní instituce.

Psali jsme:

Trump naopak rozeslal pozvánky i státům mimo tradiční západní blok. K Radě míru se podle dostupných informací připojilo Bělorusko, jehož vůdce Alexandr Lukašenko již podepsal potřebné dokumenty. Pozvání potvrdil také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Výzvu ke vstupu obdrželo rovněž Rusko a Ukrajina, což vyvolalo okamžité kontroverze.

Zároveň prezident Trump oznámil, že Rada míru se chce nejprve zaměřit na demilitarizaci palestinského Pásma Gazy, a že až poté se má věnovat dalším světovým konfliktům. Detaily fungování té Rady míru ani konkrétní pravomoci dosud blíže neupřesnil.

Psali jsme:

„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Trump posouvá Ukrajinu
Útok na Grónsko zažehnán. „Ale už to nebude jako dřív“
Erik Best: „Když to vím já, musí to vědět i velvyslanec.“ Co uniklo u Pavla?
Trump ne a ne uhnout. Z Evropy zní výhrůžky i nářek

 

 

Zdroje:

https://t.co/2sl8fdexO0

https://twitter.com/alexandrmitr2?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kanakovaeki/status/2014368137190228417?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHonzejk/status/2014368426102342003?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ocima-sasi-mitrofanova-nepodporil-by-polsko-ukrajinu-ani-dansko-proc-by-mel-babis-podporit-cesko-40558936

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Honzejk , Mitrofanov , Grónsko , x , Novinky , Davos , Trump , Rada míru

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vyvolává podle vás Trumpova Rada míru oprávněné obavy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Ještě jeden dotaz

Podle té vaší logiky - ztracený dokument = neplatný. Když ztratím třeba fakturu nebo nějaký dopis o pokutě, kterou mám zaplatit, tak to taky nemusím platit? Nepřijde vám to absurdní a to vaše tvrzení směšné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce Tělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signályTělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signály

Diskuse obsahuje 37 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pokusím se dohledat, jak "tvrdě" hájil Mitrofanov zájmy Srbska, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 22.01.2026 20:18:33
když od něho ve svém zájmu ( obrovitá vojenská základna) chtěly odtrhnout Spojené státy Kosovo. Analogie je, zdá se, na místě. Největší hrůzy se tehdy děly za demokratického prezidenta Billa "Saxofóna" Lewinského, velkého to kamaráda pedofila Epsteina, to bylo taky dílo. Jestli byl též se vším Mitrofanov tak rychle hotov jako dnes.

|  17 |  0

Další články z rubriky

Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

11:19 Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

Premiér Andrej Babiš se na volebním sněmu hnutí ANO omluvil za chybná rozhodnutí, která učinil v obd…