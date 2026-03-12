Ministryně Schillerová: Zákon snižuje administrativní zátěž účetních jednotek

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi představit návrh nového zákona o účetnictví, stávající zákon o účetnictví je z roku 1991 a není schopen dostát požadavkům aktuálního ekonomického prostředí, které se od té doby značně proměnilo. Návrh zákona o účetnictví proto přináší rekodifikaci oblasti účetnictví, která představuje nezbytnou reformu účetnictví, opouští se dosavadní zastaralé a formalistické principy a sledují se aktuální mezinárodní trendy v oblasti účetnictví. Návrh zákona o účetnictví vychází z věcného záměru, který byl vládou schválen již v říjnu 2020.
Takže já ještě zopakuji, že návrh zákona o účetnictví vychází z věcného záměru, který byl vládou schválen již v říjnu 2020. Tj., přípravy na návrhu zákona o účetnictví započali již v období minulé vlády Andreje Babiše a pokračovaly po celou dobu vlády Petra Fialy, která ho potom předložila Poslanecké sněmovně, nebo respektive byly ty práce dokončeny. Ten návrh zákona o účetnictví je výsledkem úzké spolupráce s odborníky jak z akademické sféry, tak z účetní a auditorské praxe, a zástupci odborné veřejnosti se k návrhu zákona staví velmi pozitivně a jeho přijetí považují za nutné a nezbytné.
Návrh nového zákona o účetnictví především inkorporuje mezinárodní principy účetního výkaznictví, vymezuje klíčové účetní instituty a základní principy. Klade důraz na účetní výkaznictví a jeho kvalitu, nikoliv na samotné vedení účetnictví. Snižuje administrativní zátěž účetních jednotek, upouští od kazuistických požadavků na vedení účetnictví, umožňuje širší použití mezinárodních účetních standardů, umožňuje fyzickým osobám a některým neziskovkám, právnickým osobám, neziskovým právnickým osobám být účetním jednotkami na dobrovolné bázi. Transponuje požadavky evropského práva na účetnictví a transparentnost.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přijetí nového zákona o účetnictví může přinést řadu pozitivního nejen pro samotné účetní jednotky, ale také pro ekonomiku České republiky jako celek, a to především modernizaci českého účetnictví, zajištění srovnatelnosti účetních informací vykazovaných českými účetními jednotkami na mezinárodní úrovni a zvýšením konkurenceschopnosti českých účetních jednotek na celosvětovém trhu kapitálu.
Tolik úvod, tolik stručně úvod k zákonu o účetnictví. Teď mi dovolte ještě malé vysvětlení něčeho, co načtu samozřejmě, co řeknu nyní, a pak načtu v rozpravě. Když jsem byla poprvé ministryní financí, tak jsme skutečně přijali věcný záměr, zahájili jsme ty práce, a jsem ráda, že ty práce se dokončily. Patří se poděkovat odborné veřejnosti, to znamená zástupcům všech významných buď asociací nebo i expertů Komory daňových poradců, Hospodářské komory, Komory auditorů, Účetní komory a tak dále, můžu pokračovat.
Já jsem se se všemi sešla, když jsem se podruhé stala ministryní financí, sešla na Ministerstvu financí, abych si vyslechla, jaký oni mají názor na tento zákon, a nebyla k němu jediná připomínka. Byli tam dokonce i zástupci opozice, byl tam například pan senátor Koláň, což je senátor za ODS a mimo jiné daňový poradce. Ani jeden z těch zúčastněných, já nevím, dvaceti lidí, kteří tam byli, byla to vlastně účetní esa v naší zemi, nebo odborníci, kteří se touto problematikou zaobírají, kteří ji přednáší, publikují, kteří prostě pracují ve významných firmách, anebo ve svazech a komorách.
Ten zákon je přijat velmi pozitivně jako srozumitelný moderní zákon, který jsme tady skutečně po těch letech potřebovali, a potud tedy jsem ráda, jsem spokojená a věřím, že ten zákon prostě v průběhu legislativního procesu projde, a skutečně i ta odborná veřejnost volá po tom, aby nic nezastavilo tento zákon v přijetí.
S čím však spokojenost byla menší, tak je doprovodný zákon, který je zařazen poté, to je sněmovní tisk 64, takže já vysvětlím okolnosti, až dojde na tento bod, ale protože tyto zákony jsou bezprostředně svázány a nemohou si jít jaksi žít svým životem v tom legislativním procesu, ale musí jít ruku v ruce, protože jeden bez druhého nedává smysl, tak jsem po té odborné debatě, kterou jsem vedla na Ministerstvu financí zhruba před měsícem, měsícem a půl, ono to strašně letí, možná už je to i déle, tak jsem rozhodla o tom, že se musí připravit komplexní pozměňovací návrh k doprovodnému, doprovodnému zákonu, a to zejména k zákonu o dani z příjmu, k tomu druhému tisku, ale říkám to tady proto, že budu navrhovat prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 60 dnů, protože skutečně ta odborná skupina, která se skládá především z expertů Ministerstva financí, expertů Generálního finančního ředitelství, ale i dalších externích spolupracovníků, to musí odpracovat a oba ty zákony musí jít spolu.
Takže já navrhnu u tohoto tisku, ale v důsledku toho druhého tisku prodloužení lhůty ve výborech na projednání, ve výborech o 60 dnů, čili celkově na 120. Včera jsem to konzultovala i s předsedy klubů, samozřejmě i opozičních, a oni tuto informaci s tímto vysvětlením ode mě mají. Takže udělám to i u tohoto tisku. Samozřejmě avizuju to, že, že vlastně v rozpravě to znovu navrhnu, ale vysvětlím to podrobněji, ještě ty důvody, u toho tisku dalšího.
Děkuji vám.
