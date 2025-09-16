Trump začal řešit globální věc. Ukrajina to není

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Zástupci Trumpovy administrativy se podle zmíněných tří zdrojů domnívají, že americká obchodní flotila není dostatečně vybavena k poskytování logistické podpory armádě v době války a že závislost Washingtonu na zahraničních lodích a přístavech je příliš veliká. Mezi možnosti, které údajně Bílý dům zvažuje, patří podpora soukromých amerických nebo západních firem při nákupu čínských podílů v přístavech,
Kromě Panamy jsou američtí úředníci a zákonodárci podle zdrojů znepokojeni čínskými podíly v námořní infrastruktuře na místech, jako je Řecko a Španělsko, Karibik a přístavy na západním pobřeží USA.
Agentura Reuters požádala administrativu Donalda Trumpa o oficiální vyjádření, ale žádné reakce se nedočkala. Zato čínská strana vyjádření poskytla. „Čína vždy jasně odmítala nezákonné a neodůvodněné jednostranné sankce a tzv. jurisdikci dlouhé ruky a kroky, které porušují a podkopávají legitimní práva a zájmy jiných zemí prostřednictvím ekonomického nátlaku, hegemonismem a šikanou,“ sdělil mluvčí čínské diplomatické mise ve Washingtonu.
Administrativa Donalda Trumpa prý přesto vnímá jasná rizika. „Americká vláda vnímá čínské investice do globálních přístavů jako obrovskou hrozbu pro svou národní bezpečnost,“ řekl Stuart Poole-Robb, zakladatel poradenské společnosti pro rizika a zpravodajství KCS Group. „Obávají se, že by Čína mohla zneužít svou kontrolu nad těmito aktivy ke špionáži, jako vojenskou výhodu nebo k narušení dodavatelských řetězců během geopolitických krizí,“ dodal s odvoláním na rozhovory s americkými bezpečnostními experty.
Američané prý mají v úmyslu zabývat se čínskými zájmy v řeckém přístavu Pireus, který se nachází v Aténách ve východním Středomoří, je klíčovým uzlem na obchodní trase spojující Evropu, Afriku a Asii. COSCO, jedna z největších čínských přístavních a přepravních skupin, drží 67% podíl ve společnosti Pireus Port Authority.
COSCO a řecká vláda na žádosti o komentář nereagovaly. Řečtí představitelé dříve agentuře Reuters sdělili, že nebyli informováni o žádných plánech na změnu kontroly nad přístavem Pireus. Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že Pentagon už v lednu přidal státní společnost COSCO na svou černou listinu. I když toto označení neznamená okamžitý zákaz obchodování amerických společností s těmito společnostmi, může sloužit jako signál, že se zvažují další kroky.
Čína vlastní nebo si pronajímá rozsáhlou síť přístavů prostřednictvím společností včetně COSCO a dalších státních podniků, jako jsou China Merchants a SIPG v Šanghaji. COSCO má koncese na provozování kontejnerových terminálů ve Valencii a v Bilbau ve Španělsku.
Podle zprávy zveřejněné loni americkým think-tankem Council of Foreign Relations, Čína k srpnu 2024 investovala prostřednictvím různých společností do 129 přístavních projektů po celém světě.
USA se chystají začít uvalovat poplatky na plavidla čínské výroby nebo plující pod čínskou vlajkou za vplouvání do amerických přístavů. Trump také označil za cíl obsazení poloautonomního dánského území Grónska kvůli jeho blízkosti k Arktidě a ke klíčovým námořním trasám.
Spojené státy také vyjádřily obavy ohledně čínských investic do jamajského terminálu Kingston, který je díky své poloze a hlubinným přístavním zařízením klíčovým námořním překladištěm v Karibiku, uvádějí tři zdroje.
Odhaduje se, že čínský lodní průmysl je 230krát větší než kapacita amerických loděnic, což znamená, že možné srovnání námořních kapacit by trvalo velmi dlouhou dobu.
Mluvčí jamajského ministerstva zahraničních věcí a zahraničního obchodu uvedl, že nemá žádné informace o žádné komunikaci ani o žádosti USA o snížení čínského námořního vlivu v tomto karibském státě.
V USA mezitím společnost COSCO investuje s místními partnery do kontejnerových terminálů v přístavech Los Angeles a Long Beach.
Austrálie v této souvislosti oznámila, že USA budou mít přístup k nové loděnici pro jaderné ponorky AUKUS. Informaci přinesla americká zpravodajská stanice CNN.
Australský ministr obrany Richard Marles v neděli prohlásil, že Spojené státy budou moci využít plánovaná obranná zařízení v západní Austrálii k dodávce ponorek v rámci dohody o jaderných ponorkách AUKUS. Pakt AUKUS, na kterém se v roce 2021 dohodly Austrálie, Británie a USA, má za cíl poskytnout Austrálii v příštím desetiletí útočné ponorky s jaderným pohonem, které by mohly čelit čínským ambicím v indicko-pacifickém regionu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa provádí formální revizi paktu.
V rámci programu AUKUS – v hodnotě stovek miliard dolarů – Washington prodá Austrálii několik jaderných ponorek třídy Virginia, zatímco Británie a Austrálie později postaví novou ponorku třídy AUKUS.
Spojené království je jedním z nejvěrnějších spojenců Kyjeva a prosazuje jednotnou frontu, ale Trumpův požadavek na kolektivní ropné embargo a cla pro země jako Čína je některými vnímán jako jistý nesoulad v rozvíjení vztahů.
„Dohoda připraví cestu pro americké a britské společnosti k partnerství při nasazování pokročilých jaderných reaktorů, přičemž konkrétní projekty jsou již v přípravě,“ zaznělo z americké strany.
