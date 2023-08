Trumpovi přibyla obvinění. I za to, co říkal na veřejnosti

Na čtvrtek má čtyřicátý pátý prezident Spojených států předvolání k federálnímu soudu ve Washingtonu, kde jej má vyslýchat soudkyně Tanya Chutkanová, jmenovaná jeho předchůdcem Barackem Obamou.

Obvinění zvláštního vyšetřovatele Jacka Smitha se týkají jednání prezidenta Trumpa, kterým se měl pokusit zabránit vítězství svého soupeře Joe Bidena. Vše se točí kolem Trumpových výroků o ukradených volbách a Trumpova vystoupení 6. ledna 2021, které vyšetřovatel dává do souvislosti s „útokem na Kapitol ve snaze zabránit formalizaci Bidenova vítězství“.

Řečí paragrafů amerického trestního práva je bývalý prezident viněn ze „spiknutí s cílem podvést Spojené státy“, dále „spiknutí za účelem maření úředního postupu“, „maření a pokus o maření úředního řízení“ a „spiknutí proti občanským právům“.

